Страх перед холестерином был напрасным: новые тесты изменили подход к завтраку

Многие десятилетия бытовало твердое убеждение, что употребление более двух яиц в неделю критически вредит организму. Людей пугали высоким содержанием холестерина в этом продукте, превратив его в главного врага здоровья сердечно-сосудистой системы.

Фото: https://unsplash.com by joe boshra is licensed under Free Яичница глазунья на завтрак

Однако последние исследования подтверждают, что яйца — один из самых полезных и питательных продуктов, неспособный спровоцировать опасный подъем уровня холестерина в крови.

Паника вокруг яиц берет начало в 1960-х годах, когда американские кардиологи объявили войну жирам. Знаменитая обложка журнала Time в 1984 году с изображением "испуганной" яичницы закрепила в массовом сознании миф об их опасности. Между тем, научного подтверждения прямой связи между поеданием яиц и развитием атеросклероза до сих пор не найдено. Напротив, наличие в составе фосфолипидов помогает организму контролировать липидный профиль.

"Современные подходы к диетологии доказывают: яйца несут скорее защитную функцию для сосудов, нежели вред. Важно фокусироваться на сбалансированном рационе, а не на демонизации отдельных продуктов, которые идеально подходят для белкового завтрака", - отметил в беседе с Pravda.Ru врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Данные экспертных исследований

Австралийские ученые наглядно доказали преимущества яиц в ходе недавнего эксперимента. Люди, съедавшие по два яйца ежедневно, показали более здоровый уровень "плохого" холестерина по сравнению с теми, кто получал жиры из других источников. Как пишет сайт aif.ru, эксперты отмечают важность качественного состава пищи: животные жиры влияют на сосуды гораздо агрессивнее, чем куриные яйца.

Масштабные наблюдения за полумиллионом человек в Китае продемонстрировали, что умеренное потребление яиц снижает риски инфарктов и инсультов. В составе продукта содержатся лютеин и зеаксатин, которые борются с окислительным стрессом. Сегодня медицинское сообщество, включая Американскую кардиологическую ассоциацию, сходится во мнении: здоровый человек может спокойно съедать одно целое яйцо каждый день.

Ответы на популярные вопросы о яйцах в рационе

Можно ли есть яйца при диабете?

Исследования Сиднейского университета показали, что употребление до 12 яиц в неделю не повышает холестерин у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа.

Почему раньше говорили, что яйца вредны?

Это было следствием масштабной информационной кампании 1980-х годов, направленной на борьбу с холестерином, которая ошибочно приравняла пищевой холестерин к уровню липидов в крови.

Что делает яйца полезными для сосудов?

В них содержатся фосфолипиды и антиоксиданты, которые повышают уровень "хорошего" холестерина и защищают сосуды от повреждений.

Сколько яиц считается нормой для здорового взрослого?

Актуальные медицинские рекомендации допускают ежедневное употребление одного целого яйца как часть здорового рациона.

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