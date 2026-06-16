Лес как банк: реальная экономика русской деревни до эпохи супермаркетов

Лесные грибы в России постепенно превращаются из народного промысла в утраченный ресурс: ежегодно в лесах сгнивает до четырех миллионов тонн белого гриба и лисичек. В то время как советская система заготовок позволяла жителям деревень превращать каждый поход в лес в стабильный доход, сегодня отечественный рынок заполнил сушеный гриб из Китая, а цена на дикоросы диктуется перекупщиками за тысячи километров от грибных мест.

Фото: Pexels by StockSnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грибы

Лесная биржа: как работала система заготовок

В советской деревне лес не считался местом для праздных прогулок — это была настоящая "касса". У каждого приемного пункта стояла доска, на которой мелом выводили актуальные котировки. Если один заготовитель поднимал цену на белый гриб хотя бы на гривенник, соседние пункты реагировали мгновенно, иначе весь урожай уходил конкурентам. Система сельпо и райпо насчитывала до 18 тысяч центров, где принимали не только грибы, но и мед, семечки, лекарственные травы.

"Раньше заготовка дикоросов была мощным финансовым подспорьем для семей. Люди сдавали излишки и получали дефицитные товары или живые деньги, что делало региональную кухню и быт экономически устойчивыми", — констатировала в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Для многих сельских жителей сдача грибов становилась второй зарплатой. В Урюпинске, например, сдатчики меда и семечек, накопив достаточно квитанций, могли приобрести в специализированных магазинах вещи, за которыми горожане стояли в очередях годами: ковры или дубленки. Сегодня такая "грибная биржа" сохранилась разве что в Белоруссии, где Белкоопсоюз продолжает централизованно выкупать лесной урожай у населения.

Гриб как стратегический ресурс: опыт 1942 года

Показателен исторический факт: в 1942 году, когда страна вела тяжелейшие бои, в Вологде было издано руководство "Сбор, заготовка и переработка грибов". Государство ставило в лесах клейменые весы и медные котлы для варки белых грибов, понимая, что этот ресурс нельзя оставить гнить. Радиус обслуживания одного пункта составлял 6-7 километров, а каждый объект имел паспорт, подписанный санврачом и председателем сельсовета. Это свидетельствует о том, что гриб рассматривался как полноценный продовольственный запас наравне с зерном или мясом.

В современные времена объемы заготовок упали в разы. Если в лучшие годы потребкооперация собирала до 2,5 миллиона тонн дикоросов, то сегодня этот показатель составляет лишь около 750 тысяч тонн. Инфраструктура разрушена: количество приемных пунктов сократилось в 25 раз, из-за чего грибникам просто некому нести собранное ведрами богатство.

Тип гриба Способ питания Возможность культивации Белый, Лисичка Микориза (симбиоз с деревом) Невозможно на заводе Шампиньон, Вешенка Сапротрофы (органика, солома) Промышленное выращивание Подосиновик, Груздь Микориза Только дикий сбор

Разница между тепличными грибами и лесными колоссальна. Чтобы сохранить лесной аромат при домашней переработке, нужно знать тонкости. Например, если вы готовите десерт из лаваша с творогом, вы ориентируетесь на текстуру, а в случае с белым грибом — на сохранение плотности мякоти, которая не должна развариться в кашу.

Почему белый гриб невозможно вырастить на ферме

Биология дикого гриба диктует свои правила в экономике. Белый гриб (Boletus edulis) и лисичка зависят от микоризы — сложного подземного обмена питанием с корнями живых деревьев (берез, сосен). Поскольку воссоздать эту связь в условиях ангара невозможно, такие грибы нельзя посеять как пшеницу. Их можно только найти и собрать руками. В отличие от них, шампиньоны питаются мертвой органикой (компостом) и легко растут на стеллажах.

"Лесной гриб требует бережного обращения сразу после сбора. Без первичной переработки или правильной заморозки в течение нескольких часов он теряет свои качества, поэтому сеть приемных пунктов в лесных районах была жизненно необходима", — объяснила в интервью Pravda. Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Именно поэтому миллионы тонн дикорастущих грибов в России остаются невостребованными. Биологический запас оценивается в 4 миллиона тонн ежегодно, но официально собирается менее одного процента. Гриб встает на опушке, но, не дождавшись заготовителя, уходит в труху.

Китайский парадокс: экспорт сырья и импорт пачек

Сегодня схема заготовки напоминает ситуацию с необработанным лесом: ценное сырье уходит за бесценок, а возвращается в виде дорогого продукта. Томская область, дающая львиную долю российского сбора белых и лисичек, отправляет замороженный гриб в Китай. Там его перерабатывают, упаковывают и продают обратно в Россию. На полках наших супермаркетов сушеный белый гриб часто имеет сербское или китайское происхождение.

В то время как домашние хозяйки ищут способы сэкономить, используя рецепт из плавленого сырка вместо дорогих намазок, страна теряет миллиарды на необработанных дикоросах. Гриб — это деньги, которые сами вырастают из земли, если к ним прийти с весами и организованной системой закупа.

"Интерес к лесному грибу на мировом рынке огромен, так как это экологически чистый продукт, который невозможно подделать. Развитие внутренней переработки позволило бы не только насытить наш рынок, но и диктовать свои цены на международном уровне", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Ответы на популярные вопросы о сборе и заготовке грибов

Можно ли вырастить лисички на дачном участке, подсадив их под дерево?

Теоретически это возможно, если перенести грибницу вместе с корнями молодого дерева, но вероятность приживаемости крайне низка. Промышленного способа выращивания лисичек не существует.

Почему сушеные белые грибы такие дорогие?

При сушке гриб теряет около 90% веса. Для получения одного килограмма сушеных белых требуется около 10 килограммов свежих, плюс затраты на ручной сбор и логистику.

Как лучше сохранять грибы, если нет возможности их сразу сдать?

Оптимальный способ — быстрая заморозка или сушка при температуре около 50-60 градусов. Также можно сделать заготовки на зиму, используя методы маринования или соления.

Безопасно ли покупать сушеные грибы из Китая?

Продукция проходит фитосанитарный контроль, но по вкусовым качествам дикорастущие грибы из российских лесов обычно превосходят импортные аналоги за счет специфики почв и климата.

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