Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Негласная эстафета зажглась в сердце Москвы: пламя вышло за пределы привычных мемориальных зон
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Ужас среди ночи в лагере: визит пьяного дебошира в Туве привел к тяжелым травмам
Секрет небесного взгляда: как сделать голубые глаза ярче без горы косметики
Синяки приравняли к неправильной парковке: инициатива в Госдуме лишит насильников безнаказанности
Спать как раньше хотят не все: привычная кровать уступает место новым форматам отдыха
Крыжовник краснеет раньше срока не просто так: невидимый вредитель уже хозяйничает внутри ягод
Всего 2 минуты в день: как убрать живот с помощью "ленивых" статических упражнений
Гости будут в шоке, узнав состав соуса: секретный ингредиент, который сделает ваше мясо незабываемым

Корочка хрустит, желток растекается: пшённая запеканка соберет вокруг себя всю семью

Еда

Пшенная каша теряет статус скучного гарнира при изменении технологии термической обработки. Формовка массы с последующей обжаркой создает плотную текстуру, а яйцо пашот добавляет жидкий соус. Результат напоминает запеканку с выраженным сырным вкусом и золотистой корочкой.

Пшенная каша с яйцом-пашот
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пшенная каша с яйцом-пашот

Технология приготовления сырной основы

Работа с пшеном требует четкого соблюдения пропорций для достижения густой консистенции. Хлопья быстрой варки сокращают время экспозиции на огне, но нуждаются в резком охлаждении для фиксации формы. Жировые компоненты вводятся на финальном этапе, чтобы избежать расслоения эмульсии.

Ингредиенты:

  • 1.5 стакана пшенных хлопьев
  • 50 гр маскарпоне
  • 100 гр тертого пармезана
  • 4 куриных яйца
  • 5 гр соли
  • 2 гр паприки
  • 30 гр сливочного масла
  • 20 мл оливкового масла

"Качество крупы определяет финал. Важно смыть лишний крахмал, если используете цельное зерно, но для хлопьев критична точность объема воды", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Формовка и температурная обработка

Шаг 1. Варим основу. Засыпаем хлопья в кипящую подсоленную воду. Томим до готовности. В горячую массу вводим маскарпоне и пармезан. Вымешиваем до однородности. Каша должна получиться тяжелой и пластичной.

Шаг 2. Стабилизация. Смазываем сливочным маслом прямоугольную форму. Распределяем кашу ровным слоем. Отправляем в холод на 30 минут. Это критический этап: белок и жир должны схватиться, иначе заготовка развалится при нарезке.

Параметр Значение
Калорийность на порцию 363.16 ккал
Время стабилизации от 30 минут

Шаг 3. Нарезка и колер. Застывшую массу режем на квадраты. Разогреваем сковороду с оливковым маслом. Обжариваем до румяной корочки. Реакция Майяра здесь создаст необходимый вкус запеченного сыра.

"Обжаривание зерновых заготовок — классический прием для придания блюду текстурного контраста", — отметил эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Метод пашот в домашних условиях

Шаг 4. Подготовка яиц. Используем кулинарную пленку. Смазываем ее маслом, солим, разбиваем яйцо, сохраняя желток целым. Формируем мешочек без воздуха. Этот метод гарантирует идеальную форму без использования уксуса в воде.

Шаг 5. Варка. Опускаем мешочки в слабо кипящую воду. Время экспозиции — ровно 5 минут. Это обеспечит схватившийся белок и абсолютно жидкий желток, который станет естественным соусом для блюда.

"Главная ошибка — передержать яйцо. Белок должен быть нежным, а не резиновым", — подчеркнула специально для Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Рекомендация: чтобы корочка была максимально хрустящей, перед обжаркой промокните холодные квадраты каши бумажным полотенцем. Лишняя влага — враг колера.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать обычное пшено вместо хлопьев?

Да, но время варки увеличится до 20 минут. Важно разварить крупу до очень вязкого состояния, чтобы она застыла в монолит.

Чем заменить маскарпоне?

Подойдет жирная сметана или густые сливки, однако маскарпоне дает более стабильную структуру при охлаждении.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по региональной кухне России Мария Костина, эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Идеально к супу, чаю и на работу: выпечка, которая готовится быстрее, чем вы дойдете до магазина
Еда и рецепты
Идеально к супу, чаю и на работу: выпечка, которая готовится быстрее, чем вы дойдете до магазина
Яркий рубиновый десерт из ягод: как приготовить полезный мармелад без долгой варки
Еда и рецепты
Яркий рубиновый десерт из ягод: как приготовить полезный мармелад без долгой варки
Популярное
На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива

Внезапное исчезновение горючего и пересмотр ценников на заправках в начале лета вынудили регуляторов искать способы спасения внутреннего рынка и частных сетей.

На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Больше 30 лет на конвейере: почему этот ЗИЛ до сих пор называют королем тайги
Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров Киношные амбиции украинской оборонки: за громким именем скрыли аппарат с ограниченным ресурсом Андрей Николаев Россия и движение MAGA оказались союзниками в борьбе с главным врагом США Любовь Степушова
Золотистый соблазн: хрустящие кабачки с чесночным соусом, перед которыми невозможно устоять
Огурцы горчат, а листья желтеют? 40 граммов этого порошка — и проблема решена
Школьные шутки перестали быть детской шалостью: мемы и переписки превращаются в судебные дела
Школьные шутки перестали быть детской шалостью: мемы и переписки превращаются в судебные дела
Последние материалы
Негласная эстафета зажглась в сердце Москвы: пламя вышло за пределы привычных мемориальных зон
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Ужас среди ночи в лагере: визит пьяного дебошира в Туве привел к тяжелым травмам
Секрет небесного взгляда: как сделать голубые глаза ярче без горы косметики
Корочка хрустит, желток растекается: пшённая запеканка соберет вокруг себя всю семью
Синяки приравняли к неправильной парковке: инициатива в Госдуме лишит насильников безнаказанности
Киношные амбиции украинской оборонки: за громким именем скрыли аппарат с ограниченным ресурсом
Спать как раньше хотят не все: привычная кровать уступает место новым форматам отдыха
Крыжовник краснеет раньше срока не просто так: невидимый вредитель уже хозяйничает внутри ягод
Всего 2 минуты в день: как убрать живот с помощью "ленивых" статических упражнений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.