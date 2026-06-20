Секрет прячется не в свёкле: одна деталь делает борщ особенно насыщенным и ароматным

Борщ на свиных ребрах — база домашней кухни. Плотный бульон, сладость свеклы и острота чеснока создают эталонный вкус. Рецепт исключает лишний жир, сохраняя наваристость за счет долгого томления мяса на кости.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Борщ

Технология приготовления крепкого бульона

Основа блюда — свиные ребра. В отличие от бескостного мяса, кость отдает коллаген, делая текстуру супа бархатистой. Промытые ребра заливают холодной водой и доводят до кипения. После снятия пены огонь выставляют на минимум. Бульон не должен бурлить, допустимо лишь легкое движение жидкости.

"Секрет чистого вкуса — в медленном томлении. Если бульон кипит слишком активно, он мутнеет, а жир эмульгируется, придавая неприятный привкус", — объяснила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Свинина достигает готовности за 60–90 минут. Когда мясо начинает легко отделяться от кости, его извлекают из кастрюли. Это позволяет сохранить структуру волокон и упрощает дальнейшую подачу. Пока база томится, необходимо подготовить овощи, чтобы к моменту готовности мяса зажарка была свежей.

Подготовка овощной базы и пассеровка

Морковь и свеклу измельчают на крупной терке, лук режут мелким кубиком. Для сохранения яркого цвета свеклы ее пассеруют вместе с морковью около 10 минут. В этот момент происходит карамелизация сахаров, что усиливает итоговый вкус. Важно не пережарить овощи до коричневого цвета, нужен мягкий колер. В кастрюлю отправляют пассерованные овощи и нашинкованную капусту. Если вы предпочитаете мягкую капусту, закладывайте ее раньше. Для любителей текстуры аль денте достаточно десяти минут варки. Томаты вводят в последнюю очередь. Кислота, содержащаяся в помидорах, замедляет размягчение картофеля и овощей, поэтому их добавляют, когда база почти готова.

Показатель Значение на 1 порцию Калорийность 224.52 ккал Белки 9.07 г Жиры 18.45 г Углеводы 6.02 г

"Традиционные рецепты часто варьируются в зависимости от местности. Например, зеленый борщ ценится за кислоту щавеля, а классический красный — за сладость корнеплодов", — отметила специалист по региональной кухне Мария Костина.

Финальная сборка и ароматизация

За 5–10 минут до снятия с огня в суп возвращают мясо. Соль и черный перец добавляют на финальном этапе, чтобы точно отрегулировать баланс. Чеснок, пропущенный через пресс, и мелко порубленный укроп — это финальный штрих. После их добавления кастрюлю снимают с плиты. Настаивание — обязательный технический этап. Борщу нужно дать отдохнуть 10–15 минут под плотной крышкой. За это время температурные потоки внутри выравниваются, а ароматы диффундируют в овощи. Подача возможна как в горячем виде, так и на следующий день, когда вкус становится более выраженным. Для любителей экспериментов существуют и летние освежающие супы, но горячий борщ остается вне конкуренции в любое время года.

"Для усиления аромата допустимо использовать копченые ребра. Они придают супу характерный дымный профиль, который отлично сочетается со свеклой", — подчеркнул эксперт специально для Pravda.Ru Максим Гришин.

Ингредиенты на 10 порций

свиные ребра — 500 г

луковица — 1 шт.

морковь — 2 шт.

свекла — 2 шт.

растительное масло — 40 мл

капуста белокочанная — 250 г

помидоры — 3 шт.

соль — 3 г

черный перец — 3 г

чеснок — 3 шт.

укроп — 0.5 пучка

Пошаговое приготовление

Варите свиные ребра в 3 литрах воды при медленном кипении 60–90 минут до мягкости мяса. Измельчите овощи, обжарьте лук, затем добавьте свеклу и морковь, готовьте 10 минут. Добавьте пассеровку и нашинкованную капусту в бульон, варите 10 минут. Нарежьте помидоры кубиком, введите в суп и томите еще 15 минут. Приправьте солью, перцем, добавьте измельченный чеснок, зелень и верните мясо в кастрюлю. Дайте супу настояться 10 минут перед подачей.

Ответы на популярные вопросы о борще

Нужно ли добавлять уксус в зажарку?

Уксус или лимонный сок помогают сохранить ярко-красный цвет свеклы, но при использовании кислых томатов в этом нет необходимости.

Почему борщ получается слишком жирным?

Важно выбирать мясные ребра, а не сало. Также лишний жир можно снять ложкой с поверхности бульона в середине варки.

Как быстро сварить борщ, если нет времени?

Можно использовать готовую мясную базу, как это делают в быстром рассольнике, заменив долго варящееся мясо на копчености.

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