Квас больше не нужен: термический удар по зною нанес необычный состав из овощной лавки

Когда за бортом +30, время становится врагом. Квас требует суток на ферментацию, горячий чай превращает кухню в баню. Нужно решение, которое работает здесь и сейчас. Огуречный лимонад — это не просто вода с овощами, это технологичный способ мгновенно снизить температуру тела. Огурец на 95% состоит из структурированной воды, а в сочетании с ледяной базой и мятой он создает эффект термического удара, который выбивает жажду из организма.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дынный лимонад с огурцом и лаймом

Лимонад "Мятный огурчик": база свежести

Забудьте про лимонады, где плавают вялые куски фруктов. Нам нужна вытяжка, концентрат свежести. Работаем быстро, четко, по таймингу.

⏱ Время: 10 мин | 🍽 Порции: 6

Ингредиенты:

Огурцы среднеплодные — 4 шт.

Лимон (крупный) — 2 шт.

Мята свежая — 5 веточек

Сахар-песок — 120 гр (5 ст. л.)

Вода (фильтрованная или газированная) — 2 л

Лёд в кубиках — 10-15 шт.

Инструкция (Steps):

Шаг 1: Экстракция. Огурцы и лимоны режем произвольно. Отправляем в блендер вместе с листьями мяты. Пробиваем в однородную кашицу. Шаг 2: Фильтрация. Полученную массу отжимаем через плотную марлю или мелкое сито прямо в графин. Жмых долой — нам нужен только чистый клеточный сок. Шаг 3: Термообработка сиропа. Сахар заливаем 100 мл воды в сотейнике. Прогреваем, пока кристаллы не исчезнут. Это важно — сухой сахар в ледяной воде не растворится, он просто осядет на дно бесполезным грузом. Шаг 4: Сборка. Вливаем остывший сироп в сок. Добавляем основную воду. Бросаем лед.

"Огурец в напитках — это классика профессионального бара. Главное — использовать только свежий продукт, без признаков увядания, иначе вместо бодрости получите вкус залежалого салата", — объяснила в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Технология и нюансы

Чтобы напиток не превратился в безвкусную воду, используйте лед как инструмент. Если хотите "фраппе" — пробейте лед в блендере вместе с огуречной базой. Если нужен классический лонг-дринк — засыпайте кубики в самом конце. Для эстетики добавьте в кувшин пару слайсов огурца, нарезанных овощечисткой на тонкие ленты.

Параметр Рекомендация шефа Температура подачи +4… +6 градусов Срок хранения Не более 4 часов (огурец быстро теряет аромат)

"В регионах, где жара стоит месяцами, такие напитки — спасение. Огуречная база позволяет сохранить электролитный баланс лучше, чем просто пресная вода", — подчеркнула специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Ответы на популярные вопросы о летних напитках

Можно ли заменить сахар на мед?

Да, но мед нужно растворять в теплой воде отдельно. Помните: мед сильно меняет вкусовой профиль, перебивая деликатный аромат огурца.

Какая вода лучше: с газом или без?

Газация ускоряет всасывание жидкости и усиливает освежающий эффект за счет раздражения рецепторов. Используйте сильногазированную воду для максимального драйва.

"Лимонады на вынос — это золотая жила летнего сезона. Огуречный вариант всегда в топе из-за низкой себестоимости и высокой маржинальности", — отметил управляющий рестораном Игорь Сафонов.

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