Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Узкий коридор — не приговор: 7 дизайнерских приемов, которые "раздвинут" стены за выходные
Садовый мусор оказался золотым запасом: спиленные ветки заменят десятки дачных покупок
Розовое облако вместо сорняков: этот гигантский многолетник украсит сад до самой осени
Ошибка на поводке: привычный часовой выгул собаки оказался неэффективной нагрузкой
Верните кухне первозданный блеск: натуральный реагент удалил нагар без единой царапины
Физики в США и Австрии создали хронометр: этот вековой миф о времени официально разрушен
Когда хочется вкусно, а не сложно: это жаркое получается нежным, сочным и очень домашним
Лето не ждёт идеального момента: пять упражнений помогут подтянуть ноги без спортзала
Ленивая творожная ачма: пошаговый рецепт быстрого пирога из лаваша

Процесс выпечки треснул по швам: простой рецепт шоколадного пирога на плите за 30 минут

Еда

Духовка — это не приговор, а лишь один из инструментов. Когда нужно собрать серьезный десерт, не раскаляя кухню до состояния литейного цеха, в ход идет сковорода. Этот метод позволяет создать структуру, по влажности и плотности превосходящую классический бисквит, сохраняя при этом точность текстурных линий. Здесь нет места сухим краям: технология напоминает работу с эмульсиями, где важен баланс жиров и сахаров для получения эффекта тающего во рту шоколада.

Шоколадный торт
Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шоколадный торт

Технология сборки шоколадного пирога

Приготовление десерта на открытом огне требует контроля температуры дна. Это не просто жарка, а процесс томления под крышкой, имитирующий конвекцию. В отличие от того, как собирается классический торт микадо с его многочисленными тонкими слоями, здесь упор на один сочный корж.

Важно понимать: какао-порошок гигроскопичен, он забирает влагу, поэтому точность граммовок муки и молока определяет, превратится ли тесто в резину или станет нежным мякишем.

"Главная ошибка домашних кулинаров — пренебрежение просеиванием сухих ингредиентов. Какао часто комкуется, и эти узлы не разойдутся при жарке, оставляя горькие вкрапления. Работайте венчиком до полного исчезновения фракций", — объяснила в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Шоколадный пирог на сковороде

Этот рецепт — база для тех, кто ценит скорость без потери качества. Минимум грязной посуды, максимум шоколадного вкуса. Это не просто пирог, это технологичный ответ сложным тортам, когда сковорода заменяет кондитерский цех.

⏱ Время: 30 мин | 🍽 Порции: 6

Ингредиенты:

  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 100 гр.
  • Молоко — 120 гр. (в тесто) + 60 гр. (пропитка)
  • Растительное масло без запаха — 60 гр.
  • Мука пшеничная в/с — 140 гр.
  • Какао-порошок (алкализованный) — 25 гр.
  • Разрыхлитель теста — 8 гр.
  • Шоколад темный — 80 гр.
  • Масло растительное (для глазури) — 15 гр.

Шаг 1: Смешать яйца с теплым молоком и сахаром. Влить масло. Работаем венчиком до состояния однородной эмульсии.

Шаг 2: Просеять муку, какао и разрыхлитель прямо в чашу. Замесить текучее, глянцевое тесто. Любые комки — это брак.

Шаг 3: Смазать холодную сковороду маслом, дно выстелить пергаментом. Вылить массу, закрыть крышкой. Держать на минимальном огне. Когда поверхность станет матовой (не липкой) — корж готов.

Шаг 4: Перевернуть корж на 1 минуту для схватывания верха, затем вернуть в исходное положение. Часто проколоть вилкой. Залить теплым молоком. Поры моментально впитают влагу.

Шаг 5: Растопить шоколад с маслом (импульсами в СВЧ или на бане). Распределить по поверхности. Посыпать дробленым орехом для текстурного контраста.

"Для пропитки лучше использовать молоко жирностью не менее 3,2%. Оно дает нужную сливочную ноту, которая делает вкус богаче, превращая обычную выпечку в уровень ресторанного десерта", — подчеркнула повар Людмила Кравцова.

