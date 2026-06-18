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Шоколадный шедевр из простого творога: этот сырок может хранится 5 дней, но съедается за два

Еда

Магазинные шоколадные сырки — это удар по бюджету и состав из стабилизаторов, эмульгаторов и дешёвого пальмового масла. Хотите настоящий вкус? Делайте свой шоколадный сырок из творога. Технология требует внимания, зато вы знаете, что положили в казан или сотейник.

Шоколадный сыр, приготовление
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шоколадный сыр, приготовление

Домашний шоколадный сыр

Секрет текстуры кроется в плавлении творожного зерна. Не торопитесь. Работа на водяной бане исключает подгорание и гарантирует однородность структуры, сравнимую с лучшими десертами из творога.

Ингредиенты

  • Мягкий творог — 500 г.

     

  • Куриное яйцо — 1 шт.

     

  • Сахар — 50 г.

     

  • Ванильный сахар — 1 пакетик.

     

  • Сода — 1 ч. л.

     

  • Лимонная кислота — щепотка.

     

  • Какао-порошок (качественный) — 20 г.

     

  • Темный шоколад — 100 г.

     

  • Сливочное масло (82,5% жирности) — 50 г.

"Главное в десертах — это качество эмульгации. Если творог качественный, а шоколад с высоким содержанием масла какао, вы получите премиальную текстуру без единого комка", — отметила кондитер Ольга Ефимова.

Пошаговая инструкция

  1. Смешайте творог с яйцом, сахаром, ванилью, содой и лимонной кислотой. Тщательно пробейте блендером. Масса должна стать гомогенной.
  2. Поместите смесь в сотейник на водяную баню. Нагревайте, постоянно перемешивая. Сода вступит в реакцию с кислотой — творог начнет плавиться.
  3. Как только масса станет тягучей, введите какао и поломанный шоколад. Вымешивайте до полного растворения ингредиентов.
  4. Снимите с огня. Вмешайте сливочное масло для блеска и плотности. Разлейте по стерильным баночкам или формочкам.
Параметр Значение
Время нагрева на бане 10-12 минут
Температура хранения +2…+4 °C

"Любая домашняя заготовка требует стерильности. Это база. Поймите, что даже при термической обработке грязная банка — прямой путь к порче продукта", — предупредила специалист по заготовкам Наталья Гусева.

После охлаждения при комнатной температуре уберите десерт в холодильник на 60 минут. Стабилизация жиров даст нужную плотность. Как и в случае с домашней выпечкой, здесь важна точность.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заменить темный шоколад на молочный?

Конечно. Но учтите, что молочный шоколад слаще. Уменьшите количество сахара в рецепте на 15-20 граммов.

Почему творог не плавится?

Вероятно, вы используете обезжиренный творог с добавлением крахмала. Для идеального плавления нужен натуральный продукт жирностью от 5-9%.

Нужно ли варить яйцо отдельно?

Нет. Яйцо вводится в основу и проходит полноценную термическую обработку вместе с творогом на водяной бане.

Сколько реально хранится такой сыр?

При соблюдении температурного режима — до 5 суток. Это не сушеная зелень, которая стоит годами, продукт скоропортящийся.

"Такой сыр идеально сочетается с горячими блинчиками или хрустящими вафлями. Это завтрак, который дает энергию, в отличие от пустых магазинных сладостей", — резюмировала повар Людмила Кравцова.

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Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, специалист по заготовкам Наталья Гусева,  повар Людмила Кравцова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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