Тот самый вкус из детства, но с изюминкой: как приготовить квас, от которого все будут в восторге

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Еда

Жара заставляет литрами скупать газированные напитки, которые часто приносят больше вреда, чем реального спасения от жажды. На деле же старые домашние рецепты оказываются куда эффективнее магазинной химии. Ржаной хлеб и обычная вода за несколько дней превращаются в плотный, игристый напиток, способный конкурировать с любым кофе.

Домашний хлебный квас в руках
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Домашний хлебный квас в руках

Набор продуктов и подготовка

Для создания качественной базы требуется минимум ингредиентов. Важно использовать именно ржаной хлеб, так как он дает правильный темный цвет и характерную кислинку. С добавками экспериментировать стоит осторожно, но корица в этом случае выступает идеальным компаньоном.

Список компонентов

  • Ржаной хлеб: 200 г.
  • Вода питьевая: 2 л.
  • Сахар: 100 г.
  • Изюм: 25 г.
  • Сухие дрожжи: 7 г.
  • Палочки корицы: 2 шт.

"При выборе хлеба смотрите на состав. Избыток улучшителей или консервантов замедлит работу дрожжей. Идеально взять плотный кирпичик со вчерашней датой изготовления — такой лучше поддается сушке", — отметила специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Первым делом хлеб нарезают на кубики. Крупная нарезка позволяет сохранить структуру и не превратить напиток в мутную взвесь. После этого сухари оправляют в духовку. Нужно дождаться появления румяной корки, но не допускать подгорания, иначе появится неприятная горечь. Этот вариант подготовки является залогом глубокого цвета.

Технология брожения и нюансы

Тот самый секрет кроется в сочетании корицы и изюма. Палочки пряности отдают свой аромат постепенно, не перебивая хлебную основу, а создавая тонкое послевкусие. Изюм же выступает дополнительным источником диких дрожжей, что делает газацию более естественной.

Сухари укладывают в стеклянную емкость, засыпают сахаром и дрожжами. Туда же отправляют корицу и изюм. Важно залить содержимое водой комнатной температуры. Слишком холодная вода затормозит старт, а горячая — просто уничтожит дрожжевую культуру. После перемешивания банку накрывают неплотной тканью. Углекислому газу нужен выход, поэтому герметично закрывать емкость на этом этапе нельзя.

"Держите емкость в темноте. Прямые солнечные лучи провоцируют развитие ненужной микрофлоры, из-за чего продукт может просто прокиснуть. Температура в помещении должна быть стабильной, без сквозняков", — подчеркнула повар Людмила Кравцова.

Процесс выдержки занимает трое суток. Появление пены и характерного запаха говорит о том, что ферментация идет по плану. Любая ошибка в температурном режиме может растянуть этот процесс. На четвертый день жидкость процеживают через несколько слоев марли. Готовый напиток разливают по пластиковым или стеклянным бутылкам. Свободное место под крышкой необходимо для скопления газа при дозревании в холоде.

Параметр Значение
Время брожения 72 часа
Срок стабилизации в холоде от 6 до 12 часов
Температура воды 22—25 градусов
Калорийность на 100 мл около 25 ккал

Охлаждение — финальный штрих. За 10—12 часов в холодильнике вкус окончательно стабилизируется. Острота и пряность корицы становятся мягче, объединяясь с хлебным духом. Такое решение позволяет получить благородный напиток, который не стыдно подать даже к праздничному столу.

"Для получения более резкого вкуса можно слегка увеличить порцию изюма. Главное — не мыть его перед использованием, так как на поверхности находятся необходимые нам природные дрожжи", — объяснила специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заменить ржаной хлеб на пшеничный?

Это изменит вкус и цвет. Белый хлеб не даст нужной плотности и аромата. Получится светлый напиток с менее выраженным характером.

Зачем оставлять место в бутылке при розливе?

В холоде процесс брожения замедляется, но не останавливается полностью. Если налить под пробку, давление может разорвать емкость или привести к бурному фонтану при открытии.

Почему напиток получился слишком кислым?

Скорее всего, превышено время выдержки в тепле или в помещении было слишком жарко. Оптимально пробовать жидкость уже через 48 часов, чтобы поймать нужный баланс.

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Экспертная проверка: специалист по региональной кухне России Мария Костина, повар Людмила Кравцова, специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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