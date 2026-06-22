Магазинная Фета больше не нужна: делаем ресторанный сыр из кефира за 5 минут

Приготовление домашнего сыра не требует ни ферментов, ни специальных заквасок, ни сложного кухонного оборудования. Весь секрет кроется в обычном кефире: за ночь продукт естественным образом отдает сыворотку, превращаясь в нежную, чуть солоноватую массу. Этот домашний продукт — бюджетная и качественная альтернатива покупной Фете, которая идеально подходит для хрустящих закусок, салатов или утренних тостов.
Для основы подойдет кефир любой жирности от 2,5%, но если выбрать густой или термостатный продукт, текстура сыра выйдет более кремовой. На один литр кефира потребуется от 0,5 до 1 чайной ложки соли. Основной процесс занимает всего пять минут активного времени.
Дуршлаг нужно установить на глубокую миску и выстелить марлей, сложенной в несколько раз или плотным тканевым полотенцем. Кефир смешивают с солью, выливают в подготовленную форму и прикрывают краями ткани. Для получения более плотной структуры сверху устанавливают небольшой гнет — например, блюдце с банкой воды, после чего конструкцию убирают в холодильник на 8-10 часов.
"Если использовать кефир комнатной температуры, отделение сыворотки пойдет ощутимо быстрее. Это простой способ получить стабильный результат без риска перекисания продукта", — отметила в беседе с Pravda. Ru повар столовой Людмила Кравцова.
Готовый продукт можно разнообразить добавками. В сыр для салатов органично впишутся оливковое масло, базилик, орегано, измельченный чеснок или щепотка острого перца. Вариант для завтрака можно дополнить рубленой зеленью — укропом, петрушкой или луком, а закусочную версию обогатить вялеными томатами.
Выход продукта составляет около 250-350 граммов из литра кефира. Если вы предпочитаете быстрые перекусы, такой сыр можно намазывать на хлеб. Для плотной структуры достаточно переложить массу в контейнер и подержать его в холоде дополнительный час.
"Домашний сыр дает возможность полностью контролировать количество соли, что критически важно при составлении здорового рациона для детей и людей, следящих за показателями давления", — подчеркнула консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.
Не выливайте сыворотку: это ценный ингредиент для теста, маринадов для нежного мяса или выпечки, например, на ней получаются пышные блины. Если хочется придать сыру более выраженный вкус Феты, выдержите готовые кусочки в подсоленной воде или смеси воды с сывороткой в течение суток.
"Для получения консистенции брынзы массу нужно дополнительно отжать через ткань вручную, удаляя лишнюю влагу. Если же вы стремитесь к нежности плавленого сыра, ограничьтесь пассивным отцеживанием без давления", — разъяснила специалист по региональной кухне России Мария Костина.
|Тип сыра
|Способ получения
|Крем-сыр для намазки
|Естественный стек без использования груза
|Плотный сыр типа Феты
|Использование груза массой 200-500 г
|Рассыпчатая брынза
|Ручной отжим через марлевое полотно
Да, для этого рецепта подходит даже кефир, который постоял пару дней, так как процесс отделения сыворотки все равно завершится успешно.
Храните продукт в плотно закрытом контейнере в холодильнике не более 3-4 суток, так как в составе нет консервантов.
При подаче посыпьте его крупной морской солью либо добавьте любимые специи — это компенсирует недостаток соли в самой массе.
Конечно, он отлично хранится в холодильнике, а при желании его можно нарезать кубиками и залить оливковым маслом с травами для более длительного хранения.
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