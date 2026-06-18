Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смертельная ловушка в горах Ирана: редких хищников буквально выжигают из их привычных убежищ
Toyota собирает дилеров в Таиланде втайне от всех: японский гигант готовит рывок на российский рынок
Последняя ниточка оборвалась: долги России перед иностранцами сократились до предела
Лечение дупла на яблоне: как правильно заделать пустоту в стволе, чтобы спасти урожай на годы
Главная ошибка в общении с кошкой: как люди принимают жест высочайшего доверия за игнорирование
Сытно, вкусно и очень просто: как за 4 шага приготовить заливной пирог с мясным фаршем на кефире
Вместо ласковых волн — опасные микробы: Роспотребнадзор вынес Азовскому морю суровый приговор
Угольно-черное небо над Москвой: налет сотен дронов изменил привычный облик столичного региона
Влажные фантазии Киева: Крым решили превратить в остров и сразу получили жесткий ответ из России

Это масло вкуснее любого джема: простой рецепт заготовки из клубники на всю зиму

Еда

Заготовка ягод на зиму традиционно ассоциируется с длительной варкой варенья и стерилизацией банок. Однако избыток сахара и термическая обработка часто нивелируют естественный вкус и аромат плодов. Альтернативным методом сохранения летнего урожая стало приготовление клубничного масла.

Клубничное масло в креманке
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубничное масло в креманке

Технология сохранения вкуса

Основное преимущество метода заключается в отсутствии высокотемпературного воздействия. Клубника сохраняет свою структуру и характерную кислинку, которая балансирует сладость сливочной основы. Важно использовать качественное сырье, так как любой посторонний привкус масла при заморозке только усилится. Итоговый продукт получается универсальным: его добавляют в горячие каши, используют как топпинг для блинов или просто намазывают на свежий хлеб.

"Главная ошибка при такой заготовке — использование влажной ягоды. После промывки клубнику необходимо просушить на бумажных полотенцах до идеального состояния. Лишняя вода превратится в льдинки, которые испортят текстуру, когда вы решите подать этот вариант десерта к столу", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Тот самый секрет заключается в точном подборе жирности. Продукт с содержанием жира 72% содержит слишком много пахты, что придает массе водянистость. Для получения плотной, бархатистой консистенции стоит выбирать масло жирностью не менее 82.5%. Это гарантирует, что при нарезке ломтики будут держать форму и не поплывут мгновенно при комнатной температуре.

Рецепт: Клубничное масло в морозилку

Название: Клубнично-сливочный террин на зиму.

Интро: Это не просто заготовка, а базовый элемент для быстрых завтраков. Масло впитывает аромат ягод, превращаясь в изящное дополнение к любой выпечке. Никакой варки — только чистый вкус лета.

Ингредиенты

  • Клубника свежая — 200 г.
  • Сливочное масло 82.5% — 200 г.
  • Сахарная пудра — 50 г.

Пошаговое приготовление 

Шаг 1: Подготовить базу. Извлечь масло из холодильника за час до начала работы, чтобы оно стало пластичным. Клубнику очистить от чашелистиков, промыть и полностью избавить от влаги.

Шаг 2: Измельчить ягоду. С помощью блендера превратить клубнику в массу с мелкими включениями. Не стоит добиваться идеального пюре — небольшие кусочки придают интересный процесс дегустации.

Шаг 3: Соединить компоненты. Смешать масло, ягодную массу и сахарную пудру лопаткой до полной однородности цвета.

Шаг 4: Сформировать заготовку. Выложить массу на пищевую пленку, плотно свернуть в форме цилиндра, закрутив края как у конфеты. Убрать в морозильную камеру.

Охлаждайте масло перед подачей на ледяной тарелке. Чтобы усилить аромат, можно добавить пару капель лимонного сока на этапе смешивания — это сработает как природный усилитель вкуса.

