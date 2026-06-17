Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Старые шины — в дело: три способа собрать полезную мебель и декор без колхозных лебедей
Перелеты больше не пытка: простая схема, превращающая 10 часов в самолете в отдых
Чемодан собран, а интернет подвёл: приёмы, которые выручают туристов без мобильной сети
Бесполезная трата денег: популярный эликсир молодости распределился во внутренних органах
Тренировка на все тело: 10 движений с гантелями, которые заменят час в спортзале
Невидимый купол неба треснул: облака над Сибирью внезапно переписали законы земной атмосферы
Родители, выдохните: для чего государство дает 100 часов свободы
Как не купить ведро с болтами: 3 атмосферника, от которых нужно бежать при подборе авто
Италия и Альпы в одном флаконе: Словения — главный лайфхак для спокойного отпуска в 2026

Хрустящая крошка и тающее внутри суфле: пирог, в который влюбляешься с первого кусочка

Еда

Хороший пирог — это не "на глаз". Это баланс температур, сухая база и стабилизированная начинка. Сметана и сезонные ягоды — классика, но без знания технологии вы получите мокрое тесто и опавшее суфле. Здесь важна работа с песочной основой и контроль влаги в ягодном слое.

Ягодный пирог
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Ягодный пирог

Технология приготовления ягодного пирога

Забудьте про мягкое масло. Для правильного ягодного тарта нужна четкая последовательность действий. Работаем быстро, чтобы масло в тесте не начало таять от тепла рук. Иначе после духовки получите жесткую подошву вместо рассыпчатого коржа.

"Главная ошибка домашних кулинаров — пренебрежение охлаждением. Тесто должно "отдохнуть" в холоде минимум 30 минут. Это нужно для стабилизации жиров и расслабления клейковины", — объяснила в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Название: Песочный пирог с ягодами и сметанным суфле.

Время: 90 мин. Порции: 8

Ингредиенты:

  • Песочная база: 3 желтка, 50 г сахара, 270 г муки, 90 г растопленного масла, 2 ст. л. сметаны, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли.
  • Ягодный слой: 500 г малины, 70 г сахара, 10 г ванильного сахара, 40 г кукурузного крахмала.
  • Сметанное суфле: 3 белка, 400 г сметаны (20%), 75 г сахара, 10 г ванильного сахара, 40 г кукурузного крахмала.

Инструкция:

  1. Разотрите желтки с сахаром и солью. Влейте остывшее масло и добавьте сметану. Всыпьте муку с разрыхлителем. Замесите тесто. Четверть массы — в морозилку, остальное — в форму с бортами и в холодильник.
  2. Смешайте ягоду с сахаром и крахмалом. Прогрейте на огне до загустения. Это "запирает" сок внутри и не дает тесту размокнуть — важный совет кондитеров по выпечке для сохранения ресторанного вида.
  3. Взбейте белки до жестких пиков. Аккуратно введите сметану и крахмал на минимальных оборотах миксера.
  4. На основу выложите ягодный конфитюр, затем суфле. Сверху натрите замороженное тесто. Отправляйте в печь при 180 °C на 40-45 минут.

Секрет Шефа: Чтобы ягоды не превратились в "кашу", используйте только кукурузный крахмал. Он дает прозрачную и чистую текстуру, в отличие от картофельного, который может придать сероватый оттенок и специфический привкус.

Связующие компоненты: зачем нужен крахмал?

Ягоды при нагреве отдают воду. Если их просто насыпать на тесто, пирог превратится в болото. Кукурузный крахмал выступает в роли гидрозамка. Он связывает влагу, превращая ягодный сок в плотный гель. Это технологический стандарт для любой творожной начинки или ягодного наполнителя в домашних пирогах.

Параметр Режим / Значение
Температура выпекания 180 градусов Цельсия
Время стабилизации суфле До полного остывания в форме

"Если используете лесные ягоды, будьте уверены в их качестве на 100%. В ином случае берите проверенную садовую малину или чернику. Специфика лесного сырья — избыточная влажность, требующая большего количества крахмала", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам Наталья Гусева.

