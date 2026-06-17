Шашлык без выезда на природу: этот трюк в духовке — гарантия яркого вкуса

Когда хочется шашлыка, но нет возможности выбраться на природу, куриные шашлычки в духовке — простая и бюджетная альтернатива. С приготовление справится даже тот, кто только осваивать азы кулинарии.

Фото: commons.wikimedia.org by Food Leaders, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шашлык из куриной грудки

Технология подготовки: мясо и сталь

Берем бедро без кости. Нарезаем куски по 3-4 сантиметра. Куски курицы должны быть одного размера, чтобы они равномерно приготовились. Для маринада подойдут паприка, кориандр, черный перец. Маринуем в холодильнике минимум 2 часа под пленкой.

"Куриное бедро раскрывает вкус только при грамотном подходе. Дайте мясу согреться до комнатной температуры перед отправкой в печь, иначе получите температурный шок и потерю сока", — объяснила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Шпажки для шашлычков предварительно замачиваем в холодной воде на 20 минут, чтобы они не горели в духовке. Нанизываем мясо плотно, чередуя с половинками черри. Томат даст нужную кислоту и сработает как естественный увлажнитель. Это вам не ленивые голубцы, здесь нужна четкая фиксация каждого куска.

Соус: финальный штрих

Запекаем шашлыки при 200 градусах 30 минут. Пока мясо отдыхает (да, стейку и шашлыку нужен отдых!), готовим соус. Растопленное сливочное масло, свежий укроп и чеснок. Если хотите добиться ресторанного лоска, можно добавить каплю домашнего сырного крема для плотности, но классика на масле — это база.

Параметр Значение шефа Температура в духовке 180-200°C (конвекция) Размер нарезки курицы 3.5 см (кубик) Время отдыха мяса 5 минут

Рецепт: Куриные шашлычки "Red Cherry"

Подойдет как основное блюдо на ужин или перекус.

⏱ Время: 45 мин (без учета маринада) | 🍽 Порции: 4

Ингредиенты:

800 гр — Куриное бедро (филе)

100 гр — Помидоры черри

30 мл — Растительное масло

15 гр — Специи (паприка, сухой чеснок, чили)

40 гр — Сливочное масло

15 гр — Свежий укроп

2 зубчика — Чеснок свежий

Пошаговая инструкция:

Шаг 1: Нарезать бедро кубиком. Смешать с маслом и специями. Оставить в холоде на 2 часа.

Шаг 2: Замочить деревянные шпажки в воде на 20-30 минут.

Шаг 3: Нанизать мясо, чередуя с половинками черри. Томаты разрезать строго пополам для выхода сока.

Шаг 4: Выложить на противень. Запекать при 200 градусах 30 минут. Цвет мяса должен быть золотистым.

Шаг 5: Смешать растопленное масло с рубленым укропом и чесноком. Кистью пройтись по каждому шашлычку сразу после духовки.

"Для идеального результата используйте решетку, установленную на противень. Воздух должен циркулировать под мясом, так гарантирована та самая румяная корочка", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Секрет Шефа: Перед маринованием просушите мясо бумажным полотенцем. Лишняя влага препятствует впитыванию специй. При подаче шашлыков на стол, добавьте освежающий холодный напиток, он идеально сбросит жировую нагрузку.

Ответы на популярные вопросы о домашнем гриле

Почему мясо получается сухим?

Вы передержали его или использовали грудку. Бедро выдерживает высокие температуры благодаря внутреннему жиру. Также не забывайте смазывать мясо соусом в конце — это восстанавливает сочность внешнего слоя.

Нужно ли использовать фольгу?

Нет, если вы хотите именно шашлык. Фольга создает эффект пароварки. Мясо будет мягким, но характерного жареного вкуса вы не получите. Используйте режим конвекции для обдува.

Можно ли использовать замороженное мясо?

Только после полной разморозки в холодильнике. Замороженные куски при жарке выделяют слишком много воды, мясо будет "ватным". Никогда не используйте микроволновку для разморозки шашлыка.

Какие специи лучше всего подходят к куриному бедру?

Паприка дает цвет, кориандр — аромат, а копченая соль создаст иллюзию мангала. Не бойтесь добавлять немного сахара — он карамелизуется и даст золотистый цвет.

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