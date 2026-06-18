Шоколадный шедевр из простого творога: этот сырок может хранится 5 дней, но съедается за два

Магазинные шоколадные сырки — это удар по бюджету и состав из стабилизаторов, эмульгаторов и дешёвого пальмового масла. Хотите настоящий вкус? Делайте свой шоколадный сырок из творога. Технология требует внимания, зато вы знаете, что положили в казан или сотейник.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шоколадный сыр, приготовление

Домашний шоколадный сыр

Секрет текстуры кроется в плавлении творожного зерна. Не торопитесь. Работа на водяной бане исключает подгорание и гарантирует однородность структуры, сравнимую с лучшими десертами из творога.

Ингредиенты

Мягкий творог — 500 г.

Куриное яйцо — 1 шт.

Сахар — 50 г.

Ванильный сахар — 1 пакетик.

Сода — 1 ч. л.

Лимонная кислота — щепотка.

Какао-порошок (качественный) — 20 г.

Темный шоколад — 100 г.

Сливочное масло (82,5% жирности) — 50 г.

"Главное в десертах — это качество эмульгации. Если творог качественный, а шоколад с высоким содержанием масла какао, вы получите премиальную текстуру без единого комка", — отметила кондитер Ольга Ефимова.

Пошаговая инструкция

Смешайте творог с яйцом, сахаром, ванилью, содой и лимонной кислотой. Тщательно пробейте блендером. Масса должна стать гомогенной. Поместите смесь в сотейник на водяную баню. Нагревайте, постоянно перемешивая. Сода вступит в реакцию с кислотой — творог начнет плавиться. Как только масса станет тягучей, введите какао и поломанный шоколад. Вымешивайте до полного растворения ингредиентов. Снимите с огня. Вмешайте сливочное масло для блеска и плотности. Разлейте по стерильным баночкам или формочкам.

Параметр Значение Время нагрева на бане 10-12 минут Температура хранения +2…+4 °C

"Любая домашняя заготовка требует стерильности. Это база. Поймите, что даже при термической обработке грязная банка — прямой путь к порче продукта", — предупредила специалист по заготовкам Наталья Гусева.

После охлаждения при комнатной температуре уберите десерт в холодильник на 60 минут. Стабилизация жиров даст нужную плотность. Как и в случае с домашней выпечкой, здесь важна точность.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заменить темный шоколад на молочный?

Конечно. Но учтите, что молочный шоколад слаще. Уменьшите количество сахара в рецепте на 15-20 граммов.

Почему творог не плавится?

Вероятно, вы используете обезжиренный творог с добавлением крахмала. Для идеального плавления нужен натуральный продукт жирностью от 5-9%.

Нужно ли варить яйцо отдельно?

Нет. Яйцо вводится в основу и проходит полноценную термическую обработку вместе с творогом на водяной бане.

Сколько реально хранится такой сыр?

При соблюдении температурного режима — до 5 суток. Это не сушеная зелень, которая стоит годами, продукт скоропортящийся.

"Такой сыр идеально сочетается с горячими блинчиками или хрустящими вафлями. Это завтрак, который дает энергию, в отличие от пустых магазинных сладостей", — резюмировала повар Людмила Кравцова.

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