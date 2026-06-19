В этом кексе ягоды не осядут на дно: лучший десерт клубничного сезона покоряет текстурой

Клубничный сезон — это концентрированный вкус, который требует правильного подхода. Забудьте про скучное варенье. Если хотите по-настоящему качественный десерт, переходите от консервации к выпечке. Технологичный кекс с клубникой — это баланс влажной текстуры творожного теста и насыщенного аромата ягоды. Вся работа строится на соблюдении пропорций и выборе качественного сырья.

Фото: www.freepik.com by lookstudio is licensed under Free More info Девушка с выпечкой

Технология выбора ингредиентов

Никаких обезжиренных продуктов. Лишняя сыворотка разрушит структуру теста, превратив десерт в резиновую подошву. Используйте зернистый творог с жирностью от 9%. Сметана нужна густая — от 20% жирности. Только жир удержит влагу внутри кекса, сохраняя его пористым, а не клеклым.

"Использование творожной массы из супермаркета вместо зернистого творога — главная ошибка. В ней слишком много сахара и стабилизаторов, которые меняют плотность мякиша. Хотите, чтобы кекс держал форму? Берите только натуральный продукт", — отметила кондитер Ольга Ефимова.

Техническая карта кекса

Соблюдение температурного режима духовки обеспечит правильный "подъем" изделия, а предварительная деглазировка формы сливочным маслом и мукой — идеальный колер корочки.

Название: Технологичный клубничный кекс с творожным мякишем.

⏱ Время: 50 минут | 🍽 Порции: 8 Технологичный клубничный кекс с творожным мякишем.50 минут | Ингредиенты:

200 гр творога

250 гр клубники

150 гр сметаны

250 гр муки

100 гр сливочного масла

200 гр сахара

3 куриных яйца

1 ч. л. разрыхлителя

1 пакетик ванилина Шаги:

Шаг 1: Протрите творог через металлическое сито для создания однородной эмульсии. Смешайте с сахаром, маслом, ванилином и яйцами до растворения кристаллов.

Шаг 2: Введите сметану, просеянную муку и разрыхлитель. Вымешивайте до состояния густой, стабильной массы.

Шаг 3: Удалите плодоножки, нарежьте клубнику на кубики по 1 см. Аккуратно введите в тесто.

Шаг 4: Выложите массу в форму. Запекайте 35 минут при стабильных 180 градусах.

Шаг 5: Остудите внутри формы. Доставайте только после полной стабилизации структуры.

"Стабилизация выпечки после духовки не менее важна, чем само замешивание теста. Не торопитесь резать горячий кекс — дайте влаге равномерно распределиться по мякишу", — подчеркнул пекарь Иван Терентьев.

Профессиональные тонкости

Работа с ягодой требует точности. Клубника выделяет сок, поэтому нарезка должна быть средней — слишком мелкие куски превратят тесто в кашу. Чтобы ягоды не оседали на дно, можно слегка обвалять их в муке перед добавлением в тесто — это сработает как "якорь" во время термической обработки.

Материал Нюанс работы Творог Только сухой и зернистый для плотности Клубника Нарезка средним кубиком до 1.5 см

Если вы ищете другие варианты для десертов, попробуйте идеальный сметанный тарт или нежный пирог со слоеным тестом. Когда клубника закончится, обратите внимание на технологию загущения варенья без добавок - это сэкономит массу времени и улучшит вкус любых заготовок.

Ответы на популярные вопросы о кексах

Чем заменить разрыхлитель?

Используйте соду, гашенную лимонным соком, в пропорции 1:2. Но разрыхлитель дает более ровную структуру.

Почему кекс внутри влажный?

Это может быть как особенностью творожного теста, так и недопеком продукта. Проверяйте готовность сухой шпажкой.

Нужно ли прогревать духовку заранее?

Да. Резкий скачок температуры важен для активации разрыхлителя в первые же минуты.

Можно ли заменить клубнику другой ягодой?

Да, используйте вишню или чернику, но учитывайте кислотность ягоды при выборе количества сахара.

"Достоинство любой выпечки — в простоте ингредиентов. Если вы не превращаете кухню в химзавод с ароматизаторами, результат всегда будет предсказуемо высоким", — констатировала консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

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