Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Резюме в пустоту: почему идеальный опыт не гарантирует оффер после собеседования
Ловушка на асфальте: что означает разметка-«бутерброд» и грозит ли за неё лишение прав
Капустные листья больше не нужны: такие голубцы получатся сочнее и нежнее классических
Вечерний ритуал для грядки: коктейль с аптечным бором заставит огурцы плодоносить нон-стоп
Ноги станут стройнее через месяц: 5 упражнений для тех, кто устал бороться с объемом
Музыкальный код прощания с детством: эксперты подсказали неожиданное решение для праздника в Новосибирске
США выкупают право на тишину: Тегеран выбил себе беспрецедентные условия и экономический кислород
Срок или платеж? Как правильно гасить ипотеку, чтобы не переплатить лишние миллионы
Бумажная волокита в прошлом: Кабмин определил радикально иной порядок посещения частных врачей

Ваши оладьи плоские и резиновые? Какую ошибку вы совершаете в самом начале

Еда

Пышные, пористые оладьи — мечта многих, которая часто разбивается о реальность: вместо воздушных "облаков" на сковороде оказываются плоские, резиновые лепешки. Кулинары часто винят в этом нехватку соды или разрыхлителя, пытаясь исправить ситуацию "химией". Однако главный секрет идеальной выпечки кроется не в ингредиентах, а в полном бездействии на финальном этапе подготовки теста.

оладьи
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
оладьи

Почему оладьи теряют пышность

Главным врагом воздушного теста становится излишнее усердие. Многие хозяйки стараются вымесить массу до идеальной, зеркальной гладкости, используя миксер или активно работая венчиком даже после введения муки. Такая интенсивная обработка безжалостно уничтожает микроскопические пузырьки углекислого газа, которые образуются при реакции кефира и соды. В результате газ выходит, а на сковороду попадает тяжелая, лишенная жизни основа, которая при жарке превращается в плотную "резиновую" массу.

"Главная ошибка — перевзбивание. Пузырьки газа — это каркас будущего оладушка, если вы его разрушите интенсивным перемешиванием, никакой разрыхлитель не поможет вернуть блюду легкость", — объяснила в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

К слову, если вы ищете способ сделать домашнее меню разнообразнее, можно присмотреться к быстрым десертам из лаваша, которые не требуют долгой работы с дрожжевым тестом.

Секрет идеальной структуры

Температура ингредиентов играет ключевую роль. Основа на кефире, простокваше или ряженке обязательно должна быть теплой. Ледяной продукт из холодильника "усыпляет" соду, не давая начаться реакции. Теплая же среда мгновенно запускает процесс, создавая необходимую пористую структуру. Стоит помнить, что кулинария во многом похожа на инженерную работу, где малейшее отклонение в технологии меняет итоговый вкус и текстуру.

"Многие пренебрегают температурой кисломолочных продуктов, а ведь именно кефир комнатной температуры обеспечивает правильное взаимодействие с содой. Холод — ваш враг в работе с тестом", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Четыре шага к совершенству

Чтобы оладьи всегда получались нежными, достаточно следовать четкому алгоритму:

  1. Нагрейте кефир до комнатной температуры (можно использовать микроволновку, но следите, чтобы он не перегрелся и не свернулся).
  2. Смешайте кефир с яйцом, сахаром и солью, затем постепенно всыпайте просеянную муку.
  3. Разрыхлитель или соду вводите строго в самом конце.
  4. Как только сода оказалась в миске, отложите лопатку — перемешивать больше нельзя.

Тесто должно оставаться слегка комковатым. Эти комочки — залог будущих дырочек. Дайте массе отдохнуть 15-20 минут, чтобы клейковина набухла. Если вы хотите освоить другие хитрости, узнайте о тонкостях работы со слоеным тестом для идеальной корочки или попробуйте приготовить домашний сырный соус по ресторанной технологии.

"Оставьте тесто в покое после добавления соды. Наблюдайте, как пузырьки начинают работать сами — это магия, которую нельзя прерывать лишним вмешательством", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Ошибка Результат
Использование кефира из холодильника Тесто не поднимается, становится плотным
Длительное перемешивание Разрушение пузырьков газа, резиновая текстура
Выпекание сразу после замеса Недостаточное набухание муки, неоднородная пышность

Ответы на популярные вопросы о приготовлении

Можно ли заменить кефир на молоко для большей пышности?

Нет, кефир обеспечивает кислую среду, необходимую для реакции с содой. На простом молоке без добавления лимонного сока или уксуса сода не сработает.

Как хранить готовые оладьи?

Лучше употреблять блюдо сразу. Если оладьи остались, храните их в холодильнике в закрытом контейнере, а перед подачей разогрейте на сухой сковороде.

Что делать, если тесто получилось слишком жидким?

Не спешите досыпать муку — это сделает оладьи "резиновыми". Лучше дайте тесту постоять подольше, чтобы клейковина в муке активировалась и загустила смесь.

Можно ли приготовить тесто с вечера?

Для оладий на кефире это не лучший вариант, так как сода потеряет свою активность. Свежее тесто всегда дает лучший результат.

Читайте также

Экспертная проверка: повар столовой Людмила Кравцова, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова, пекарь Иван Терентьев
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Спутники Илона Маска в ловушке: масштабный инцидент над Землей вынудил системы пойти на крайние меры
Наука и техника
Спутники Илона Маска в ловушке: масштабный инцидент над Землей вынудил системы пойти на крайние меры
Экономический тупик в Ереване: принятые Москвой меры лишили республику колоссальной доли доходов
Экономика и бизнес
Экономический тупик в Ереване: принятые Москвой меры лишили республику колоссальной доли доходов
Сцена в Эвиане превратилась в политический кошмар: лидеры G7 поставили точку в отношениях с Киевом
Мир. Новости мира
Сцена в Эвиане превратилась в политический кошмар: лидеры G7 поставили точку в отношениях с Киевом
Популярное
Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей

Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.

Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Российский фрегат произвёл предупредительные выстрелы по британскому судну в Ла-Манше
Конец дипломатии в Европе: неосторожная фраза офицера ФРГ поставила под удар западные столицы
Позиция Евросоюза предопределила кадровый кризис в ВСУ Любовь Степушова
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Идеальный сосед для вашего сада: цветок, который завораживает с первого взгляда
Рынок овощей треснул по швам: масштабы внутреннего производства превысили самые смелые ожидания
Рынок овощей треснул по швам: масштабы внутреннего производства превысили самые смелые ожидания
Последние материалы
Срок или платеж? Как правильно гасить ипотеку, чтобы не переплатить лишние миллионы
Бумажная волокита в прошлом: Кабмин определил радикально иной порядок посещения частных врачей
Ваши оладьи плоские и резиновые? Какую ошибку вы совершаете в самом начале
Стиль шепчет, а не кричит: пляжные образы лета-2026 выдают вкус с первого взгляда
Игнорируете режим сна? 5 причин, почему полноценный сон — ваш главный ключ к успеху
Бульдозеры приехали прямо на участок: это законное действие мгновенно отменит снос ваших построек
Тайны КБ Сухого: что скрывали чертежи самолета, который мог стать кошмаром НАТО
Все ждали китайцев, но победил француз: топ-4 кроссовера по выбору наших водителей
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Творожные развалюшки: идеальная замена сырникам для тех, кто не любит возиться с тестом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.