Нежнее чизкейка, ярче обычной выпечки: пирог с творогом и клубникой станет любимцем сезона

Клубничный пирог с творогом требует четкого соблюдения температурного режима и правильной работы со слоеным тестом. Основа из хрустящей оболочки и кремовой начинки получается стабильной, если дать выпечке отдохнуть после духовки. Разберем технологию подготовки ингредиентов и финальной сборки.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирог с творогом и клубникой

Ингредиенты и параметры

Ингредиенты:

Слоеное тесто (дрожжевое или бездрожжевое) — 500 гр;

Клубника свежая — 400 гр;

Творог жирный сухой — 200 гр;

Яйца куриные — 2 шт;

Сахар коричневый мелкий — 100 гр;

Сахар ванильный — 1 ст. л;

Сметана (20%) — 2 ст. л;

Мед жидкий — 2 ст. л.

"Для получения однородной текстуры творог необходимо лишить зернистости. Если продукт слишком сухой, протрите его через сито перед объединением с яичной массой", — объяснила в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Технология приготовления

Шаг 1. Разморозка. Извлеките тесто из упаковки. Оставьте пласт при комнатной температуре на 60 минут. Не используйте микроволновку, чтобы не разрушить структуру слоев.

Шаг 2. Формовка. Нагрейте духовку до 170°C. Раскатайте тесто под диаметр формы 22–24 см. Выложите пласт так, чтобы края свисали наружу. Это создаст борт, который удержит начинку при кипении.

Шаг 3. Эмульсия. Вымойте клубнику. Разделите ягоды: треть отложите и нарежьте слайсами по 3 мм. Остальную часть ягод, обрезки теста, творог, сахар и яйца пробейте погружным блендером до состояния крема. Такая клубничная база запекается равномерно.

"Схема работы со слоеным тестом проста: холодное тесто — горячая духовка. Если база перегреется на столе, жир растает, и слои не поднимутся", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Шаг 4. Термическая обработка. Залейте творожную смесь в форму. Края теста заверните внутрь, накрывая часть начинки. Обработайте борта сметаной для образования колера. Пирог из слоеного теста должен провести в печи 40–45 минут.

Шаг 5. Стабилизация. Извлеките форму из духовки. Оставьте десерт на 10 минут. Это необходимо, чтобы творожный протеин уплотнился и пирог не развалился при перемещении на тарелку.

Шаг 6: Финиш. Разложите свежие слайсы клубники по поверхности. Покройте ягоды тонким слоем меда. Это создаст глянец и предотвратит обветривание плодов.

"Сезонная ягода содержит много влаги. Если клубника слишком сочная, добавьте в начинку немного кукурузного крахмала для фиксации сока", — отметила специально для Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Сравнение типов теста

Тип теста Результат после выпекания Слоеное дрожжевое Высокий, пышный борт с выраженной пористой структурой. Слоеное бездрожжевое Хрустящая, более плотная корочка, идеально для тонких основ.

При использовании летних ягод можно экспериментировать с форматами, выбирая десерты без выпечки или комбинированные варианты. Однако творожная основа остается классическим решением для завтрака. Если времени на работу с тестом нет, попробуйте пирог из лаваша, который собирается за считанные минуты.

Ответы на популярные вопросы о выпечке

Почему начинка остается жидкой после выпекания?

Творог в сочетании со сметаной и ягодами требует времени на остывание. После извлечения из духовки начинка желируется в течение 10–15 минут. Если этого не произошло, в следующий раз увеличьте количество яиц или используйте более сухой творог.

Можно ли заменить свежую клубнику замороженной?

Да, но ягоду нужно полностью разморозить и тщательно слить лишнюю жидкость. Лишняя влага сделает тесто внизу сырым, нарушая текстуру блюда.

Как избежать подгорания краев?

Если бортики темнеют слишком быстро, накройте форму фольгой за 15 минут до готовности. Сметана также помогает получить ровный золотистый оттенок без обугливания.

Читайте также