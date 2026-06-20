Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тахикардия после кофе: чем заменить любимый напиток без вреда для сердца и давления
Редис трескается после дождя? Один простой прием защитит урожай до самого сбора
Похудение оказалось не главным бонусом: месяц ходьбы приносит более заметную перемену
Сахара и Удача обрели новый дом: Лаос передал зоосаду Казани уникальных обитателей
Цифровой рубль уже близко: останутся ли в ходу наличные и что изменится для россиян
Речной круиз по России оказался дороже отпуска за границей: куда исчезают деньги
Битва за кошельки туристов: как поглощение сервисов меняет расклад сил в индустрии путешествий
Проект, который должен был изменить карту Африки: почему его не могут запустить 40 лет
Прежней экономики уже не будет: ИИ перехватывает инициативу в финансовых отношениях прямо сейчас

Лучше любого лечо: готовим кабачковую юрчу по-турецки — пальчики оближешь

Еда

Когда урожай кабачков превышает все разумные пределы, привычные способы заготовки перестают радовать. Обычная икра или маринованные кружочки заполняют полки, но не вызывают восторга за зимним столом. Существует проверенный метод превратить водянистый овощ в плотную, пряную закуску, которая по текстуре напоминает овощное рагу в густом томатном соусе. Турецкая рецептура юрчи позволяет сохранить форму каждого кусочка, создавая баланс между сладостью болгарского перца и остротой чеснока.

Домашняя юрча из кабачков
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Домашняя юрча из кабачков

Технология приготовления и пропорции

Для создания качественной консервации требуется строгий отбор сырья. Кабачки лучше брать среднего размера, чтобы семена были мелкими, а мякоть — упругой. На 3 кг основного овоща берется по 1 кг сладкого перца и зрелых томатов. Важно добиться правильной консистенции заливки, которая удержит форму нарезки. Томаты вместе с 3 головками чеснока доводятся до состояния однородного пюре с помощью мясорубки. В полученную массу добавляется мелко рубленая петрушка, 350 мл растительного масла, 200 г сахара и 80 г соли. Использование качественных специй напрямую влияет на конечный вариант готового продукта.

"В юрче принципиальна нарезка. Кабачок нужно резать крупным кубиком, не менее 2 сантиметров. Если измельчить сильнее, при длительной варке овощ просто растворится в соусе, и вы получите обычное лечо вместо структурной закуски. Перец должен соответствовать кабачку по размеру", — отметила специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

После смешивания жидких ингредиентов с солью, сахаром и 100 мл уксуса, основу доводят до кипения. Только в бурлящий соус закладываются овощи. Это позволяет сразу запечатать сок внутри кусочков. Процесс тушения занимает от 45 до 60 минут на медленном огне. В самом начале может показаться, что жидкости мало, но через 15 минут кабачки отдадут влагу, и масса станет однородной. В этот момент важно не передержать кастрюлю на плите, чтобы не превратить блюдо в кашу. Подобное решение помогает сохранить витамины и достаточную плотность овощей.

Правила термической обработки и хранения

Стерильность тары — главная защита от порчи. Банки необходимо обрабатывать паром или в духовом шкафу, а крышки кипятить минимум 5 минут. Разливать юрчу нужно максимально горячей, сразу из кипящей кастрюли, герметично закрывая каждую емкость. Тот самый секрет кроется в медленном остывании: банки переворачивают на крышки и укутывают плотной тканью на сутки. Это обеспечивает дополнительную пастеризацию за счет собственного тепла овощной массы. Правильно приготовленная закуска стоит в прохладном месте до следующего сезона, сохраняя свежий аромат трав и остроту чеснока. Такой процесс гарантирует сохранность продукта.

"Для кабачковых заготовок уксус — это не просто добавка для вкуса, а необходимый консервант. В кабачках мало собственной кислоты, поэтому без строгого соблюдения граммовки уксуса и соли банки могут начать вздуваться. Если хотите добавить оригинальности, замените часть петрушки кинзой — это даст выраженный южный колорит", — повар Елена Назарова.