Секреты текстуры и глазировки

Если вы хотите добиться блестящего покрытия, не перегревайте шоколад выше 45 градусов, иначе он расслоится. Использование качественной основы — залог успеха, как и в случае, когда готовится домашний сметанник без выпечки. Важно соблюдать баланс температур: пропитка должна быть теплой, а корж — горячим.

Параметр Стандарт шефа
Температура молока 35-40°C (комфортно руке)
Огонь Минимально возможный (томление)
Текстура глазури Текучая, глянцевая, без крупинок

Для тех, кто ищет более изысканные сочетания, можно добавить в тесто фруктовую составляющую. Например, шоколадный кекс с грушей требует аналогичного подхода к работе с влажностью мякиша. Главное — не передержать десерт на огне, чтобы не получить сухую подошву вместо нежного бисквита.

"Выпечка на сковороде — это отличный способ сохранить сочность продукта за счет высокого содержания пара под крышкой. Это более щадящий режим, чем сухой жар духовки", — отметила специалист по региональной кухне Мария Костина.

Ответы на популярные вопросы о выпечке на сковороде

Можно ли использовать какао для напитков?

Нет, используйте только темный кондитерский какао-порошок. Быстрорастворимые смеси содержат слишком много сахара и сухого молока, что нарушит химию теста.

Как понять, что пирог пора снимать?

Индикатор — поверхность. Как только влажный блеск исчез и верх стал матовым, пора проверять зубочисткой. Она должна выходить сухой из центра.

Обязательно ли класть пергамент?

Да. На сковороде зона нагрева агрессивна. Бумага создает дополнительный барьер и гарантирует, что десерт не пригорит и легко выйдет из формы.

Читайте также

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, повар Людмила Кравцова, специалист по региональной кухне Мария Костина
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
Еда и рецепты
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
Бензин отдают только вручную: крупнейшие АЗС Подмосковья пересмотрели правила обслуживания граждан
Новости Москвы сегодня
Бензин отдают только вручную: крупнейшие АЗС Подмосковья пересмотрели правила обслуживания граждан
Лукашенко объяснил причины вывода российских войск из пригородов Киева весной 2022 года
Военные новости
Лукашенко объяснил причины вывода российских войск из пригородов Киева весной 2022 года
Популярное
Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей

Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.

Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Конец дипломатии в Европе: неосторожная фраза офицера ФРГ поставила под удар западные столицы
Российский фрегат произвёл предупредительные выстрелы по британскому судну в Ла-Манше
Позиция Евросоюза предопределила кадровый кризис в ВСУ Любовь Степушова
Идеальный сосед для вашего сада: цветок, который завораживает с первого взгляда
Рынок овощей треснул по швам: масштабы внутреннего производства превысили самые смелые ожидания
Эффект омоложения без уколов: как новые брови визуально убирают усталость и возраст
Эффект омоложения без уколов: как новые брови визуально убирают усталость и возраст
Последние материалы
Розовое облако вместо сорняков: этот гигантский многолетник украсит сад до самой осени
Ошибка на поводке: привычный часовой выгул собаки оказался неэффективной нагрузкой
Верните кухне первозданный блеск: натуральный реагент удалил нагар без единой царапины
Физики в США и Австрии создали хронометр: этот вековой миф о времени официально разрушен
Когда хочется вкусно, а не сложно: это жаркое получается нежным, сочным и очень домашним
Лето не ждёт идеального момента: пять упражнений помогут подтянуть ноги без спортзала
Ленивая творожная ачма: пошаговый рецепт быстрого пирога из лаваша
Хрупкие плечи выбирают сталь: неожиданное решение ставропольских водителей поразило инструкторов
Эффект плацебо или чудо? Вся правда о гомеопатии, которую скрывают производители
Эту поддержку семей заметно усилили: в Санкт-Петербурге повысили расходы на каждого младенца
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.