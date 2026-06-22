Вам опять передали очередной мешок кабачков? Рецепт пирога для тех, кто устал жарить

Сезон кабачков в разгаре, а оладьи уже надоели? Пора перейти на новый кулинарный уровень. Предлагаем приготовить сытный и нежный кабачковый пирог с творогом. Секрет идеальной текстуры без лишней влаги и пошаговый рецепт — в нашем материале.
Кабачок на 90% состоит из воды. Игнорирование этого факта — фатальная ошибка новичка. Натертую массу нужно посолить и выдержать 10 минут. Выделившийся сок сливаем без жалости. Только после отжима "сухую" основу можно соединять с тестом. Это единственный способ добиться правильной структуры и хрустящей золотистой корочки.
"Главное правило при работе с влажными овощами — качественный отжим. Если оставить сок, мука просто не схватится, и вы получите липкую массу вместо пирога", — подчеркнула повар столовой Людмила Кравцова.
Время: 50 мин | Порции: 6
Ингредиенты:
Пошаговая инструкция
Шаг 1. Натрите кабачки, посолите, выждите 10 минут и тщательно отожмите влагу.
Шаг 2. В отдельной емкости взбейте яйца с творогом, сметаной и специями до однородности.
Шаг 3. Соедините овощную массу с творожной смесью.
Шаг 4. Введите муку с разрыхлителем, добавьте тертый сыр и перемешайте.
Шаг 5. Вылейте тесто в форму с пергаментом. Запекайте при 180 градусах 40 минут.
Секрет Шефа: сыр лучше натирать на мелкой терке — так он равномернее распределится в тесте и создаст плотную структуру.
Сравнение классического способа и метода с творожной основой помогает лучше понять механику сочности.
|Характеристика
|Классические оладьи
|Творожный пирог
|Структура
|Пористая, мягкая
|Плотная, нежная
|Способ обработки
|Жарка во фритюре
|Конвекция в духовке
Результат впечатляет. Творог дает стабильность белковой структуре, поэтому пирог не опадает после выхода из духовки. Это гораздо полезнее, чем жареные варианты.
"Творожная основа в пирогах позволяет обойтись меньшим количеством муки, сохраняя при этом сытность. Это отличная стратегия для баланса БЖУ в домашнем меню", — разъяснила консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.
Нет, используйте только сухой творог. Масса содержит лишний сахар и жиры, которые нарушат технологию и сделают пирог "резиновым".
У старых овощей жесткая кожура и крупные семена. Они не дадут нужной тающей текстуры. Используйте только молодые плоды.
Увеличьте температуру на последние 5 минут до 200 градусов или используйте режим гриля, но внимательно следите за цветом.
Либо плохо отжали овощи, либо форма слишком глубокая. Распределяйте массу слоем не более 3-4 см.
Внезапное исчезновение горючего и пересмотр ценников на заправках в начале лета вынудили регуляторов искать способы спасения внутреннего рынка и частных сетей.