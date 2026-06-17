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Мираж твердых сортов: раскрыта схема подмешивания дешевого сырья в дорогую пасту

Еда

Ассортимент макаронных изделий на полках магазинов поражает воображение, но надпись "группа А" на пачке не всегда гарантирует аутентичность продукта. Часто недобросовестные переработчики подмешивают в состав дешевую муку из мягких сортов пшеницы, что снижает биологическую ценность рациона. Чтобы не нарваться на подделку, важно понимать химические отличия между твердым и мягким зерном.

Пожилая женщина за обедом в кухне
Фото: Pravda.Ru by Анна Демидова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилая женщина за обедом в кухне

Биохимия сытости и польза нутриентов

Основное различие кроется в гликемическом индексе: у твердых сортов он составляет от 40 до 50 единиц. Крахмал в таком зерне представлен амилозой, которая расщепляется постепенно, предотвращая резкие скачки сахара в крови.

Для сравнения, мягкие сорта имеют индекс 60-70, что провоцирует быстрый выброс инсулина и скорое возвращение чувства голода. Если вы планируете приготовить макаронную запеканку, выбор правильной основы будет залогом долгого насыщения.

Помимо углеводного профиля, качественная паста богата магнием, фосфором и витаминами группы B. За счет плотной структуры клейковины в продукте сохраняется больше растительных волокон, необходимых для работы кишечника. Как отмечается на сайте NewsInfo со ссылкой на диетолога Ирину Писареву, правильная обработка зерна критически важна для микробиоты.

"При варке твердых сортов пшеницы пищевые волокна сохраняются лучше из-за плотной клейковины. При влиянии на микробиоту резистентный крахмал, который образуется при охлаждении, служит пребиотиком для полезных бактерий", — объяснила Ирина Писарева.

Как проверить качество на собственной кухне

Распознать фальсификат можно непосредственно во время готовки по косвенным признакам. Вода после кипячения настоящей пасты должна оставаться прозрачной, а сами изделия — сохранять эластичность и не разваливаться. Интересно, что при использовании мясных консервов или соусов качественные макароны лучше впитывают вкус подливы, не превращаясь в однородную массу.

"Выбирая продукт, смотрите на излом: у твердых сортов он должен быть стекловидным, а цвет макарон — золотистым или янтарным, без белых вкраплений муки", — отметил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Специалисты подчеркивают, что промывание макарон холодной водой — это грубая ошибка, уничтожающая текстуру.

Также стоит скептически относиться к советам об обязательном охлаждении блюда: научные данные подтверждают, что польза пасты в первую очередь зависит от исходного сырья, а не от температуры подачи. Выбор сертифицированной "группы А" позволяет поддерживать здоровье без лишних затрат на БАДы.

Ответы на популярные вопросы о макаронах

Что означает маркировка "группа А" на упаковке?

Эта маркировка подтверждает, что макароны изготовлены исключительно из муки твердой пшеницы (дурум), которая считается наиболее полезной для здоровья.

Почему вода при варке иногда становится мутной?

Помутнение воды говорит о вымывании крахмала. Если вода стала белой и клейкой, значит, производитель добавил в состав мягкие сорта пшеницы.

Нужно ли промывать макароны после варки?

Нет, качественные изделия из твердых сортов не слипаются сами по себе. Промывание водой смывает полезный крахмальный слой, который помогает соусу удерживаться на пасте.

Как отличить подделку по внешнему виду?

Настоящая паста имеет гладкую поверхность, ровный желтый цвет и темные точечные вкрапления оболочки зерна. У фальсификата часто видны белые пятна муки и бледный оттенок.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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