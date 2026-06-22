Магазинная Фета больше не нужна: делаем ресторанный сыр из кефира за 5 минут

Приготовление домашнего сыра не требует ни ферментов, ни специальных заквасок, ни сложного кухонного оборудования. Весь секрет кроется в обычном кефире: за ночь продукт естественным образом отдает сыворотку, превращаясь в нежную, чуть солоноватую массу. Этот домашний продукт — бюджетная и качественная альтернатива покупной Фете, которая идеально подходит для хрустящих закусок, салатов или утренних тостов.

Фото: freepik Сыр фета

Технология приготовления

Для основы подойдет кефир любой жирности от 2,5%, но если выбрать густой или термостатный продукт, текстура сыра выйдет более кремовой. На один литр кефира потребуется от 0,5 до 1 чайной ложки соли. Основной процесс занимает всего пять минут активного времени.

Дуршлаг нужно установить на глубокую миску и выстелить марлей, сложенной в несколько раз или плотным тканевым полотенцем. Кефир смешивают с солью, выливают в подготовленную форму и прикрывают краями ткани. Для получения более плотной структуры сверху устанавливают небольшой гнет — например, блюдце с банкой воды, после чего конструкцию убирают в холодильник на 8-10 часов.

"Если использовать кефир комнатной температуры, отделение сыворотки пойдет ощутимо быстрее. Это простой способ получить стабильный результат без риска перекисания продукта", — отметила в беседе с Pravda. Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Как улучшить вкус и консистенцию

Готовый продукт можно разнообразить добавками. В сыр для салатов органично впишутся оливковое масло, базилик, орегано, измельченный чеснок или щепотка острого перца. Вариант для завтрака можно дополнить рубленой зеленью — укропом, петрушкой или луком, а закусочную версию обогатить вялеными томатами.

Выход продукта составляет около 250-350 граммов из литра кефира. Если вы предпочитаете быстрые перекусы, такой сыр можно намазывать на хлеб. Для плотной структуры достаточно переложить массу в контейнер и подержать его в холоде дополнительный час.

"Домашний сыр дает возможность полностью контролировать количество соли, что критически важно при составлении здорового рациона для детей и людей, следящих за показателями давления", — подчеркнула консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Не выливайте сыворотку: это ценный ингредиент для теста, маринадов для нежного мяса или выпечки, например, на ней получаются пышные блины. Если хочется придать сыру более выраженный вкус Феты, выдержите готовые кусочки в подсоленной воде или смеси воды с сывороткой в течение суток.

"Для получения консистенции брынзы массу нужно дополнительно отжать через ткань вручную, удаляя лишнюю влагу. Если же вы стремитесь к нежности плавленого сыра, ограничьтесь пассивным отцеживанием без давления", — разъяснила специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Тип сыра Способ получения Крем-сыр для намазки Естественный стек без использования груза Плотный сыр типа Феты Использование груза массой 200-500 г Рассыпчатая брынза Ручной отжим через марлевое полотно

Ответы на популярные вопросы о приготовлении сыра

Можно ли использовать кефир с истекающим сроком годности?

Да, для этого рецепта подходит даже кефир, который постоял пару дней, так как процесс отделения сыворотки все равно завершится успешно.

Как лучше хранить готовый домашний сыр?

Храните продукт в плотно закрытом контейнере в холодильнике не более 3-4 суток, так как в составе нет консервантов.

Что делать, если сыр кажется недостаточно соленым?

При подаче посыпьте его крупной морской солью либо добавьте любимые специи — это компенсирует недостаток соли в самой массе.

Можно ли приготовить сыр заранее?

Конечно, он отлично хранится в холодильнике, а при желании его можно нарезать кубиками и залить оливковым маслом с травами для более длительного хранения.

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