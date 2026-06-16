Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лукашенко объяснил причины вывода российских войск из пригородов Киева весной 2022 года
Бумага вместо автосервиса: простой тест помогает вовремя заметить проблемы двигателя
Космическая механика готовит масштабный сбой: небо над материками погрузится в преждевременную тьму
Талия снова выходит на первый план: тренд из прошлого десятилетия получит второй шанс
Смартфон хранит секреты дольше, чем вы думаете: удаленные файлы становятся оружием в руках аферистов
Будете спать как младенец, пока соседи мучаются: способы охладить спальню без кондиционера
Иномарки не получится выдавить с рынка: мировой автопром оставил себе лазейку
Спасение урожая за 1 минуту: хитрость, которая заставит птиц и вредителей облетать ваш сад стороной
Минус 5 минут от сна — плюс 10 лет к бодрости: утренняя зарядка, которая заменит поход в зал

Золотистая, пряная, невероятно нежная: фокачча, в которую вы влюбитесь с первого кусочка

Еда

Фокачча — это не просто хлеб, это технология управления влагой и временем. Забудьте про изнурительное вымешивание, от которого горят плечи. Здесь работает метод аутолиза и длительной ферментации. Весь секрет в высоком проценте гидратации теста: вода делает его пористым, а оливковое масло — хрустящим. Реакция Майяра при 220 градусах превратит бледную заготовку в золотистый артефакт с ароматом чеснока и базилика.

фокачча
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
фокачча

Итальянская фокачча: пошаговый рецепт

Название: Домашняя фокачча с черри, красным луком и чесночным маслом.

Время: 115 мин. Порции: 6

Ингредиенты:

  • 500 г пшеничной муки высшего сорта
  • 15 г прессованных дрожжей (или 5 гр сухих)
  • 310 мл теплой воды (строго 35-38°C)
  • 10 г морской соли
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 200 г томатов черри
  • 1 шт красного лука
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 пучок свежего базилика
  • 40 мл воды и 40 мл масла для заливки

Шаги:

  1. Растворите дрожжи в воде. Введите соль, масло и муку. Перемешайте до исчезновения сухих участков. Не мучайте тесто — оставьте его в покое на 10 минут под пленкой.
  2. Смажьте форму маслом. Переложите массу, дайте отдохнуть 10 минут. Бережно растяните тесто в пласт. Оставьте еще на 20 минут.
  3. Пальцами сделайте глубокие "кратеры" по всей поверхности. Это архитектурные формы для удержания соуса.
  4. Вдавите половинки томатов, перья лука, пластинки чеснока и листья базилика. Посыпьте крупной солью.
  5. Запекайте при 220°C ровно 30-35 минут. Ищите интенсивный золотистый цвет.

"Никогда не используйте холодную воду для дрожжевого теста. Оптимальная температура — 35-38 градусов. Если перегреете выше 45 — убьете грибы, если недогреете — фокачча будет расти до следующего утра", — объяснил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Секреты идеальной начинки и эмульсии

Фокачча — это не подставка для овощей. Начинка должна стать частью теста. Поэтому мы используем эмульсию из воды и масла. Она создает паровую баню внутри углублений, из-за чего хлеб не сохнет, а томаты запекаются в собственном соку. Правильная реакция Майяра на поверхности обеспечит ту самую карамельную корочку.

Ингредиент Функция в фокачче
Оливковая эмульсия Увлажняет поверхность, предотвращает обугливание овощей
Красный лук Дает сладость и интенсивный аромат при карамелизации

"Для фокаччи выбирайте томаты с плотной кожицей, иначе они превратят поверхность хлеба в кашу. Чтобы добиться ресторанного аромата, добавьте к маслу каплю бальзамика", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Технология выпекания и температурный режим

Духовка должна быть прогрета до максимума. Если ваш шкаф позволяет — используйте режим конвекции. Важна агрессивная среда. Для тех, кто следит за фигурой, такая выпечка предпочтительнее магазинной, так как вы контролируете качество жиров. Если вы выстраиваете свой нутритивный конструктор, один кусок домашней фокаччи с овощами станет отличным источником сложных углеводов.

"Хлеб — продукт капризный. Если хотите хруста, брызните в духовку немного воды из пульверизатора в первые 5 минут выпекания. Пар поможет корочке стать тонкой и звонкой", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о домашнем хлебе

Можно ли заменить свежие дрожжи на сухие?

Да, пропорция 3:1. На 15 гр прессованных берите 5 гр сухих активных дрожжей. Работают они идентично, если соблюдена температура воды.

Почему тесто не нужно вымешивать?

Метод "без замеса" опирается на время. Глютеновые нити развиваются сами в процессе ферментации. Это делает структуру мякиша более рваной и воздушной.

Чем заменить томаты черри?

Подойдут оливки, маслины, вяленые томаты или просто крупная соль с розмарином. Главное — вдавливать начинку глубоко, чтобы она не сгорела.

Как долго хранится такая фокачча?

Лучше всего есть её в первые 6 часов. Из-за высокого содержания влаги корочка может стать мягкой на следующий день. Чтобы вернуть хруст, просто прогрейте её в духовке.

Читайте также

Экспертная проверка: пекарь Иван Терентьев, специалист по региональной кухне России Мария Костина, повар Людмила Кравцова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Срок уже назван: заявление в Минске поставило под удар всю логику затянувшегося противостояния
Мир. Новости мира
Срок уже назван: заявление в Минске поставило под удар всю логику затянувшегося противостояния
Золотой эшелон Колчака: куда исчезли 182 тонны сокровищ Российской империи
Наука и техника
Золотой эшелон Колчака: куда исчезли 182 тонны сокровищ Российской империи
Макрон не сможет предотвратить смерть мозга большой семёрки
Мировая кооперация
Макрон не сможет предотвратить смерть мозга большой семёрки
Популярное
Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие

Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.

Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие
Экипаж прыгнул в пустоту: авиакатастрофа в Иркутской области обернулась чудом на границе жилых зон
Экипаж прыгнул в пустоту: авиакатастрофа в Иркутской области обернулась чудом на границе жилых зон
Пожар в Киево-Печерской лавре обнажил опасную сделку Запада с главным чёртом
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Макрон не сможет предотвратить смерть мозга большой семёрки Любовь Степушова
Оперштаб Крыма разъяснил правила перевозки топлива через Крымский мост
Украину готовят к военному нокауту: Россия бьет по узлам, от которых зависит весь план Киева
Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей
Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей
Последние материалы
Лукашенко объяснил причины вывода российских войск из пригородов Киева весной 2022 года
Бумага вместо автосервиса: простой тест помогает вовремя заметить проблемы двигателя
Космическая механика готовит масштабный сбой: небо над материками погрузится в преждевременную тьму
Талия снова выходит на первый план: тренд из прошлого десятилетия получит второй шанс
Смартфон хранит секреты дольше, чем вы думаете: удаленные файлы становятся оружием в руках аферистов
Будете спать как младенец, пока соседи мучаются: способы охладить спальню без кондиционера
Иномарки не получится выдавить с рынка: мировой автопром оставил себе лазейку
Спасение урожая за 1 минуту: хитрость, которая заставит птиц и вредителей облетать ваш сад стороной
Минус 5 минут от сна — плюс 10 лет к бодрости: утренняя зарядка, которая заменит поход в зал
Лес как банк: реальная экономика русской деревни до эпохи супермаркетов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.