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Сытно, вкусно и очень просто: как за 4 шага приготовить заливной пирог с мясным фаршем на кефире

Еда

Летом долгая работа у плиты — преступление против собственного комфорта. Однако и переходить на фастфуд не стоит. Белковый пирог на кефирной основе — это технологическое решение, которое экономит время и дает 100% результат при соблюдении пропорций. Никаких "на глаз", только точность.

Пирог с мясом
Фото: commons.wikimedia.org by Ivana Sokolović, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пирог с мясом

Секрет этого блюда — химическая реакция между кислой средой кефира и содой. Если нарушить температурный режим или технологию смешивания, вы получите плотную "подошву" вместо воздушного мякиша. Похожая технология работы со стаканом в качестве меры позволяет быстро стабилизировать структуру теста.

"Заливное тесто требует короткого контакта с ингредиентами. Как только ввели соду в кефир, начинайте замес. Иначе углекислый газ улетучится, и пирог не поднимется", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Технологическая карта: Пирог с мясной начинкой

Время: 50 мин | 🍽 Порции: 6

Ингредиенты

  • 2 шт. — яйца
  • 0,5 ч. л. — соль
  • 250 гр. (1 стакан) — мука пшеничная
  • 250 мл (1 стакан) — кефир (жирность 2,5-3,2%)
  • 1 ч. л. — сода
  • 300 гр. — мясной фарш
  • 1 шт. — репчатый лук
  • перец черный молотый — по вкусу

Пошаговая инструкция

Шаг 1: Активируйте соду. Смешайте её с кефиром и дайте постоять 5 минут до появления пузырьков.

Шаг 2: Введите в кефирную смесь яйца и соль. Аккуратно всыпьте просеянную муку. Перемешайте венчиком до исчезновения комков.

Шаг 3: Подготовьте фарш. Нарежьте лук мелким кубиком. Добавьте его к мясу, поперчите и посолите. Тщательно вымешивайте начинку для равномерной консистенции.

Шаг 4: Смажьте термостойкую форму маслом. Вылейте 50% теста на дно. Равномерно уложите фарш. Залейте оставшимся тестом. Запекайте при 180 градусах около 40 минут.

Секрет шефа: Чтобы фарш пропекся одновременно с тестом, распределяйте его тонким слоем. Избегайте формирования крупных комков в центре.

"Пироги с мясной начинкой требуют контроля влажности. Если используете замороженный фарш, обязательно отцедите лишнюю жидкость после разморозки, иначе низ изделия станет сырым", — объяснила специалист по региональной кухне Мария Костина.

Критерий Технический подход
Температура фарша Комнатная (не ледяной)
Тип нагрева Верх-низ (без конвекции)

Технология приготовления фарша принципиально важна для всех мясных блюд. Аналогичный подход к соблюдению структуры фарша применялся при изготовлении легендарных котлет советского общепита. Не пренебрегайте этим процессом.

Ответы на популярные вопросы о выпечке

Морально ли допустимо заменить кефир на сметану?

Допустимо, но придется добавить немного воды, так как сметана гуще. Изменится только плотность готового продукта.

Нужно ли обжаривать фарш перед закладкой?

В заливных пирогах — нет. 40 минут в духовке достаточно для полной термической обработки 300 граммов мяса.

Почему низ пирога иногда остается "клеклым"?

Причина в избытке влаги в фарше или недостаточно прогретой духовке. Используйте режим без конвекции, если низ пропекается медленно.

Как проверить готовность изделия без разрезания?

Используйте деревянную лучину. Она должна выходить из центра пирога абсолютно сухой.

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Экспертная проверка: повар столовой Людмила Кравцова, специалист по региональной кухне Мария Костина
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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