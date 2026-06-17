Духовка работает, а комплименты копятся: этот пирог с творогом покорит с первого кусочка

Закусочный пирог на основе слоеного теста с начинкой из жирного творога, свежего укропа и чеснока заменяет полноценный ужин. Технология приготовления исключает сложные манипуляции с мукой, так как используется готовая основа. Главное условие — стабилизация начинки после выпекания в течение часа.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирог с творогом и укропом

Рецепт пирога с творогом и укропом

Ингредиенты:

Слоеное бездрожжевое тесто — 500 гр

Творог 11% — 400 гр

Сливки 33% — 70 мл

Яйца куриные — 3 шт. (+1 желток для колера)

Укроп свежий — 150 гр

Чеснок — 3 зубчика

Паприка сладкая молотая — 1 ч.л.

Соль, перец черный молотый — по вкусу

"Для идеального результата творог необходимо протереть через сито или обработать блендером. Крупное зерно в несладкой выпечке нарушает монолитность начинки при нарезке", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Технология приготовления по шагам

Шаг 1. Подготовка основы. Тесто перемещают из морозильной камеры в холодильник за 8–10 часов до начала работы. Плавный подъем температуры сохраняет структуру жира между слоями теста.

Шаг 2. Работа с зеленью. Укроп очищают от жестких стеблей, промывают и просушивают. Измельчают веточки вместе с чесноком ножом. Метод стабилизации начинки здесь зависит от сухости зелени.

Шаг 3. Эмульсия. Творог соединяют со сливками и пробивают погружным блендером. Отдельно взбивают яйца с солью до легкой пены и вводят в творожную массу лопаткой.

Шаг 4. Сборка. Духовку разогревают до 180 градусов. Тесто раскатывают в пласт толщиной 3 мм и укладывают в форму (22–24 см) так, чтобы края выступали. Распределяют начинку и закрывают ее бортами теста.

Шаг 5. Колер и выпекание. Борта смазывают желтком. Пирог отправляют в печь на 45 минут. После выпекания блюдо должно остыть в форме минимум 30 минут.

"Если вы используете лесные грибы в качестве добавки, обязательно проведите их двойную термическую обработку. Используйте лесные грибы, только если на 100% уверены в них. В ином случае берите шампиньоны", — подчеркнула специально для Pravda.Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Контроль качества компонентов

Технический успех блюда зависит от поведения белков и жиров при нагреве. Быстрый ужин не терпит суррогатов: растительные маложирные заменители творога при 180 градусах превращаются в жидкость, лишая пирог формы.

Компонент Требование стандарта Творог Жирность от 9 до 11%, отсутствие сыворотки Сливки Жирность 33%, животное происхождение

При работе с тестом важно не допускать его перегрева на рабочем столе. Это критично, когда вы готовите ягодный тарт или мясной пирог — масло в слоях должно начать таять только внутри духового шкафа.

"Для получения хрустящей нижней корочки форму стоит ставить на нижний уровень духовки в первые 15 минут. Это обеспечивает быстрый подъем слоев теста под весом тяжелой начинки", — отметил в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать слоеное дрожжевое тесто?

Да, это допустимо. Пирог получится более пышным и мягким. Начинка и время выпекания останутся прежними, но текстура бортиков будет менее хрустящей.

Как избежать чрезмерного увлажнения дна?

Если творог кажется слишком влажным, можно добавить в начинку 10 гр кукурузного крахмала. Это свяжет лишнюю влагу при нагреве.

Читайте также