Классика нашла короткую дорогу к столу: рассольник с колбасой получится сытным и ароматным

Рассольник с копченой колбасой ломает стереотип о многочасовом дежурстве у плиты. Это технологичное решение для тех, кто ценит плотный мясной вкус и характерную кислинку, но не готов тратить три часа на варку говяжьего бульона. Копчености заменяют костный навар, сокращая время готовки до 45 минут.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рассольник с колбасой

Подготовка базы: крупа и овощи

Классическая перловка требует дисциплины: ее нужно замачивать минимум на два часа и варить отдельно, чтобы суп не превратился в кисель. Если времени в обрез, используйте рис — он готовится до полуготовности за 10 минут. Это позволит сохранить прозрачный бульон и избежать лишней мути в тарелке.

"Для получения правильной текстуры рассольника огурцы лучше нарезать соломкой вручную. На терке они отдают слишком много сока раньше времени, что мешает правильной реакции при обжарке", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам Наталья Гусева.

Важный момент касается картофеля. В кислую среду его кладут только тогда, когда он уже стал мягким. Если отправить соленые огурцы в кастрюлю раньше картошки, овощ останется дубовым. Это химия процесса: кислота останавливает размягчение крахмала.

Параметр Значение Время приготовления 45 минут Калорийность на порцию 378.14 ккал Выход порций 6

Технология сборки супа в одной кастрюле

Чтобы не пачкать лишнюю посуду, используйте кастрюлю с толстым дном. Это позволяет провести деглазирование — смыть мясные и овощные прижарки водой, чтобы весь вкус ушел в основу супа. В отличие от легких летних блюд, таких как щавелевый суп или холодный белорусский свекольник, рассольник требует активной термической обработки каждого ингредиента.

"Копченая колбаса — это интенсивный источник аромата. При обжарке жир вытапливается и насыщает овощи, создавая плотное вкусовое тело супа", — отметила специально для Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Рецепт рассольника с колбасой

Ингредиенты:

Вода — 2.5 л

Колбаса копченая — 300 гр

Картофель — 300 гр

Морковь — 200 гр

Лук репчатый — 200 гр

Огурец соленый (бочковой) — 300 гр

Огуречный рассол — 150 мл

Рис — 80 гр

Масло растительное — 2 ст.л.

Соль, перец — по вкусу

Петрушка — 20 гр

Приготовление:

Шаг 1. Подготовьте рис. Промойте крупу холодной водой, отварите 10 минут до состояния полуготовности и откиньте на сито.

Шаг 2. Создайте базу. В кастрюле с толстым дном обжарьте измельченный лук и тертую морковь на масле 5 минут. Добавьте нарезанную кубиком колбасу и жарьте еще 7 минут до золотистой корочки.

Шаг 3. Термический удар. Влейте в кастрюлю кипяток и доведите до кипения. Добавьте кубики картофеля и варите 10 минут до мягкости.

Шаг 4. Кислая фаза. Введите в кастрюлю нарезанные соломкой огурцы, влейте рассол. Добавьте отваренный рис и мелко рубленную петрушку.

Шаг 5. Финиш. Проварите суп 5 минут, сбалансируйте соль и перец. Снимите с огня и дайте настояться под крышкой 15 минут.

"Рассольник — это суп настроения. Если хотите более сложный вкус, попробуйте технологию из рецепта монастырских щей, добавив горсть сушеных грибов вместе с колбасой", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru Мария Костина.

Рекомендация: для идеального баланса огурцы перед добавлением в кастрюлю можно припустить на сковороде с небольшим количеством бульона 10 минут. Это сделает их мягче и раскроет аромат рассола.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать вареную колбасу?

Нет, она размокнет и не даст нужного аромата. Только копченые или полукопченые сорта обеспечат супу необходимый характер.

Чем заменить рис в рассольнике?

Если не нравится рис, используйте ячневую крупу или булгур. Гречка даст специфический привкус, который может конфликтовать с кислотой огурцов.

Нужно ли кипятить рассол перед добавлением?

Желательно процедить рассол через мелкое сито, чтобы убрать специи и возможный осадок. Кипятить отдельно не обязательно, он простерилизуется в кастрюле.

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