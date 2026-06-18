Всё по одному стакану: быстрый рецепт манника, после которого вы забудете про торты

Приготовление домашней выпечки часто ассоциируется с кухонными весами и сложными расчетами пропорций. На практике же многие классические рецепты строятся на интуитивно понятной системе мер, где за основу берется обычный стакан. Такой подход сводит риск ошибки к минимуму, превращая сложный технологический процесс в простую последовательность действий.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ягодный манник

Технология приготовления на одном стакане

Основная сложность традиционных пирогов заключается в необходимости соблюдать точную граммовку муки и жидкости. Манник по системе "все по одному" полностью снимает этот вопрос. Если смотреть на вещи проще, то одинаковый объем ключевых ингредиентов создает нужную плотность теста, которая выдерживает добавление даже сочных ягод. Текстура получается пористой, так как манная крупа успевает впитать влагу из кефира еще до того, как форма окажется в духовке.

"Манная крупа ведет себя в выпечке иначе, чем мука. Она требует времени для набухания, иначе на зубах будет ощущаться хруст сухого зерна. В этом рецепте пропорция один к одному с кефиром считается эталонной для получения нежного мякиша", — объяснил пекарь Иван Терентьев специально для Pravda.Ru.

Важно проследить, чтобы все продукты были комнатной температуры. Это обеспечит правильную работу разрыхлителя. Если использовать холодный кефир прямо из холодильника, подъем теста может замедлиться, и корочка не будет такой хрустящей. Сама по себе фокачча или любой другой хлеб требуют внимания к качеству муки, но для манника достаточно самого обычного продукта высшего сорта.

Тот самый секрет пористой структуры

Тот самый секрет высокого пирога кроется в правильном распределении жиров. Добавление растительного масла в самом конце замеса создает на поверхности пузырьков воздуха тонкую пленку. Это позволяет пирогу держать форму и не оседать после остывания. С этим стоит быть аккуратнее: переизбыток масла сделает выпечку тяжелой, поэтому строго придерживайтесь половины стакана.

Ингредиент Объем / Количество Яйца куриные 2 шт. Сахар, манка, мука, кефир, ягоды по 1 стакану Растительное масло 0,5 стакана Разрыхлитель / Соль 1 ч. л. / 1/3 ч. л.

Ягоды перед добавлением в тесто лучше слегка обвалять в муке. Этот нехитрый вариант подготовки предотвратит их оседание на дно формы. В разрезе такой десерт выглядит эстетично, а ягодный сок распределяется равномерно, не превращая тесто в кашу.

"Домашняя выпечка не должна быть пыткой для хозяйки. Рецепты, где мерной единицей выступает стакан, — это настоящая классика рациональной кухни. Такие блюда всегда находят место в ежедневном меню", — отметила консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова в беседе с Pravda.Ru.

Пошаговый рецепт манника

Яйца — 2 шт.

Сахар — 1 стакан

Кефир — 1 стакан

Манная крупа — 1 стакан

Мука пшеничная — 1 стакан

Ягоды (любые) — 1 стакан

Масло растительное (дезодорированное) — 0,5 стакана

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — 0,3 ч. л.

Шаг 1: Подготовка основы. Яйца соединяют с сахаром и взбивают до появления легкой пены. После этого в массу вливают кефир. Выверенный процесс смешивания жидких компонентов гарантирует однородность структуры.

Шаг 2: Введение сухих компонентов. В миску засыпают манку, муку, разрыхлитель и соль. Тесто перемешивают лопаткой до исчезновения комочков. На этом этапе вливают растительное масло и доводят массу до глянцевого состояния.

Шаг 3: Работа с ягодами. Плоды аккуратно вмешивают в тесто. Полученную смесь выкладывают в форму, застеленную пергаментом. Выпекают при температуре 180 градусов около 45 минут. Готовность проверяют деревянной палочкой — после контакта с тестом она должна оставаться сухой.

Чтобы корочка была по-настоящему хрустящей, перед тем как отправить форму в духовку, присыпьте поверхность теста щепоткой крупного сахара — при нагреве он карамелизуется.

"Использование качественной подложки или смазывание формы маслом гарантирует, что пирог не прилипнет. Современная деталь — использование силиконизированного пергамента, который вообще не требует дополнительного жира", — подчеркнула повар кафе Людмила Кравцова специально для Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы о маннике

Можно ли заменить кефир на йогурт или сметану?

Да, замена возможна. Главное, чтобы продукт был кисломолочным — именно кислота активирует разрыхлитель, что делает мякиш пористым.

Крупа в пироге хрустит, что делать?

Если манка остается жесткой, попробуйте оставить готовое сырое тесто на 15–20 минут перед выпеканием. За это время крупа успеет напитаться влагой.

Как поступить с замороженными ягодами?

Размораживать их не нужно. Лишнюю влагу ягоды отдадут в процессе нагрева, поэтому просто перемешайте их с небольшим количеством муки и сразу отправляйте в тесто.

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