Капустные листья больше не нужны: такие голубцы получатся сочнее и нежнее классических

Ленивые голубцы избавляют повара от монотонной работы с капустными листами, сохраняя канонический вкус блюда. Секрет сочности кроется в правильной пропорции смешанного фарша и соблюдении технологии тушения в густом томатно-сметанном соусе.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ленивые голубцы

Технология подготовки и ингредиенты

Для создания текстуры ресторанного уровня необходимо использовать два вида мяса. Свинина дает нужную жирность, а говядина — плотность и глубину вкуса. Капуста в этом рецепте выступает не как оболочка, а как структурный элемент, который размягчается под воздействием температуры и отдает сок внутрь мясного шарика.

"Главная ошибка — это слишком крупная нарезка капусты. Чтобы голубцы не разваливались при жарке, овощ нужно шинковать максимально мелко. Это позволяет волокнам равномерно распределиться в мясной массе", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Ингредиенты:

Свиной фарш — 500 гр.

Говяжий фарш — 500 гр.

Белокочанная капуста — 200 гр.

Отварной рис — 100 гр.

Яйцо куриное — 1 шт.

Мука пшеничная — 100 гр.

Сметана 20% — 150 гр.

Томатная паста — 50 гр.

Морковь средняя — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Соль и черный перец — по вкусу.

Пошаговый алгоритм приготовления

Шаг 1. Измельчение. Шинкуйте капусту тонкими полосками, затем разрежьте их поперек. Если кочан жесткий, обдайте нарезку крутым кипятком — этот метод бланшировки гарантирует мягкость овоща в готовом продукте.

Шаг 2. Сборка базы. В глубокой емкости соедините оба вида фарша, капустную массу, рис и яйцо. Вымешивайте интенсивно. Это активирует белок, и котлеты будут держать форму без лишнего количества связующих компонентов. Рецепт ленивых голубцов требует обязательного отдыха фарша в течение 20 минут перед формовкой.

"Не забивайте фарш рисом. Злака должно быть не более 10–15 процентов от общего объема, иначе вы получите рисовые тефтели, а не мясное блюдо. Рис должен быть готов до состояния аль денте", — отметил эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков специально для Pravda.Ru.

Шаг 3. Термическая обработка. Сформируйте крупные овальные заготовки весом около 100 гр. Обваляйте каждое изделие в муке. Разогрейте сковороду с маслом до 180 градусов. Обжаривайте до появления колера — золотистой корочки, которая запечатает соки внутри. Это важнее, чем полная готовность на данном этапе.

Шаг 4. Соус и тушение. Спассеруйте лук с тертой морковью. Когда овощи станут мягкими, введите сметану и томатную пасту. Разбавьте соус небольшим количеством воды до консистенции жидких сливок. Переложите голубцы в сотейник, залейте подливкой и томите на минимальном огне 40 минут. Правильно приготовленное блюдо по вкусу напоминает домашнюю выпечку — такое же сытное и ароматное.

Параметр Значение Температура обжарки 180–190 градусов Время тушения 40 минут Вес одной порции 200–250 гр.

"Держите крышку плотно закрытой. Пар внутри сотейника создает эффект медленного томления в печи, что делает говяжий фарш максимально нежным", — подчеркнула повар кафе Людмила Кравцова в беседе с Pravda.Ru.

Рекомендация: добавьте в соус щепотку сахара. Он нивелирует кислоту томатной пасты и сделает вкус соуса объемным и сбалансированным. Если вы любите экспериментировать с овощами, попробуйте также запечь цветную капусту в качестве оригинального гарнира.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать только один вид фарша?

Допускается использование только свинины, но блюдо станет более жирным. Чистая говядина может сделать голубцы сухими.

Нужно ли предварительно обжаривать капусту?

Нет, сырая капуста лучше отдает сок мясу в процессе длительного тушения. Обжарка лишит ее этой функции.

Как предотвратить разваливание ленивых голубцов?

Важно тщательно отбить фарш о дно миски и использовать мучную панировку, которая создаст удерживающий каркас при жарке.

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