Муж съедает банку за раз: рецепт жгучей аджики — остро, ароматно и вкуснее магазинной

Домашние заготовки часто проигрывают магазинным соусам из-за водянистой структуры или слабого аромата. Однако правильное сочетание сладкого перца и томатов позволяет создать густую заправку, которая превосходит любые промышленные аналоги по плотности и остроте. Такая аджика становится универсальным решением для долгого хранения без лишних усилий.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Домашняя аджика

Золотое сечение: перец и томаты

Основой для жгучей заправки служит массив томатов и болгарского перца. Ошибка многих кулинаров — избыток воды в помидорах, что делает массу жидкой. Для плотной консистенции лучше выбирать мясистые сорта овощей. Качественный вариант получится только при использовании спелого сырья без повреждений.

"Главный секрет аджики "Кобра" кроется в балансе сладости перца и остроты чеснока. Если переборщить с временем варки, чеснок потеряет свой характерный аромат, поэтому его вводят строго в финале процесса", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Ингредиенты

3 кг. сладкого болгарского перца.

2 кг. помидоров.

5 стручков острого перца.

200 г. чеснока.

200 мл. растительного масла.

100 г. сахара.

50 г. соли.

100 мл уксуса 9%.

Пошаговое приготовление

Шаг 1: Овощи очистить от семян. Пропустить помидоры и оба вида перца через мясорубку с мелкой решеткой.

Шаг 2: Перелить массу в кастрюлю с толстым дном. Всыпать соль, сахар, влить масло. Довести до кипения.

Шаг 3: Варить на среднем колерном огне 40 минут. Лишняя влага должна выпариться до нужной густоты.

Шаг 4: За 5 минут до конца добавить прессованный чеснок и уксус. Разлить по стерилизованной таре и закатать.

Для экстремального аромата прогрейте растительное масло с щепоткой кориандра перед добавлением в общую массу.

Технология термической обработки

Длительное кипячение овощной смеси стабилизирует вкус и обеспечивает сохранность продукта. Важно не допускать пригорания на дне емкости, иначе горечь испортит весь процесс приготовления. Тот самый секрет заключается в послойном введении ингредиентов, где уксус и чеснок выступают не только как специи, но и как консерванты.

"В домашней кухне важно соблюдать температурный режим. Если разлить соус в холодные банки, стекло лопнет, а если в нестерильные — начнется брожение. Это база, которую нельзя игнорировать", — объяснила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

На практике видно, что использование мясорубки дает более правильную текстуру, чем блендер. Мелкие кусочки овощей сохраняют форму, создавая приятную зернистость. Это проверенное решение для тех, кто ценит традиционную подачу.

Параметр Значение Тип нарезки Мясорубка (средняя фракция) Время варки 40 минут Хранение Прохладное темное место

При работе с острым перцем стоит быть аккуратнее. Капсаицин легко попадает на кожу и слизистые, вызывая ожоги. Использование перчаток при очистке стручков — необходимая деталь кулинарного процесса.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли готовить аджику без варки?

Сырой способ существует, но он требует обязательного хранения в холодильнике и использования большего количества консервантов. Термическая обработка позволяет держать банки в обычном подвале.

Как сделать соус менее острым?

Достаточно удалить семена из острого перца или уменьшить количество стручков до двух штук на весь объем овощей.

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