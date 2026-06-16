Ваши дети будут просить их каждое утро: конвертики, от которых невозможно оторваться

Утро — идеальное время для маленьких кулинарных открытий, особенно когда на счету каждая минута. Привычные бутерброды легко заменить кое-чем поинтереснее, причем без лишних хлопот. Есть один простой трюк с лавашом, который превращает обычный перекус в нежнейший десерт ресторанного уровня всего за несколько минут. Готовы удивить близких идеальным хрустящим завтраком, который по вкусу легко поспорит с классической королевской ватрушкой?

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain конвертики из лаваша

Ингредиенты для конвертиков

Для приготовления быстрой порции на всю семью потребуются простые продукты, которые часто уже есть в холодильнике. Главное — выбрать спелый, но не слишком мягкий банан, чтобы он сохранил форму внутри конвертика при нагревании.

Лаваш тонкий — 2 листа.

Творог 5 % — 200 г.

Банан крупный — 1 шт.

Мёд жидкий — 2 ст. л.

Корица молотая — 1/2 ч. л.;

Масло растительное — 1 ч. л. (для смазывания сковороды).

"Если творог слишком зернистый, лучше протереть его через сито. Это создаст кремовую текстуру, которая при нагревании вместе с бананом превратит начинку в подобие ресторанного суфле", — объяснила в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Пошаговое приготовление

Сначала подготовьте основу: разрежьте листы лаваша на 4 равных квадрата каждый. Пока они подсыхают, очистите банан и нарежьте его тонкими слайсами. В миске тщательно разотрите творог с медом и корицей. Важно добиться распределения специй, чтобы аромат был равномерным. Такая начинка гораздо полезнее, чем привычные сладкие каши, так как содержит больше белка.

На центр каждого квадрата выложите творожную массу, а сверху — кружочки банана. Формируйте конверт по принципу закрытого свертка: сначала подверните бока, затем закройте низ и плотно скатайте к верхнему краю. Это гарантирует, что мед и сок от банана останутся внутри, а не подгорят на сковороде.

"Многие совершают ошибку, наливая много масла. Достаточно лишь слегка смазать поверхность сковороды. Лаваш моментально впитывает жир, и если его будет много, конвертики станут тяжелыми и потеряют хруст", — отметил в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Обжаривайте лаваш на предварительно разогретой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны. Как только появится золотистая сетка — десерт готов. Если вы любите более сложную текстуру, можно попробовать создать творожный узор в других видах выпечки, но этот экспресс-метод остается лидером по скорости.

Сравнение характеристик блюда

Чтобы понять, почему этот рецепт стал так популярен, достаточно посмотреть на механику его приготовления. В отличие от изделий из теста, здесь мы работаем с уже готовой и очень тонкой базой.

Компонент Рекомендация Результат Лаваш Дать полежать 5 минут Эластичность без трещин Творог Жирность от 5% Мягкий, сочный вкус Мёд Добавлять в творог Ароматная карамелизация Сковорода Минимальный огонь Равномерный прогрев начинки

"Главный риск здесь — пересушить лаваш. Если огонь будет слишком сильным, оболочка сгорит раньше, чем творог прогреется, а банан станет мягким. Ищите баланс температуры", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Ответы на популярные вопросы о завтраках из лаваша

Можно ли использовать замороженный творог?

Да, но после размораживания нужно обязательно отжать лишнюю сыворотку, иначе начинка станет слишком жидкой и лаваш размокнет еще до обжарки.

Чем заменить мед, если на него аллергия?

Вместо меда отлично подойдет сахарная пудра или кленовый сироп. Также можно использовать густое яблочное повидло, которое гармонирует с корицей.

Как хранить готовые конвертики?

Лучше всего съедать их сразу. При хранении в холодильнике лаваш теряет хрустящие свойства и становится "резиновым", хотя вкус начинки сохраняется.

Подойдет ли этот рецепт для духовки?

Да, конвертики можно запечь при температуре 180 градусов около 10 минут. В этом случае они будут менее жирными, но более сухими снаружи.

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