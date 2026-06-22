Гости будут в шоке, узнав состав соуса: секретный ингредиент, который сделает ваше мясо незабываемым

Квас традиционно считается исключительно основой для холодных летних супов, однако в качестве маринада и среды для тушения он способен сотворить настоящую кулинарную революцию. Содержащиеся в напитке кислоты и продукты брожения работают как естественный тендерайзер, расщепляя жесткие волокна мяса и превращая даже бюджетный отруб в нежнейшее блюдо с тонким ароматом ржаного хлеба.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain тушеное мясо

Ингредиенты и технология приготовления мяса в квасе

Для приготовления этого блюда лучше всего подходит темный хлебный квас — в нем больше экстрактивных веществ, которые отвечают за глубокий вкус подливы. В отличие от грузинской традиции тушения в вине, квас дает более мягкую кислинку и приятную карамельную нотку. Если вы любите сытные дополнения, попробуйте приготовить осетинский пирог в качестве сопровождения к мясу.

"Главная ошибка — использовать слишком сладкий бутилированный квас. Сахар начнет гореть при тушении, и соус может горчить. Выбирайте напиток с натуральным составом, где чувствуется ржаной солод", — посоветовала в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Подготовьте следующие продукты:

мякоть свинины или говядины — 500 г;

крупный репчатый лук — 2-3 шт.;

морковь — 2 шт.;

томатный соус или паста — 2-4 ст. л.;

хлебный квас — 2 стакана (500 мл);

соль, черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло для жарки.

Нарежьте мясо крупными брусочками или ломтиками. В сотейнике с разогретым маслом обжарьте кусочки на сильном огне до появления румяной корочки — она запечатает соки внутри. Затем добавьте мелко нашинкованный лук и морковь, натертую на средней терке. Посолите, поперчите и введите томатный соус. Залейте содержимое сотейника квасом и тушите под крышкой на медленном огне от часа до полутора, пока мясо не станет распадаться на волокна.

"Квас отлично работает с волокнами говядины, размягчая их в процессе долгого томления. Это отличная альтернатива привычным подливам, если вы хотите удивить домашних новыми оттенками вкуса", — объяснила в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Секрет идеального соуса: финальный штрих

Особую ценность в этом рецепте представляет соус, который образуется при тушении. Обилие лука делает его густым, но структура может оставаться неоднородной. Чтобы придать блюду ресторанный вид, используйте профессиональный прием: достаньте готовое мясо из сотейника, а оставшуюся овощную массу с квасом измельчите блендером или протрите через сито. Это создаст шелковистую, кремовую текстуру подливы.

Верните мясо в получившийся соус, еще раз доведите до кипения и сразу снимайте с огня. Такая подача идеально сочетается с овощными гарнирами. Например, можно подать мясо с хрустящими кабачками, приготовленными по греческому рецепту. Если же вы предпочитаете более легкие варианты ужина, в качестве аперитива подойдет освежающий огуречный фреш.

"Если после протирки соус кажется вам слишком жидким, выпарите его еще 5-7 минут на сильном огне без крышки. Концентрация вкуса увеличится, а аромат ржаного хлеба станет еще интенсивнее", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Ингредиент подмены Чем можно заменить Эффект Хлебный квас Темное безалкогольное пиво Более выраженная горчинка и плотность Томатный соус Свежие перетертые томаты Более свежий, кислый вкус Говядина Свиная шея Блюдо станет жирнее и приготовится быстрее

Ответы на популярные вопросы о приготовлении мяса в квасе

Какой квас лучше не использовать для тушения?

Избегайте сильногазированных сладких напитков ("лимонадный" тип кваса) и белого окрошечного кваса. Первый сделает блюдо приторным, а второй придаст слишком резкую кислоту, которая перебьет вкус мяса.

Можно ли готовить это блюдо в мультиварке?

Да, режим "Тушение" идеально подходит. Предварительно обжарьте мясо и овощи в режиме "Жарка", затем залейте квасом и установите таймер на 1.5-2 часа для говядины или 1 час для свинины.

Нужно ли добавлять воду к квасу?

В оригинальном рецепте вода не требуется — жидкости из овощей и двух стаканов кваса достаточно для создания соуса. Воду можно добавить только в том случае, если вы хотите получить более жидкую подливку в стиле супа.

С каким гарниром лучше всего сочетается мясо в хлебном соусе?

Идеальными спутниками станут картофельное пюре, гречневая каша или отварной рис. Эти гарниры лучше всего впитывают густой луково-хлебный соус.

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