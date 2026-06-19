Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Макрон внезапно прозрел: во Франции признали крах главной силовой кампании Вашингтона
Скрытая угроза вирусных роликов: популярные советы по загару обернулись кабинетом онколога
Тот самый вкус из детства, но с изюминкой: как приготовить квас, от которого все будут в восторге
От этого существа невозможно убежать: самая крупная ящерица в мире и идеальный хищник
Капот протаранили детским велосипедом: кто обязан полностью оплатить дорогой ремонт
Человек стал главной угрозой: чистые помещения переводят на беспрецедентный режим контроля
Газон не должен отнимать полдня: 6 приёмов помогут косить быстрее и уставать меньше
Их же методы обернулись крахом: десятки тысяч устройств в Европе перешли под наш контроль
Сад зацветет с новой силой: 7 растений, требующих обрезки после первой волны

В этом кексе ягоды не осядут на дно: лучший десерт клубничного сезона покоряет текстурой

Еда

Клубничный сезон — это концентрированный вкус, который требует правильного подхода. Забудьте про скучное варенье. Если хотите по-настоящему качественный десерт, переходите от консервации к выпечке. Технологичный кекс с клубникой — это баланс влажной текстуры творожного теста и насыщенного аромата ягоды. Вся работа строится на соблюдении пропорций и выборе качественного сырья.

Девушка с выпечкой
Фото: www.freepik.com by lookstudio is licensed under Free More info
Девушка с выпечкой

Технология выбора ингредиентов

Никаких обезжиренных продуктов. Лишняя сыворотка разрушит структуру теста, превратив десерт в резиновую подошву. Используйте зернистый творог с жирностью от 9%. Сметана нужна густая — от 20% жирности. Только жир удержит влагу внутри кекса, сохраняя его пористым, а не клеклым.

"Использование творожной массы из супермаркета вместо зернистого творога — главная ошибка. В ней слишком много сахара и стабилизаторов, которые меняют плотность мякиша. Хотите, чтобы кекс держал форму? Берите только натуральный продукт", — отметила кондитер Ольга Ефимова.

Техническая карта кекса

Соблюдение температурного режима духовки обеспечит правильный "подъем" изделия, а предварительная деглазировка формы сливочным маслом и мукой — идеальный колер корочки.

Название: Технологичный клубничный кекс с творожным мякишем.
⏱ Время: 50 минут | 🍽 Порции: 8

Ингредиенты:
200 гр творога
250 гр клубники
150 гр сметаны
250 гр муки
100 гр сливочного масла
200 гр сахара
3 куриных яйца
1 ч. л. разрыхлителя
1 пакетик ванилина

Шаги:
Шаг 1: Протрите творог через металлическое сито для создания однородной эмульсии. Смешайте с сахаром, маслом, ванилином и яйцами до растворения кристаллов.
Шаг 2: Введите сметану, просеянную муку и разрыхлитель. Вымешивайте до состояния густой, стабильной массы.
Шаг 3: Удалите плодоножки, нарежьте клубнику на кубики по 1 см. Аккуратно введите в тесто.
Шаг 4: Выложите массу в форму. Запекайте 35 минут при стабильных 180 градусах.
Шаг 5: Остудите внутри формы. Доставайте только после полной стабилизации структуры.

"Стабилизация выпечки после духовки не менее важна, чем само замешивание теста. Не торопитесь резать горячий кекс — дайте влаге равномерно распределиться по мякишу", — подчеркнул пекарь Иван Терентьев.

Профессиональные тонкости

Работа с ягодой требует точности. Клубника выделяет сок, поэтому нарезка должна быть средней — слишком мелкие куски превратят тесто в кашу. Чтобы ягоды не оседали на дно, можно слегка обвалять их в муке перед добавлением в тесто — это сработает как "якорь" во время термической обработки.

Материал Нюанс работы
Творог Только сухой и зернистый для плотности
Клубника Нарезка средним кубиком до 1.5 см

Если вы ищете другие варианты для десертов, попробуйте идеальный сметанный тарт или нежный пирог со слоеным тестом. Когда клубника закончится, обратите внимание на технологию загущения варенья без добавок - это сэкономит массу времени и улучшит вкус любых заготовок.

Ответы на популярные вопросы о кексах

Чем заменить разрыхлитель?

Используйте соду, гашенную лимонным соком, в пропорции 1:2. Но разрыхлитель дает более ровную структуру.

Почему кекс внутри влажный?

Это может быть как особенностью творожного теста, так и недопеком продукта. Проверяйте готовность сухой шпажкой.

Нужно ли прогревать духовку заранее?

Да. Резкий скачок температуры важен для активации разрыхлителя в первые же минуты.

Можно ли заменить клубнику другой ягодой?

Да, используйте вишню или чернику, но учитывайте кислотность ягоды при выборе количества сахара.

"Достоинство любой выпечки — в простоте ингредиентов. Если вы не превращаете кухню в химзавод с ароматизаторами, результат всегда будет предсказуемо высоким", — констатировала консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Читайте также

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, пекарь Иван Терентьев, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Садовый мусор оказался золотым запасом: спиленные ветки заменят десятки дачных покупок
Садоводство, цветоводство
Садовый мусор оказался золотым запасом: спиленные ветки заменят десятки дачных покупок
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Еда и рецепты
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Военные новости
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Популярное
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины

Массированный налет беспилотников на Москву и Подмосковье привел к серьезным последствиям для промышленности и спровоцировал острый спор о методах защиты.

Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Угольно-черное небо над Москвой: налет сотен дронов изменил привычный облик столичного региона
Собянин заявил о локализации пожара на МНПЗ, а Капотня затаила дыхание — что теперь с топливом
Британский позор всплыл наружу, но Стармер и Хан до сих пор на свободе Любовь Степушова Опасная ставка на тишину: новую технику ВСУ невозможно заметить даже через тепловизор Андрей Николаев Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Мир застыл в ожидании: Москва обозначила фатальные последствия для любого агрессора из Альянса
Мир застыл в ожидании: Москва обозначила фатальные последствия для любого агрессора из Альянса
Последние материалы
Скрытая угроза вирусных роликов: популярные советы по загару обернулись кабинетом онколога
Тот самый вкус из детства, но с изюминкой: как приготовить квас, от которого все будут в восторге
От этого существа невозможно убежать: самая крупная ящерица в мире и идеальный хищник
В этом кексе ягоды не осядут на дно: лучший десерт клубничного сезона покоряет текстурой
Фальшивые долги за ЖКХ грабят россиян: это законное требование обнулит чужие цифры
Капот протаранили детским велосипедом: кто обязан полностью оплатить дорогой ремонт
Человек стал главной угрозой: чистые помещения переводят на беспрецедентный режим контроля
Газон не должен отнимать полдня: 6 приёмов помогут косить быстрее и уставать меньше
Их же методы обернулись крахом: десятки тысяч устройств в Европе перешли под наш контроль
Сад зацветет с новой силой: 7 растений, требующих обрезки после первой волны
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.