Стойкий кулинарный миф обманывал годами: обычное ополаскивание продуктов создает угрозу

Многие хозяйки по привычке тщательно моют сырую курицу под проточной водой, считая это важным этапом гигиены. Однако эксперты предупреждают: процедура не уничтожает болезнетворные бактерии, такие как сальмонелла, а лишь способствует их распространению.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырая курица

Брызги воды разлетаются по всей кухне, попадая на столешницы, посуду и кухонные полотенца, что создает серьезный риск перекрестного загрязнения. Безопасность птицы гарантирует только качественная термическая обработка, а не контакт с водой.

Аналогичные правила касаются и других мясных продуктов: если на куске нет видимых загрязнений, лишняя влага лишь помешает процессу приготовления. В частности, мокрое мясо хуже покрывается аппетитной корочкой при обжарке, вместо этого оно начинает активно тушиться в собственном соку. Не стоит забывать и о куриных яйцах: мытье разрушает их природную защитную пленку — кутикулу, из-за чего микроорганизмы быстрее проникают внутрь, а срок хранения продукта резко сокращается.

"Мнение о необходимости мыть всё подряд — это стойкий кулинарный миф, который может привести к порче продуктов или росту бактерий на рабочих поверхностях. Особенно осторожно следует обращаться с рыбой и грибами, впитывающими жидкость как губка, что полностью меняет их исходную текстуру и вкусовые качества", — объяснил в беседе с Pravda. Ru шеф-повар Дмитрий Козлов.

Правильные подходы к обработке ингредиентов

Некоторые продукты требуют особого обращения, например, шампиньоны. Они моментально впитывают воду, поэтому профессионалы советуют очищать их сухой щеткой или салфеткой. Похожая история с готовыми салатами из магазинных упаковок: повторная промывка дома чаще всего бессмысленна и опасна попаданием инфекций через домашние приборы. Как подчеркивает старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Анна Джабакова в интервью Газете.Ru, лишняя вода в кулинарии часто приносит больше проблем, чем пользы.

Конечно, это не отменяет базовых правил гигиены. Овощи, фрукты, ягоды и зелень необходимо промывать в обязательном порядке, так как они контактируют с почвой, удобрениями и пестицидами. Главная ошибка — слепо следовать правилу "чем больше помыл, тем безопаснее", ведь безопасность продукта определяется не количеством затраченной фильтрованной воды, а пониманием биологических особенностей каждого конкретного ингредиента.

Ответы на популярные вопросы о гигиене продуктов

Можно ли мыть мясо перед заморозкой?

Нет, влага при замораживании превращается в кристаллы льда, которые при оттаивании делают волокна рыхлыми и сухими, ухудшая вкус блюда.

Чем лучше всего очищать грибы, если они грязные?

Лучше всего использовать сухую кулинарную кисть или бумажное полотенце, чтобы удалить остатки грунта, не повреждая структуру гриба.

Нужно ли мыть овощи с мылом?

Нет, достаточно тщательно промыть их под проточной прохладной водой, при необходимости используя специальную щетку для корнеплодов.

Почему пакеты с салатами часто содержат пометку о чистоте?

Производители используют профессиональные системы очистки и антисептической обработки, поэтому домашнее мытье только повышает риск повторного заражения.

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