Сытно, вкусно и очень просто: как за 4 шага приготовить заливной пирог с мясным фаршем на кефире

Летом долгая работа у плиты — преступление против собственного комфорта. Однако и переходить на фастфуд не стоит. Белковый пирог на кефирной основе — это технологическое решение, которое экономит время и дает 100% результат при соблюдении пропорций. Никаких "на глаз", только точность.
Секрет этого блюда — химическая реакция между кислой средой кефира и содой. Если нарушить температурный режим или технологию смешивания, вы получите плотную "подошву" вместо воздушного мякиша. Похожая технология работы со стаканом в качестве меры позволяет быстро стабилизировать структуру теста.
"Заливное тесто требует короткого контакта с ингредиентами. Как только ввели соду в кефир, начинайте замес. Иначе углекислый газ улетучится, и пирог не поднимется", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.
⏱ Время: 50 мин | 🍽 Порции: 6
Шаг 1: Активируйте соду. Смешайте её с кефиром и дайте постоять 5 минут до появления пузырьков.
Шаг 2: Введите в кефирную смесь яйца и соль. Аккуратно всыпьте просеянную муку. Перемешайте венчиком до исчезновения комков.
Шаг 3: Подготовьте фарш. Нарежьте лук мелким кубиком. Добавьте его к мясу, поперчите и посолите. Тщательно вымешивайте начинку для равномерной консистенции.
Шаг 4: Смажьте термостойкую форму маслом. Вылейте 50% теста на дно. Равномерно уложите фарш. Залейте оставшимся тестом. Запекайте при 180 градусах около 40 минут.
Секрет шефа: Чтобы фарш пропекся одновременно с тестом, распределяйте его тонким слоем. Избегайте формирования крупных комков в центре.
"Пироги с мясной начинкой требуют контроля влажности. Если используете замороженный фарш, обязательно отцедите лишнюю жидкость после разморозки, иначе низ изделия станет сырым", — объяснила специалист по региональной кухне Мария Костина.
|Критерий
|Технический подход
|Температура фарша
|Комнатная (не ледяной)
|Тип нагрева
|Верх-низ (без конвекции)
Технология приготовления фарша принципиально важна для всех мясных блюд. Аналогичный подход к соблюдению структуры фарша применялся при изготовлении легендарных котлет советского общепита. Не пренебрегайте этим процессом.
Допустимо, но придется добавить немного воды, так как сметана гуще. Изменится только плотность готового продукта.
В заливных пирогах — нет. 40 минут в духовке достаточно для полной термической обработки 300 граммов мяса.
Причина в избытке влаги в фарше или недостаточно прогретой духовке. Используйте режим без конвекции, если низ пропекается медленно.
Используйте деревянную лучину. Она должна выходить из центра пирога абсолютно сухой.
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