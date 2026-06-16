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Всего 10 коржей и одна ночь ожидания: этот торт считают королем домашних десертов

Еда

Торт "Микадо" — это жесткая технологическая дисциплина, замаскированная под домашний уют. Здесь нет места пышным бисквитам; успех блюда зависит от способности кондитера выкатать десять ювелирных слоев теста и собрать их в единую монолитную структуру. Этот десерт требует выдержки, правильной реакции Майяра при выпекании тончайших коржей и четкого соблюдения температурного режима при эмульгировании крема на основе сгущенного молока и качественного сливочного масла.

торт «Микадо»
Фото: Pravda.Ru by Андрей Докучаев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
торт «Микадо»

Архитектура вкуса: рецепт "Микадо"

Классический "Микадо" — это не просто домашний сметанник, а сложная слоистая конструкция. Главная задача — добиться эффекта "тающего" теста при сохранении четких границ каждого слоя. В отличие от шоколадного пирога на сковороде, где важна пористость, здесь ценится плотность и тонкость.

⏱ Время: 90 мин (плюс 10 часов на стабилизацию) | 🍽 Порции: 10

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная в/с — 400 г
  • Сметана (20%) — 150 г
  • Масло сливочное (82,5%) — 90 г
  • Яйцо куриное (С1) — 1 шт.
  • Сахар — 15 г
  • Сода — 5 г
  • Соль морская — 1 г

Крем и декор:

  • Сгущенное молоко вареное — 350 г
  • Масло сливочное (размягченное) — 200 г
  • Какао-порошок (алкализованный) — 15 г
  • Коньяк (выдержанный) — 20 г
  • Шоколад горький (70% какао) — 50 г

"Главная ошибка новичков — использование маргарина. Для "Микадо" нужно только сливочное масло высшего качества, иначе крем расслоится, а коржи будут отдавать дешевым жиром", — объяснила в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Технология работы с тестом

Шаг 1: Соедините яйцо с сахаром и солью. Введите размягченное масло и сметану. Муку вводите порциями через сито, чтобы насытить массу кислородом. Тесто должно получиться пластичным, как глина. Если база перегружена мукой, коржи будут "деревянными".

Шаг 2: Разделите массу на 10 сегментов по 70 граммов. Работайте быстро, не давайте маслу таять. Раскатывайте в круг 22 см на пергаменте, обильно подпыляя мукой. Перед посадкой в печь наколите заготовку вилкой — это предотвратит деформацию и появление пузырей.

Шаг 3: Режим — 170°C. Время — 5-7 минут. Ориентируйтесь не на таймер, а на колер: корж должен стать золотистым, но не пересушенным. Как и шоколадный кекс с грушей, тонкое тесто требует ежесекундного контроля.

"Правильное тесто для 'Микадо' не должно долго лежать. Замесили — и сразу в работу. Если клейковина перетянется, раскатать тонко не получится", — отметил в интервью Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Крем: создание стабильной эмульсии

Взбивайте масло добела на высоких оборотах. Вводите вареную сгущенку по одной ложке. Температура обоих продуктов обязана быть одинаковой — комнатной. В финале добавьте какао и коньяк. Спирт здесь работает как ароматизатор и консервант, делая вкус глубже, что часто практикуется при создании летних десертов.

Параметр Значение
Температура выпекания 170 градусов Цельсия
Количество коржей 10 штук
Время пропитки 10-12 часов

Смазывайте каждый корж щедро, не жалея эмульсии. Сверху натрите горький шоколад. Это создаст необходимую горчинку, оттеняющую сладость сгущенного молока. Если вам ближе более легкие текстуры, обратите внимание на желейный торт, но "Микадо" — это старая школа для тех, кто ценит плотность.

"В бюджетных заведениях часто экономят на пропитке. Но в хорошем кафе торт обязан выстояться ночь. Сухой "Микадо" - это преступление против рецептуры", — подчеркнула в разговоре с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Если вы ищете альтернативу магазинным сладостям, также полезна домашняя пастила из моркови, однако для праздничного стола шоколадный гигант весом 1,7 кг остается вне конкуренции.

Ответы на популярные вопросы о торте "Микадо"

Можно ли заменить коньяк в креме?

Коньяк дает благородную ноту, но его можно заменить темным ромом или вовсе исключить, если десерт предназначен для детей.

Почему коржи вздуваются при выпечке?

Это происходит из-за недостаточной перфорации. Обязательно накалывайте тесто вилкой перед отправкой в духовку.

Сколько торт может храниться в холодильнике?

Оптимальный срок — до 3-5 суток. За это время он максимально пропитывается и становится только вкуснее.

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Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, пекарь Иван Терентьев, повар Людмила Кравцова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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