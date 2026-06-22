Классический торт поплыл сразу после сборки: какая хитрость с ингредиентами обеспечит стабильность

Сметану в этом торте нельзя просто "перемешать". Ее нужно подчинить. Забудьте о магазинных суррогатах и жидких кремах, которые стекают с коржей, как вода с гуся. Настоящий сметанник — это баланс жира, сахара и четкого соблюдения температурного режима. Если вы привыкли кидать ингредиенты "на глаз", лучше закройте эту страницу. Здесь мы работаем на результат.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Торт "Сметанник"

Логика классического сметанника

Корж должен быть пористым, чтобы впитать влагу, но достаточно плотным, чтобы не превратиться в кашу. Главная ошибка — игнорирование подготовки сметаны. Жидкость — враг структуры. Чтобы получить крем, который держит форму без лишней химии, используйте метод "отвешивания".

"Магазинная сметана 18% жирности на 80% состоит из сыворотки. Если не отвесить ее минимум 12 часов, торт поплывет сразу после сборки. Только удаление лишней влаги гарантирует стабильность изделия", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.

Второй момент — реакция Майяра и колер. Шоколадный корж должен иметь глубокий цвет. Не жалейте какао, но помните про баланс влажности: какао забирает воду, поэтому в темное тесто мы добавим ровно 15 мл воды для компенсации.

Сметанник "Два цвета" Время приготовления: около 60 минут, не считая подготовки сметаны

Количество порций: 10 Ингредиенты Для коржей: Яйца категории C0 — 3 шт.

Пшеничная мука высшего сорта — 200 г

Сметана 18% — 200 г

Сахар — 150 г

Какао-порошок — 15 г

Ванильный сахар — 10 г

Пищевая сода — 5 г

Разрыхлитель — 5 г

Соль — 2 г

Вода — 15 мл Для крема: Сметана 18% — 900 г

Сахарная пудра — 100 г

Ванильный сахар — 20 г Для украшения: Песочное печенье — 70 г

Обрезки коржей Приготовление Шаг 1. Подготовьте сметану для крема Примерно за 12 часов до приготовления выложите 900 г сметаны в дуршлаг, застеленный несколькими слоями марли. Поставьте дуршлаг над глубокой миской и уберите в холодильник. За это время лишняя жидкость стечёт, а сметана станет более густой. Шаг 2. Приготовьте основу для теста Разогрейте духовку до 170 °C. Яйца взбивайте с сахаром около 5 минут, пока масса не станет светлой и пышной. Добавьте 200 г сметаны и аккуратно перемешайте. Шаг 3. Добавьте сухие ингредиенты В отдельной миске смешайте муку, соду, разрыхлитель и соль. Постепенно добавьте сухую смесь к яичной массе. Перемешивайте миксером на низкой скорости до однородности. Шаг 4. Разделите тесто на две части Разделите тесто примерно пополам. В одну часть добавьте какао и 15 мл воды. Осторожно перемешайте лопаткой движениями снизу вверх. Вторая часть теста останется светлой. Шаг 5. Испеките коржи Перелейте светлое и шоколадное тесто в формы диаметром 18 см. Выпекайте коржи при температуре 170 °C около 30-35 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: после прокалывания коржа она должна остаться сухой. Готовые коржи полностью остудите на решётке. Шаг 6. Приготовьте крем и соберите торт Смешайте густую отвешенную сметану с сахарной пудрой и ванильным сахаром. При необходимости срежьте неровные верхушки коржей. Разрежьте коржи на несколько слоёв и соберите торт, чередуя светлые и шоколадные коржи. Каждый слой хорошо промажьте кремом. Покройте кремом верх и бока торта. Измельчите песочное печенье и обрезки коржей в крошку, затем посыпьте ею торт. Совет Перед сборкой срежьте верхушки коржей. Благодаря этому крем лучше и быстрее пропитает бисквит, поэтому торту не потребуется целые сутки для пропитки.

Технология приготовления: от теста до сборки

Бисквит для сметанника — не классический спонж. За счет сметаны в тесте он получается влажным изначально. Но не передержите его в духовке. Лишние 5 минут — и вы получите сухую подошву. Температурный контроль обязателен: 170 градусов — это предел для сохранения нежности.

Параметр Значение Температура выпекания 170°C (конвекция) Время отвешивания крема 12 часов при +4°C

"Многие пренебрегают отдыхом бисквита. Заверните коржи в пленку на 4-6 часов после остывания. Влага перераспределится, и при нарезке вы не получите гору крошек", — объяснил пекарь Иван Терентьев.

Работа с кремом требует хладнокровия. Взбивайте сметану только в холодном виде. Если она нагреется до комнатной температуры, жир начнет отсекаться, и вы получите масло вместо воздушной массы. Используйте сахарную пудру — она растворяется быстрее кристаллов сахара и не разрушает структуру крема.

"Качество сметанника напрямую зависит от выбора базового продукта. Сметана должна быть чистой, без растительных жиров. Проверьте состав: только сливки и закваска", — добавила в интервью Pravda. Ru специалист по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о десертах

Почему крем получается жидким?

Вы не удалили сыворотку. Используйте метод отвешивания или увеличьте жирность сметаны до 25-30%. Также возможно, что вы слишком долго взбивали массу, перегрев ее.

Можно ли заменить соду разрыхлителем полностью?

Нет. Сметана — кислая среда. Сода нужна для нейтрализации кислоты и создания углекислого газа, который поднимает тяжелое сметанное тесто.

Как добиться идеально ровного разреза?

Используйте кондитерскую струну или нож-пилу. Протирайте лезвие горячей водой после каждого движения, чтобы не смешивать слои крема и бисквита.

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