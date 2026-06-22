Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Переломы и странное послание в палате: состояние Дмитрия Диброва вынудило близких прервать молчание
Огородники годами мучают картофель: 5 ошибок, которые приводят к полному отсутствию клубней
Золоченая клетка захлопнулась: огромные премии спровоцировали внезапный паралич воли
Этот нехитрый способ заставляет мозг перезагрузиться: апатия начинает отступать после первого шага
Мечты о покорении Луны рассыпались: неверные просчеты обернулись параличом амбициозной миссии
Михаил Шац* тоскует по эпохе бандитов? Комик удивил признанием о 90-х годах
Шашлык требует огонька: рецепт салата, который раскроет вкус каждого кусочка
Мангал, которым хочется хвастаться: эту кирпичную конструкцию можно построить своими руками
В автошколах учат вредительству: запуск двигателя "по инструкции" убивает вашу КПП

Не любите возиться с тестом? И не надо: запечённые конверты из лаваша с рыбой заменят любые пирожки

Еда

Думаете, что приготовить из баночки рыбных консервов, когда времени в обрез? Есть отличная идея сытного перекуса с хрустящей корочкой, где вместо привычного теста используется обычный лаваш. Блюдо получается аккуратным, не разваливается и готовится буквально за 20 минут. Разлетаются такие сочные конвертики еще до того, как успевают остыть.

Рулетики
Фото: flickr.com by stu_spivack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Рулетики

Технология сборки рыбных конвертов

Ключ к успеху — контроль влажности. Лаваш размокнет и потеряет структурную целостность, если вы не удалите всю лишнюю жидкость из рыбной консервы. Рыба должна быть сухой, а лук — предварительно пассированным, чтобы нейтрализовать лишнюю резкость и горечь.

"Секрет любого печеного изделия из тонкого теста — это баланс между хрустом корочки и плотностью начинки. Если не отжать жидкость из тунца, мы получим не пирожок, а подобие пресного блина, который порвется в самый неподходящий момент", — отметила повар Людмила Кравцова.

Пошаговый рецепт

  • Время: 20 мин | 🍽 Порции: 4

Ингредиенты

  • 1 лист тонкого лаваша.
  • 1 банка консервированного тунца (в собственном соку).
  • 50 гр твердого сыра.
  • 1 средняя луковица.
  • 1 ч. л. зернистой горчицы.
  • 1 куриное яйцо (для колера).
  • Соль, черный перец — по вкусу.

Пошаговая инструкция

  1. Слейте весь рассол из банки. Разомните рыбу вилкой до однородного состояния.
  2. Мелко нашинкуйте лук. Обжаривайте на капле масла до прозрачности (3-4 минуты). Дайте остыть.
  3. Натрите сыр на мелкой терке. Смешайте его с тунцом, остывшим луком и горчицей. Отрегулируйте соль и перец.
  4. Нарежьте лаваш на прямоугольники. Выложите начинку на край.
  5. Сверните конвертом. Заправляйте края внутрь, чтобы создать герметичную форму.
  6. Уложите заготовки на противень швом вниз.
  7. Смажьте взбитым яйцом для получения золотистого колера.
  8. Выпекайте при 190°C ровно 12 минут до уверенной румяности.

Секрет Шефа: если лаваш начал сохнуть при нарезке — сбрызните его водой и накройте влажной салфеткой на 5 минут. Эластичность вернется мгновенно.

Тип начинки Техника обработки
Рыбная (тунец) Слив влаги и пассировка лука
Мясная (курица) Отварка/обжарка до готовности

"Для таких рецептов я рекомендую выдержанные сорта сыра, которые при термической обработке дают яркий аромат, не превращаясь в резину. Например, сулугуни. При запекании он дает солоноватый акцент, который идеально сочетается с рыбой и плавится мягкими нитями", — добавила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне Мария Костина.

Ответы на популярные вопросы о рыбной выпечке

Могу ли я использовать другой сорт рыбы?

Конечно. Подойдет любая рыба без костей, если она предварительно отжата от масла или сока.

Почему лаваш может порваться при сворачивании?

Причина в недостаточной влажности. Используйте пульверизатор, чтобы слегка освежить лист перед нарезкой.

Как добиться максимального хруста?

Смазывайте пирожки только желтком, разбавленным чайной ложкой воды или сливок. Это даст более твердую корочку.

Сколько хранятся такие конверты?

В холодильнике — до 24 часов в герметичном контейнере. Но лучше употреблять теплыми сразу после духовки.

"Зернистая горчица в составе — не просто украшение. Ее кислинка идеально работает с жирным сыром, создавая необходимый контраст, без которого начинка кажется плоской", — подчеркнул эксперт по уличной еде Максим Гришин.

Читайте также

Экспертная проверка: повар Людмила Кравцова, специалист по региональной кухне Мария Костина, эксперт по уличной еде Максим Гришин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Камни для бани: какие выбрать, чтобы пар был легким, а каменка служила годами
Недвижимость
Камни для бани: какие выбрать, чтобы пар был легким, а каменка служила годами
Абхазское побережье под микроскопом: семь мест для тех, кто ищет тишину вместо баров
Туризм
Абхазское побережье под микроскопом: семь мест для тех, кто ищет тишину вместо баров
Золотистый соблазн: хрустящие кабачки с чесночным соусом, перед которыми невозможно устоять
Еда и рецепты
Золотистый соблазн: хрустящие кабачки с чесночным соусом, перед которыми невозможно устоять
Популярное
На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива

Внезапное исчезновение горючего и пересмотр ценников на заправках в начале лета вынудили регуляторов искать способы спасения внутреннего рынка и частных сетей.

На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Гавана пошла на шоковую терапию в экономике. Будет ли на Кубе свой ГКЧП? Любовь Степушова Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров Киношные амбиции украинской оборонки: за громким именем скрыли аппарат с ограниченным ресурсом Андрей Николаев
Золотистый соблазн: хрустящие кабачки с чесночным соусом, перед которыми невозможно устоять
Больше 30 лет на конвейере: почему этот ЗИЛ до сих пор называют королем тайги
Огурцы горчат, а листья желтеют? 40 граммов этого порошка — и проблема решена
Огурцы горчат, а листья желтеют? 40 граммов этого порошка — и проблема решена
Последние материалы
В автошколах учат вредительству: запуск двигателя "по инструкции" убивает вашу КПП
Бизнес на перепродаже заканчивается? Почему будущее все чаще принадлежит создателям технологий
Небо над Балтикой больше не спокойное: зачем Калининградский порт срочно проверяют на уязвимость перед БПЛА
Инфляционная победа ценой экономики: мировой антирекорд России оставил бизнес без права на рост
Работает скрытая служба клининга: ученые показали, как иммунитет живьём пожирает рак
За кулисами голливудского блеска: будни Маколея Калкина лишили его иллюзий об идеальном отце
Не любите возиться с тестом? И не надо: запечённые конверты из лаваша с рыбой заменят любые пирожки
Всё закончилось на третьем вопросе: жёсткий отказ Бони лишил Собчак возможности взять интервью
Кто-то носит футболку пять лет, а кто-то выкидывает её через месяц: в чем подвох
Штормит изнутри: у Севастополя за день произошло уже три землетрясения, эпицентр приближается
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.