Простую кашу признали лечебной: масштабный анализ состава зерна выявил скрытые липиды

Индийские сорта проса обеспечивают питанием миллиард человек. Глобальный экспорт культуры растет из-за ее устойчивости к климатическим колебаниям. Ученые проанализировали химический состав 59 видов злака и нашли в нем не только энергию, но и группы липидов с потенциально терапевтическим эффектом. Результаты работы опубликованы в журнале Food Chemistry.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пшенная каша

Липидный профиль и польза для здоровья

Исследовательская группа применила липидомику для изучения состава зерен. Анализ показал 219 типов молекул. Среди находок — эфиры жирных кислот и гидроксижирных кислот. Эти соединения ранее связывали с противовоспалительным и противодиабетическим воздействием. Разные сорта проса имеют уникальные «липидные отпечатки». Лисохвост, пальчатое и обыкновенное просо лидируют по содержанию веществ, поддерживающих работу сердца и контроль уровня глюкозы.

"Состав липидов в злаках напрямую влияет на метаболические процессы. Работа с просом подтверждает: функциональные продукты питания — это доказанный способ коррекции рациона, а не маркетинговый ход", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Показатель Значение для метаболизма Липиды проса Снижение системного воспаления Биоактивные молекулы Регуляция уровня глюкозы

Авторы исследования рассчитывают внедрить показатели липидного качества в промышленные протоколы переработки. Задача — создать функциональные продукты питания, которые помогут бороться с глобальным ростом частоты диабета и сердечно-сосудистых патологий. Подобные низкокалорийные заправки могут дополнить рацион, если в основе питания лежат качественные цельные культуры.

"Данные об «отпечатках» липидов — это не повод заниматься самолечением зернами. Это база для диетологов, помогающая выстраивать доказательные стратегии питания, такие же точные, как домашние сыры при контроле состава ингредиентов", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о просе

Заменит ли просо лекарства от диабета?

Нет. Просо — это продукт питания, способствующий метаболической стабильности, но не средство для лечения болезней.

Почему просо стало популярным именно сейчас?

Культура неприхотлива к засухе, а современные лабораторные методы раскрыли её скрытый химический потенциал.

Нужно ли готовить просо особо?

Важно выбирать качественное зерно и соблюдать правила термической обработки, как и для любой другой цельнозерновой каши, чтобы сохранить пользу.

Есть ли противопоказания?

Любые злаки требуют консультации врача, если у пациента диагностированы болезни ЖКТ или непереносимость отдельных компонентов.

"Терапевтический потенциал состава зерна — это лишь один из пазлов диетотерапии. Пациентам важно учитывать суммарную калорийность и гликемический индекс, а не уповать на один суперфуд", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

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