Овощные смеси часто требуют корректировки вкуса в процессе варки. Если томаты слишком кислые, можно немного увеличить количество сахара, но не более чем на 20 граммов от рецепта. Черный перец горошком (6–10 штук) лучше закладывать за 15 минут до готовности, чтобы он успел отдать аромат, но не добавил лишней горечи. Полученная закуска становится идеальным дополнением к мясу или гарнирам из круп. Грамотное распределение специй — это важная деталь, от которой зависит итоговый успех.

Ингредиент Количество
Кабачки (очищенные) 3 кг
Сладкий перец 1 кг
Помидоры 1 кг
Петрушка свежая 200 г
Чеснок 80–100 г
Уксус 9% 100 мл

Ответы на популярные вопросы о заготовках

Можно ли использовать старые кабачки с толстой кожей?

Да, но их нужно обязательно очистить от жесткой кожуры и полностью удалить внутреннюю волокнистую часть с семенами. Вес овощей в рецепте указан уже в очищенном виде.

Как понять, что юрча готова к закатыванию?

Кабачки должны стать полупрозрачными, но при этом сохранять упругость при нажатии. Если они начали разваливаться, варку следует немедленно прекратить.

Обязательно ли удалять кожицу с томатов перед мясорубкой?

Для однородности соуса кожицу лучше снять, предварительно обдав помидоры кипятком. Однако при использовании мясорубки с мелкой сеткой этот этап можно пропустить без потери качества.

Читайте также:

Экспертная проверка: специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева, повар Елена Назарова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Газон не должен отнимать полдня: 6 приёмов помогут косить быстрее и уставать меньше
Садоводство, цветоводство
Газон не должен отнимать полдня: 6 приёмов помогут косить быстрее и уставать меньше
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Еда и рецепты
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Малина плюс апельсин: идеальное сочетание для самого вкусного компота в вашей кладовке
Еда и рецепты
Малина плюс апельсин: идеальное сочетание для самого вкусного компота в вашей кладовке
Популярное
Малина плюс апельсин: идеальное сочетание для самого вкусного компота в вашей кладовке

Создание ярких зимних напитков требует филигранного подхода к ингредиентам, где даже крошечная погрешность способна изменить финал всей заготовки.

Малина плюс апельсин: идеальное сочетание для самого вкусного компота в вашей кладовке
Киев ждет дипломатического чуда до зимы: Россия нашла противоядие к главному расчету Украины
Киев ждет дипломатического чуда до зимы: Россия нашла противоядие к главному расчету Украины
Ереванский режим заигрался: опасная провокация Пашиняна привела к неожиданному ответу оппозиции
Их же методы обернулись крахом: десятки тысяч устройств в Европе перешли под наш контроль
Россия и движение MAGA оказались союзниками в борьбе с главным врагом США Любовь Степушова Гордыня предшествует падению: внезапный ракетный голод вынудил США идти на крайние меры Андрей Николаев Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров
Как отогнать агрессивную стаю: приемы, которые спасут вас при встрече с бродячими собаками
Вашингтон в ловушке: иранский лидер публично унизил Трампа после подписания меморандума
Мадьяр стал голосом европейских элит: ЕС начал превращать усталость от Зеленского в жесткие решения
Мадьяр стал голосом европейских элит: ЕС начал превращать усталость от Зеленского в жесткие решения
Последние материалы
Битва за кошельки туристов: как поглощение сервисов меняет расклад сил в индустрии путешествий
Проект, который должен был изменить карту Африки: почему его не могут запустить 40 лет
Прежней экономики уже не будет: ИИ перехватывает инициативу в финансовых отношениях прямо сейчас
10 минут вместо нескольких часов: простая привычка избавит от кухонного хаоса
Правильное питание для тыквенных: что внести в июне, чтобы плоды тяжелели каждый день
То, что раньше первым делом обновляли к лету: теперь всё чаще оставляют в естественном виде
Раньше за это отправляли за решетку: уникальная операция в США стерла границы допустимого
С книгой в дорогу: в Южной Корее запускают формат путешествий, который перевернёт туризм
Ягоды просто осыплются: ошибка с подкормкой в июне уничтожит урожай вишни и молодые побеги
Код жизни оказался лишь оболочкой: ученые обнаружили скрытый механизм управления судьбой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.