Воздушное профессиональное суфле

Суфле — это эмульсия воздуха и жира. Белки обеспечивают каркас, сметана — вкус. Если белки недобить, суфле превратится в блин. Если сметана будет слишком жидкой (ниже 20%), структура развалится. Это тот случай, когда профессиональные секреты работы с тестом и кремами требуют жесткой дисциплины. Не торопитесь вынимать пирог — дайте ему остыть, иначе суфле потечет при нарезке.

"Выпечка — это не про творчество, а про химию и физику. Ягодные кислоты агрессивно воздействуют на белок, поэтому слой суфле должен отделяться от ягод крахмальной прослойкой", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru консультант по питанию Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о выпечке

Можно ли использовать замороженные ягоды?

Да, но их нужно предварительно разморозить на сите и полностью слить лишнюю жидкость. Крахмала в этом случае добавьте на 5-10 граммов больше.

Почему тесто получилось жестким?

Вы слишком долго его вымешивали. При длительном контакте с теплом рук масло плавится, мука развивает клейковину, и рассыпчатый эффект исчезает.

Чем заменить сметану в суфле?

Можно взять густой греческий йогурт, но жирность должна быть не ниже 10%. Вкус станет кислее, а текстура — плотнее.

Как понять, что пирог готов?

Верхняя крошка должна стать золотисто-коричневой (колер), а суфле — слегка "пружинить" при нажатии, но не быть липким.

Читайте также

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, специалист по заготовкам Наталья Гусева, консультант по питанию Екатерина Смирнова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Экономический тупик в Ереване: принятые Москвой меры лишили республику колоссальной доли доходов
Экономика и бизнес
Экономический тупик в Ереване: принятые Москвой меры лишили республику колоссальной доли доходов
Сцена в Эвиане превратилась в политический кошмар: лидеры G7 поставили точку в отношениях с Киевом
Мир. Новости мира
Сцена в Эвиане превратилась в политический кошмар: лидеры G7 поставили точку в отношениях с Киевом
Они просто ехали к морю: рейс из Белоруссии обернулся масштабной трагедией в Брянской области
Новости Брянска сегодня
Они просто ехали к морю: рейс из Белоруссии обернулся масштабной трагедией в Брянской области
Популярное
Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей

Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.

Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей
Спутники Илона Маска в ловушке: масштабный инцидент над Землей вынудил системы пойти на крайние меры
Спутники Илона Маска в ловушке: масштабный инцидент над Землей вынудил системы пойти на крайние меры
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Армия Нидерландов провела учения по созданию лагеря для 2000 российских военнопленных. Это не абсурд Любовь Степушова
Экономический тупик в Ереване: принятые Москвой меры лишили республику колоссальной доли доходов
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Российский фрегат произвёл предупредительные выстрелы по британскому судну в Ла-Манше
Российский фрегат произвёл предупредительные выстрелы по британскому судну в Ла-Манше
Последние материалы
Чемодан собран, а интернет подвёл: приёмы, которые выручают туристов без мобильной сети
Хрустящая крошка и тающее внутри суфле: пирог, в который влюбляешься с первого кусочка
Бесполезная трата денег: популярный эликсир молодости распределился во внутренних органах
Тренировка на все тело: 10 движений с гантелями, которые заменят час в спортзале
Невидимый купол неба треснул: облака над Сибирью внезапно переписали законы земной атмосферы
Родители, выдохните: для чего государство дает 100 часов свободы
Как не купить ведро с болтами: 3 атмосферника, от которых нужно бежать при подборе авто
Италия и Альпы в одном флаконе: Словения — главный лайфхак для спокойного отпуска в 2026
Дышите и худейте: два японских метода, которые меняют метаболизм без спорта и диет
Бабушкин рецепт в новой интерпретации: как сделать домашнюю ватрушку сочнее любого торта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.