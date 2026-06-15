Сырники больше не едят горячими: безумный рецепт, который превратит творог в пирожное

Холодные сырники с шоколадной помадкой превращают обыденный завтрак в ресторанный десерт. Основное отличие метода заключается в длительном охлаждении готового блюда и добавлении цитрусово-шоколадной прослойки, которая меняет текстуру и восприятие привычного творога.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Холодные сырники с шоколадной помадкой

Технология подготовки творожной массы

Для получения плотной структуры, способной выдержать нарезку после жарки, требуется творог высокой жирности. Зернистость продукта необходимо устранить механически, протерев его через мелкое металлическое сито. Это исключит образование пустот и сделает творожное лакомство однородным. Добавление муки должно быть строго дозированным, чтобы не превратить сырник в плотное тесто.

"Секрет стабильной формы заключается в предварительном охлаждении сырого теста. После блендера массе нужно дать выстояться в холоде минимум 30 минут, чтобы клейковина муки заблокировала лишнюю влагу", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

При формировании заготовок используется метод "колбаски". Массу скатывают в цилиндр диаметром около 5–6 сантиметров и нарезают на диски толщиной 2 сантиметра. Такой способ гарантирует, что высокие и ровные шайбочки прожарятся равномерно по всей окружности.

Термическая обработка и охлаждение

Жарка производится на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом. Важно добиться образования прочной корочки — колера, который удержит форму изделия при последующих манипуляциях. После обжаривания сырники обязательно перемещают на бумажное полотенце для удаления избыточного жира. Это критический этап для десерта, который планируется подавать холодным.

Параметр Значение Время общего приготовления 2 часа 30 минут Жирность творога (рекомендуемая) 9-18% Температура подачи 5-8 градусов Цельсия Количество порций 4

Охлаждение занимает от 2 до 3 часов в холодильной камере. За это время структура стабилизируется, что позволяет аккуратно разрезать каждый сырник вдоль без риска разлома. Такая подготовка открывает возможности для создания шикарных блюд из одной пачки творога, имитирующих пирожные.

"Для массового производства или больших порций в кафе мы всегда используем шоковое охлаждение, но дома достаточно средней полки холодильника. Главное — не накрывать горячие сырники крышкой, чтобы не возник конденсат", — подчеркнула повар Людмила Кравцова специально для Pravda.Ru.

Создание шоколадной помадки

Помадка готовится на водяной бане. Измельченный горький шоколад плавится при постоянном перемешивании. Для придания блеска и пластичности вводят сливочное масло, а для баланса вкуса — свежевыжатый апельсиновый сок. Кислота цитруса оттеняет сладость творога и горечь шоколада. Готовую смесь нельзя быстро охлаждать, ее следует держать на остаточном тепле бани до момента сборки десерта.

Рецепт сырников с шоколадом

Ингредиенты

Творог жирный — 250 г.

Шоколад горький — 150 г.

Растительное масло — 100 мл.

Мука пшеничная — 120 гр (5–7 ст. л.).

Яйцо крупное — 3 шт.

Апельсин — 1 шт.

Масло сливочное — 30 г.

Сахарная пудра — 3 ст. л.

Инструкция

Шаг 1. Протереть творог, соединить с яйцами, мукой и 2 ложками пудры. Взбить блендером. Выдержать массу в холодильнике 30 минут.

Шаг 2. На припыленной мукой поверхности закатать массу в цилиндр, нарезать на шайбы по 2 см.

Шаг 3. Обжарить в разогретом масле до появления золотистого колера. Просушить на салфетке и убрать в холод на 2 часа.

Шаг 4. Растопить шоколад с маслом и соком апельсина на пару.

Шаг 5. Разрезать холодные сырники пополам, смазать помадкой середину и соединить. Перед подачей присыпать остатком пудры.

"Качественная помадка зависит от сока. Если используете покупной, уменьшите количество пудры в тесте, иначе десерт станет приторным", — отметила кондитер Ольга Ефимова в интервью Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заменить горький шоколад на молочный?

Можно, но баланс вкуса сместится. Горький шоколад в сочетании с апельсиновым соком создает необходимый контраст для пресного творога. При использовании молочного шоколада рекомендуется добавить щепотку соли в помадку.

Почему творожная масса липнет к рукам?

Это происходит из-за избытка влаги в твороге или недостаточного охлаждения теста. Рекомендуется использовать творог в пачках с минимальным содержанием сыворотки. Если масса слишком жидкая, добавьте ложку манной крупы и дайте постоять 15 минут.

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