"Такой десерт отлично дополняет утренний рацион, особенно если предложить его детям вместо магазинных паст с сомнительным составом. Это простое решение проблемы полезного перекуса", — подчеркнула консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Параметр Характеристика
Срок хранения В морозилке до 6 месяцев
Текстура Плотная, кремообразная

При использовании лесных ягод следует проявлять осторожность. Земляника часто дает горчинку при длительном хранении в жирах, поэтому садовая клубника является более стабильным выбором для долгой заморозки. Правильно приготовленное масло не расслаивается и сохраняет аппетитный розовый оттенок на протяжении всей зимы.

"В ресторанной подаче мы часто используем кулинарные формы для придания маслу фигурного вида. Дома можно использовать силиконовые формочки для льда — это упрощает порционную подачу, когда нужно быстро подготовить завтрак", — отметил в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Важный нюанс заключается в использовании именно пудры, а не сахара. Кристаллы сахара при низкой температуре не растворяются в жире, что приведет к неприятному скрипу на зубах. Пудра же мгновенно объединяется с молекулами масла, создавая идеальный результат.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать замороженную клубнику?

Да, но ее нужно предварительно разморозить и полностью слить выделившийся сок. В противном случае избыток жидкости не позволит маслу застыть правильно.

Как долго масло может стоять на столе?

Из-за наличия свежих ягод срок хранения вне холодильника ограничен 2 часами. В обычной камере холодильника продукт хранится не более 5 суток.

Читайте также:

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Июньская бомба для огорода: чем кормить кабачки, чтобы урожай превысил все ожидания
Садоводство, цветоводство
Июньская бомба для огорода: чем кормить кабачки, чтобы урожай превысил все ожидания
Маски окончательно сорваны: Пашинян объявил охоту на ключевых противников своей власти
Мир. Новости мира
Маски окончательно сорваны: Пашинян объявил охоту на ключевых противников своей власти
Обратный отсчет запущен: Вашингтон выставил жесткое условие за которым последует гул в небе Ирана
Мир. Новости мира
Обратный отсчет запущен: Вашингтон выставил жесткое условие за которым последует гул в небе Ирана
Популярное
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России

Внезапная остановка грузопотоков на ключевом направлении поставила власти республики перед сложным выбором и необходимостью признать внутренние просчеты.

Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Никакой пощады даже к детям: трагедия на трассе А240 вынудила Минск сменить риторику
Никакой пощады даже к детям: трагедия на трассе А240 вынудила Минск сменить риторику
Сцена в Эвиане превратилась в политический кошмар: лидеры G7 поставили точку в отношениях с Киевом
Экономика Армении летит в пропасть: блокировка границы лишила страну огромной доли национального дохода
Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров Армия Нидерландов провела учения по созданию лагеря для 2000 российских военнопленных. Это не абсурд Любовь Степушова
Садовый мусор оказался золотым запасом: спиленные ветки заменят десятки дачных покупок
Космический корабль Илона Маска почти на Земле: на его борту — сокровище, которое ждали десятилетиями
Они просто ехали к морю: рейс из Белоруссии обернулся масштабной трагедией в Брянской области
Они просто ехали к морю: рейс из Белоруссии обернулся масштабной трагедией в Брянской области
Последние материалы
Вместо ласковых волн — опасные микробы: Роспотребнадзор вынес Азовскому морю суровый приговор
Угольно-черное небо над Москвой: налет сотен дронов изменил привычный облик столичного региона
Влажные фантазии Киева: Крым решили превратить в остров и сразу получили жесткий ответ из России
Война с засорами: как пробить раковину без помощи сантехника и лишних трат
Эпоха частных маршруток уходит: в Иванове кардинально перекроили правила пассажирских перевозок
Большой пробег перестаёт выглядеть проблемой: какие автомобили сохраняют ресурс вопреки возрасту
Быть "достаточно хорошим" родителем: секрет, который спасет вашу семью от эмоционального истощения
Рынок недвижимости замер перед 1 июля: семьи с одним ребёнком могут лишиться льготной ставки
Птица в турбине или технический сбой? Почему замер двигатель на авиарейсе Сочи — Архангельск
Хватит биться головой о стену: в Армении признали фатальный просчет всей политической борьбы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.