Золотистая, пряная, невероятно нежная: фокачча, в которую вы влюбитесь с первого кусочка

Фокачча — это не просто хлеб, это технология управления влагой и временем. Забудьте про изнурительное вымешивание, от которого горят плечи. Здесь работает метод аутолиза и длительной ферментации. Весь секрет в высоком проценте гидратации теста: вода делает его пористым, а оливковое масло — хрустящим. Реакция Майяра при 220 градусах превратит бледную заготовку в золотистый артефакт с ароматом чеснока и базилика.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain фокачча

Итальянская фокачча: пошаговый рецепт

Название: Домашняя фокачча с черри, красным луком и чесночным маслом.

Время: 115 мин. Порции: 6

Ингредиенты:

500 г пшеничной муки высшего сорта

15 г прессованных дрожжей (или 5 гр сухих)

310 мл теплой воды (строго 35-38°C)

10 г морской соли

2 ст. л. оливкового масла

200 г томатов черри

1 шт красного лука

3 зубчика чеснока

1 пучок свежего базилика

40 мл воды и 40 мл масла для заливки

Шаги:

Растворите дрожжи в воде. Введите соль, масло и муку. Перемешайте до исчезновения сухих участков. Не мучайте тесто — оставьте его в покое на 10 минут под пленкой. Смажьте форму маслом. Переложите массу, дайте отдохнуть 10 минут. Бережно растяните тесто в пласт. Оставьте еще на 20 минут. Пальцами сделайте глубокие "кратеры" по всей поверхности. Это архитектурные формы для удержания соуса. Вдавите половинки томатов, перья лука, пластинки чеснока и листья базилика. Посыпьте крупной солью. Запекайте при 220°C ровно 30-35 минут. Ищите интенсивный золотистый цвет.

"Никогда не используйте холодную воду для дрожжевого теста. Оптимальная температура — 35-38 градусов. Если перегреете выше 45 — убьете грибы, если недогреете — фокачча будет расти до следующего утра", — объяснил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Секреты идеальной начинки и эмульсии

Фокачча — это не подставка для овощей. Начинка должна стать частью теста. Поэтому мы используем эмульсию из воды и масла. Она создает паровую баню внутри углублений, из-за чего хлеб не сохнет, а томаты запекаются в собственном соку. Правильная реакция Майяра на поверхности обеспечит ту самую карамельную корочку.

Ингредиент Функция в фокачче Оливковая эмульсия Увлажняет поверхность, предотвращает обугливание овощей Красный лук Дает сладость и интенсивный аромат при карамелизации

"Для фокаччи выбирайте томаты с плотной кожицей, иначе они превратят поверхность хлеба в кашу. Чтобы добиться ресторанного аромата, добавьте к маслу каплю бальзамика", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Технология выпекания и температурный режим

Духовка должна быть прогрета до максимума. Если ваш шкаф позволяет — используйте режим конвекции. Важна агрессивная среда. Для тех, кто следит за фигурой, такая выпечка предпочтительнее магазинной, так как вы контролируете качество жиров. Если вы выстраиваете свой нутритивный конструктор, один кусок домашней фокаччи с овощами станет отличным источником сложных углеводов.

"Хлеб — продукт капризный. Если хотите хруста, брызните в духовку немного воды из пульверизатора в первые 5 минут выпекания. Пар поможет корочке стать тонкой и звонкой", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о домашнем хлебе

Можно ли заменить свежие дрожжи на сухие?

Да, пропорция 3:1. На 15 гр прессованных берите 5 гр сухих активных дрожжей. Работают они идентично, если соблюдена температура воды.

Почему тесто не нужно вымешивать?

Метод "без замеса" опирается на время. Глютеновые нити развиваются сами в процессе ферментации. Это делает структуру мякиша более рваной и воздушной.

Чем заменить томаты черри?

Подойдут оливки, маслины, вяленые томаты или просто крупная соль с розмарином. Главное — вдавливать начинку глубоко, чтобы она не сгорела.

Как долго хранится такая фокачча?

Лучше всего есть её в первые 6 часов. Из-за высокого содержания влаги корочка может стать мягкой на следующий день. Чтобы вернуть хруст, просто прогрейте её в духовке.

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