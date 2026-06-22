Не любите возиться с тестом? И не надо: запечённые конверты из лаваша с рыбой заменят любые пирожки

Думаете, что приготовить из баночки рыбных консервов, когда времени в обрез? Есть отличная идея сытного перекуса с хрустящей корочкой, где вместо привычного теста используется обычный лаваш. Блюдо получается аккуратным, не разваливается и готовится буквально за 20 минут. Разлетаются такие сочные конвертики еще до того, как успевают остыть.

Фото: flickr.com by stu_spivack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Рулетики

Технология сборки рыбных конвертов

Ключ к успеху — контроль влажности. Лаваш размокнет и потеряет структурную целостность, если вы не удалите всю лишнюю жидкость из рыбной консервы. Рыба должна быть сухой, а лук — предварительно пассированным, чтобы нейтрализовать лишнюю резкость и горечь.

"Секрет любого печеного изделия из тонкого теста — это баланс между хрустом корочки и плотностью начинки. Если не отжать жидкость из тунца, мы получим не пирожок, а подобие пресного блина, который порвется в самый неподходящий момент", — отметила повар Людмила Кравцова.

Пошаговый рецепт

⏱ Время: 20 мин | 🍽 Порции: 4

Ингредиенты

1 лист тонкого лаваша.

1 банка консервированного тунца (в собственном соку).

50 гр твердого сыра.

1 средняя луковица.

1 ч. л. зернистой горчицы.

1 куриное яйцо (для колера).

Соль, черный перец — по вкусу.

Пошаговая инструкция

Слейте весь рассол из банки. Разомните рыбу вилкой до однородного состояния. Мелко нашинкуйте лук. Обжаривайте на капле масла до прозрачности (3-4 минуты). Дайте остыть. Натрите сыр на мелкой терке. Смешайте его с тунцом, остывшим луком и горчицей. Отрегулируйте соль и перец. Нарежьте лаваш на прямоугольники. Выложите начинку на край. Сверните конвертом. Заправляйте края внутрь, чтобы создать герметичную форму. Уложите заготовки на противень швом вниз. Смажьте взбитым яйцом для получения золотистого колера. Выпекайте при 190°C ровно 12 минут до уверенной румяности.

Секрет Шефа: если лаваш начал сохнуть при нарезке — сбрызните его водой и накройте влажной салфеткой на 5 минут. Эластичность вернется мгновенно.

Тип начинки Техника обработки Рыбная (тунец) Слив влаги и пассировка лука Мясная (курица) Отварка/обжарка до готовности

"Для таких рецептов я рекомендую выдержанные сорта сыра, которые при термической обработке дают яркий аромат, не превращаясь в резину. Например, сулугуни. При запекании он дает солоноватый акцент, который идеально сочетается с рыбой и плавится мягкими нитями", — добавила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне Мария Костина.

Ответы на популярные вопросы о рыбной выпечке

Могу ли я использовать другой сорт рыбы?

Конечно. Подойдет любая рыба без костей, если она предварительно отжата от масла или сока.

Почему лаваш может порваться при сворачивании?

Причина в недостаточной влажности. Используйте пульверизатор, чтобы слегка освежить лист перед нарезкой.

Как добиться максимального хруста?

Смазывайте пирожки только желтком, разбавленным чайной ложкой воды или сливок. Это даст более твердую корочку.

Сколько хранятся такие конверты?

В холодильнике — до 24 часов в герметичном контейнере. Но лучше употреблять теплыми сразу после духовки.

"Зернистая горчица в составе — не просто украшение. Ее кислинка идеально работает с жирным сыром, создавая необходимый контраст, без которого начинка кажется плоской", — подчеркнул эксперт по уличной еде Максим Гришин.

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