Вам опять передали очередной мешок кабачков? Рецепт пирога для тех, кто устал жарить

Сезон кабачков в разгаре, а оладьи уже надоели? Пора перейти на новый кулинарный уровень. Предлагаем приготовить сытный и нежный кабачковый пирог с творогом. Секрет идеальной текстуры без лишней влаги и пошаговый рецепт — в нашем материале.

Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пирог

Технология подготовки овощной массы

Кабачок на 90% состоит из воды. Игнорирование этого факта — фатальная ошибка новичка. Натертую массу нужно посолить и выдержать 10 минут. Выделившийся сок сливаем без жалости. Только после отжима "сухую" основу можно соединять с тестом. Это единственный способ добиться правильной структуры и хрустящей золотистой корочки.

"Главное правило при работе с влажными овощами — качественный отжим. Если оставить сок, мука просто не схватится, и вы получите липкую массу вместо пирога", — подчеркнула повар столовой Людмила Кравцова.

Рецепт кабачкового пирога с творогом

Время: 50 мин | Порции: 6

Ингредиенты:

600 г кабачков;

200 г творога;

120 г муки;

100 г твердого сыра;

70 г сметаны;

3 яйца;

8 г разрыхлителя;

0,5 ч. л. сушеного чеснока;

соль, перец по вкусу.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Натрите кабачки, посолите, выждите 10 минут и тщательно отожмите влагу.

Шаг 2. В отдельной емкости взбейте яйца с творогом, сметаной и специями до однородности.

Шаг 3. Соедините овощную массу с творожной смесью.

Шаг 4. Введите муку с разрыхлителем, добавьте тертый сыр и перемешайте.

Шаг 5. Вылейте тесто в форму с пергаментом. Запекайте при 180 градусах 40 минут.

Секрет Шефа: сыр лучше натирать на мелкой терке — так он равномернее распределится в тесте и создаст плотную структуру.

Сравнение классического способа и метода с творожной основой помогает лучше понять механику сочности.

Характеристика Классические оладьи Творожный пирог Структура Пористая, мягкая Плотная, нежная Способ обработки Жарка во фритюре Конвекция в духовке

Результат впечатляет. Творог дает стабильность белковой структуре, поэтому пирог не опадает после выхода из духовки. Это гораздо полезнее, чем жареные варианты.

"Творожная основа в пирогах позволяет обойтись меньшим количеством муки, сохраняя при этом сытность. Это отличная стратегия для баланса БЖУ в домашнем меню", — разъяснила консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о кабачках

Можно ли заменить свежий творог на творожную массу?

Нет, используйте только сухой творог. Масса содержит лишний сахар и жиры, которые нарушат технологию и сделают пирог "резиновым".

Чем опасны старые кабачки в этом рецепте?

У старых овощей жесткая кожура и крупные семена. Они не дадут нужной тающей текстуры. Используйте только молодые плоды.

Как сделать корочку более выраженной?

Увеличьте температуру на последние 5 минут до 200 градусов или используйте режим гриля, но внимательно следите за цветом.

Почему тесто может не пропечься?

Либо плохо отжали овощи, либо форма слишком глубокая. Распределяйте массу слоем не более 3-4 см.

Читайте также