Когда хочется вкусно, а не сложно: это жаркое получается нежным, сочным и очень домашним

Хорватское жаркое объединяет свиную рульку и копченую птицу в одной посуде. Основой блюда выступает гречневая крупа, которая впитывает мясные соки и сохраняет структуру. Это технологичное решение для тех, кто ищет замену классическому картофельному наполнению и ценит наваристые мясные соусы.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жаркое из свинины и курицы

Логика вкуса: зачем смешивать мясо

В этом рецепте каждый компонент отвечает за свою дистанцию. Свиная рулька при варке отдает коллаген, создавая плотный, липкий бульон, который связывает ингредиенты. Копченая курица работает как приправа, наполняя жаркое ароматом дыма. Использование гречки вместо привычного картофеля — традиция балканской кухни, где крупа выступает полноценным гастрономическим партнером мяса.

"Смешивание свежего и копченого мяса — это не самодеятельность, а классический прием для усиления органолептических свойств. Копченость пробивает пресность крупы, а жир рульки смягчает волокна птицы", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Важно соблюдать чистоту технологии. Если переварить гречку на начальном этапе, блюдо потеряет текстуру. Ядрица должна дойти до готовности именно в мясном соке, расширяясь внутри соуса. Такой подход напоминает приготовление плова со свининой, где контроль жидкости определяет итоговое качество продукта.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

Свиная рулька — 400 гр

Курица копченая — 400 гр

Гречневая крупа (ядрица) — 300 гр

Картофель вареный — 300 гр

Лук репчатый — 200 гр

Чернослив без косточки — 100 гр

Грибы белые сушеные — 40 гр

Болгарский перец — 1 шт.

Перец острый маринованный — 1 шт.

Томатная паста — 1 ст. л.

Сметана 25% — 1 ст. l.

Масло растительное — 2 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Паприка сладкая, смесь специй, соль — по вкусу

"Для запекания под грилем выбирайте сметану с высокой жирностью. Она не расслоится на фракции, а создаст ровный колер, запечатывая соки внутри формы", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Технология приготовления по шагам

Шаг 1. Подготовка базы. Рульку режем кубом 2х2 см, варим в подсоленной воде 50 минут. Бульон не сливать — это золото вашего соуса. Сухие грибы замачиваем в кипятке на 30 минут, затем отжимаем и измельчаем. Копченую птицу режем аналогично свинине.

Шаг 2. Пассеровка и сборка. Лук обжариваем в масле в толстостенном сотейнике. Добавляем грибы. Когда появится характерный аромат, вводим 250 мл бульона, гречку, чернослив, томатную пасту и специи. Это основа, в которой будет вариться крупа.

Шаг 3. Соединение тяжелой артиллерии. Добавляем в сотейник оба вида мяса и кубики отварного картофеля. Вливаем еще 500 мл бульона. Отправляем туда же рубленый маринованный перец. Томим под крышкой на слабом огне 20 минут. Это время нужно, чтобы гречка выпила лишнюю влагу.

Параметр Значение Калорийность на порцию 357.85 ккал Температурный режим духовки 200 градусов (гриль)

Шаг 4. Финальный обжиг. Перекладываем массу в форму. Смазываем верх сметаной, посыпаем соломкой болгарского перца. Отправляем под верхний тэн или гриль на 7 минут. Задача — получить румяный панцирь, который сохранит сочность блюда, как это делают профессионалы, готовя куриное филе в кляре.

"Используйте лесные грибы, только если на 100% уверены в них. В ином случае берите шампиньоны. Для этого рецепта лучше всего подходят сушеные белые — они дают максимально концентрированный аромат", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заменить рульку на другое мясо?

Допускается использование лопатки или шеи. Главное — наличие жировых прослоек. Постное мясо после долгого томления станет сухим. Правильный выбор сырья напоминает подготовку фарша для микояновских котлет, где жир определяет итоговую сочность.

Зачем в рецепте чернослив?

Плоды сливы дают легкую кисло-сладкую ноту, которая балансирует напор копченого мяса. В процессе запекания чернослив практически растворяется в соусе, превращая его в густую подливу.

Что делать, если гречка осталась жесткой?

Добавьте 100 мл горячего бульона и подержите блюдо в духовке лишние 10 минут под фольгой. Это завершит процесс без риска сжечь верхний слой. Подобные хитрости часто применяют, когда готовят картофельное жаркое или гарниры.

Секрет Шефа: перед добавлением гречки в сотейник прокалите её на сухой сковороде 2 минуты. Это раскроет ореховый аромат и не даст зерну превратиться в кашу.

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