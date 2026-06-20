Уже не только освежает: неожиданный ингредиент вывел сытность окрошки на уровень полноценного обеда

Окрошка на курином бульоне — это не просто холодный суп, а полноценная белковая база, в разы превосходящая по насыщенности варианты на квасе или кефире. Забудьте про водянистость. Вся суть — в плотной эмульсии, которая связывает ингредиенты и создает ресторанную «структуру». Это технически выверенное блюдо для тех, кто понимает толк в правильной консистенции окрошки.

Фото: Pravda.Ru by Елена Морозова is licensed under publiс domain Накрытый стол

Технология сборки: окрошка на бульоне

Название: Окрошка на насыщенном курином бульоне с горчичной эмульсией.

Время: 40 мин | Порции: 2

Ингредиенты: 200 г куриного филе

300 г картофеля (в мундире)

3 шт. куриных яиц

250 г свежих огурцов

150 г вареной колбасы (выбирайте гост с высоким содержанием мяса)

30 г зеленого лука

20 г петрушки и укропа

100 г жирной сметаны

100 г качественного майонеза

1 ч. л. столовой горчицы

1 ч. л. 9% уксуса

500 мл концентрированного куриного бульона

Соль, черный перец, лимонный сок — по вкусу Шаги: Шаг 1: Сварите бульон. Филе должно быть нежным, но упругим. Картофель варим «в мундире» до готовности, очищаем, измельчаем часть в пюре для связки эмульсии.

Шаг 2: Яйца варим вкрутую. Чтобы предотвратить растрескивание скорлупы и денатурацию белка, добавьте в воду капельку уксуса. Остудите в ледяной воде.

Шаг 3: Формируем базу. Сметану, майонез, горчицу и пюрированный картофель интенсивно перемешиваем с ледяным бульоном до состояния однородного соуса.

Шаг 4: Шинкуем. Лук давим ножом для выделения эфирных масел. Огурцы, филе и колбасу режем кубиком строго одного размера — 0,5 см.

Шаг 5: Смешиваем. Вводим твердые ингредиенты в жидкую базу. Добавляем лимонный сок для баланса кислотности. Даем настояться 2 часа при температуре не выше +4 градусов. Секрет Шефа: Чтобы бульон не выглядел жирной пленкой, после варки полностью охладите его и обязательно снимите застывший жир. Окрошка на насыщенном курином бульоне с горчичной эмульсией.40 мин |Чтобы бульон не выглядел жирной пленкой, после варки полностью охладите его и обязательно снимите застывший жир.

Почему бульон меняет всё

В отличие от болгарского таратора или освежающих напитков, окрошка на бульоне — это полноценный обед. Технология правильного навара требует холодного старта при варке мяса, чтобы экстрактивные вещества полностью перешли в воду.

"Использование бульона переводит суп из разряда освежающих перекусов в полноценное белковое питание. Главное — отсутствие лишних жиров в жидкости, иначе на языке останется неприятный налет", — отметила повар Людмила Кравцова.

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Важно помнить, что даже яйца в составе требуют ответственного подхода к качеству — не используйте термически необработанные продукты. Впрочем, при длительном охлаждении супа, риск размножения бактерий сводится к минимуму.

"Для получения плотного вкуса добавляйте горчицу прямо в сметану, а не в кастрюлю. Так вы создадите эмульсию, которая объединит все компоненты в единое целое", — подчеркнула специалист по региональной кухне Мария Костина.

Ответы на популярные вопросы о холодном супе

Какую колбасу выбрать для окрошки?

Только ту, в составе которой мясо стоит на первом месте. Никаких крахмалистых дешевых сортов, они расползутся в бульоне.

Можно ли заменить бульон водой с лимонным соком?

Можно, но вы потеряете всю суть блюда. Замена приведет к потере глубины вкуса, превращая суп в обычную окрошку на воде.

Почему мой суп горчит?

Проверьте зеленый лук. Если он слишком старый, его жесткие части будут давать горечь. Используйте только нежную белую часть и светло-зеленые перья.

Как хранить готовое блюдо?

Не более 24 часов в герметичном контейнере при температуре +2...+4 градуса. Повторный нагрев недопустим.

"Окрошка на мощном бульоне — отличный способ использовать остатки курицы после запекания, превращая еду из холодильника в ресторанный специалитет", — резюмировал управляющий рестораном Игорь Сафонов.

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