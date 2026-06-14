Нежнее торта и уютнее пирога: шоколадный кекс с грушей станет любимцем чаепитий

Создание десерта с цельными фруктами требует точного соблюдения температурного режима и плотности теста. Шоколадный кекс с грушей объединяет влажный мякиш на основе йогурта и текстуру запеченного плода. Правильная подготовка ингредиентов гарантирует стабильность формы и чистоту рисунка при нарезке.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кекс с грушей

Технология приготовления шоколадной базы

Работа с кексовым тестом начинается с создания эмульсии. Яйца и сахар взбиваются до состояния плотной пены, что обеспечивает хлесткий подъем в духовке. В отличие от тяжелых масляных основ, добавление натурального йогурта делает структуру мелкопористой. Важно вводить жиры постепенно, чтобы масса не расслоилась при контакте с кислой средой молочного продукта.

"Основная ошибка домашних кулинаров — перевзбивание теста после добавления муки. Как только сухие компоненты объединились с жидкими, работу миксера нужно прекратить. Это позволит сохранить нежность мякиша", — объяснила в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Какао-порошок выступает не только красителем, но и сухим структурным элементом. Если вы хотите усилить глубину вкуса, используйте алкализованный продукт. При его отсутствии плотность муки остается прежней. Для тех, кто предпочитает эксперименты, правильный бисквит также допускает интеграцию шоколадных капель, которые не тают при выпекании.

Подготовка фруктов и термическая обработка

Для сохранения вертикального положения груш в форме их необходимо очистить овощечисткой, оставив плодоножки. Это не просто декоративный прием, а способ удобно зафиксировать плод в густом тесте. Выбирайте сорта с плотной мякотью, такие как Конференция. Перезревшие плоды под воздействием жара превратятся в кашу, что уничтожит геометрию разреза.

Параметр Значение Время выпекания 40–50 минут Температура духовки 180 градусов Калорийность на порцию 326.78 ккал Количество груш 4 штуки средних

"Если груши слишком кислые, их можно предварительно бланшировать в сиропе минуту-две. Но для данного рецепта достаточно естественной сладости плода, которая раскроется при нагреве", — отметил эксперт по региональной кухне Мария Костина.

Рецепт шоколадного кекса с грушей

Ингредиенты:

Мука пшеничная 200 г

Сахар-песок 150 г

Масло сливочное 100 г

Йогурт натуральный 2.7% 150 г

Яйцо куриное 2 шт.

Какао-порошок 30 г

Разрыхритель теста 1 ч.л.

Груша 4 шт.

Инструкция:

Шаг 1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму выстелите пергаментом или смажьте маслом, присыпав мукой для создания рубашки.

Шаг 2. Очистите груши от кожицы, сохраняя хвостики. Срежьте небольшое количество мякоти снизу для устойчивости плода.

Шаг 3. Взбейте яйца с сахаром до пышности. Постепенно вмешайте йогурт, растопленное масло и просеянную смесь муки, какао и разрыхлителя.

Шаг 4. Вылейте массу в форму. Погрузите груши вертикально на равном расстоянии друг от друга. Отправьте в печь на 40–45 минут.

"Для получения идеальной корочки используйте режим конвекции в последние десять минут. Тесто на йогурте любит ровное распределение тепла", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Готовый десерт должен полностью остыть на решетке. Ранняя нарезка приведет к деформации горячего фрукта. Технология выпечки кексов подразумевает стабилизацию структуры мякиша в течение часа после выхода из духовки. Подавайте, разрезая кекс вдоль так, чтобы фрукт оказался по центру ломтика.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заменить йогурт кефиром?

Да, но учитывайте кислотность. Если кефир слишком жидкий, придется добавить 10–20 граммов муки для сохранения плотности. Лучше использовать сметану средней жирности.

Что делать, если верх кекса подгорает, а внутри сыро?

Накройте форму фольгой и снизьте температуру до 160 градусов. Это обычная ситуация для тяжелого теста с влажной начинкой.

Обязательно ли очищать груши?

Очистка обязательна для текстуры. Кожица при запекании становится жесткой и отделяется от мякоти, что портит вид на срезе десерта.

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