Шоколадный шедевр из простого творога: этот сырок может хранится 5 дней, но съедается за два

Магазинные шоколадные сырки — это удар по бюджету и состав из стабилизаторов, эмульгаторов и дешёвого пальмового масла. Хотите настоящий вкус? Делайте свой шоколадный сырок из творога. Технология требует внимания, зато вы знаете, что положили в казан или сотейник.
Секрет текстуры кроется в плавлении творожного зерна. Не торопитесь. Работа на водяной бане исключает подгорание и гарантирует однородность структуры, сравнимую с лучшими десертами из творога.
Мягкий творог — 500 г.
Куриное яйцо — 1 шт.
Сахар — 50 г.
Ванильный сахар — 1 пакетик.
Сода — 1 ч. л.
Лимонная кислота — щепотка.
Какао-порошок (качественный) — 20 г.
Темный шоколад — 100 г.
Сливочное масло (82,5% жирности) — 50 г.
"Главное в десертах — это качество эмульгации. Если творог качественный, а шоколад с высоким содержанием масла какао, вы получите премиальную текстуру без единого комка", — отметила кондитер Ольга Ефимова.
|Параметр
|Значение
|Время нагрева на бане
|10-12 минут
|Температура хранения
|+2…+4 °C
"Любая домашняя заготовка требует стерильности. Это база. Поймите, что даже при термической обработке грязная банка — прямой путь к порче продукта", — предупредила специалист по заготовкам Наталья Гусева.
После охлаждения при комнатной температуре уберите десерт в холодильник на 60 минут. Стабилизация жиров даст нужную плотность. Как и в случае с домашней выпечкой, здесь важна точность.
Конечно. Но учтите, что молочный шоколад слаще. Уменьшите количество сахара в рецепте на 15-20 граммов.
Вероятно, вы используете обезжиренный творог с добавлением крахмала. Для идеального плавления нужен натуральный продукт жирностью от 5-9%.
Нет. Яйцо вводится в основу и проходит полноценную термическую обработку вместе с творогом на водяной бане.
При соблюдении температурного режима — до 5 суток. Это не сушеная зелень, которая стоит годами, продукт скоропортящийся.
"Такой сыр идеально сочетается с горячими блинчиками или хрустящими вафлями. Это завтрак, который дает энергию, в отличие от пустых магазинных сладостей", — резюмировала повар Людмила Кравцова.
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