Гости охотятся именно за ними: сырные шарики с орехами затмят любую закуску

Закуска на основе сливочного сыра с добавлением хрена и лука стабилизирует меню любого приема. В основе блюда лежит сочетание мягких молочных жиров и острых корнеплодов, что позволяет раскрыть вкус классического сырного сета. Рецепт требует соблюдения технологии охлаждения для поддержания формы шариков.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырные шарики

Технология приготовления и ингредиенты

Для создания плотной текстуры необходимо использовать холодный сливочный сыр и жирную сметану. Хрен выступает в роли катализатора вкуса, убирая лишнюю жирность молочных продуктов. Грецкий орех создает необходимый колер и хрустящую оболочку. Важно соблюдать пропорции, чтобы масса не потеряла форму при комнатной температуре.

Ингредиенты:

Мягкий сливочный сыр — 350 гр

Сметана 25% — 5 ст. л.

Твердый сыр — 40 гр

Морковь — 1 шт

Красный лук — 1 шт

Сливочный хрен — 1 ч. л.

Зеленый лук — 30 гр

Очищенные грецкие орехи — 50 гр

Молотая паприка, соль, черный перец — по вкусу

"Сливочный сыр требует деликатного обращения. Если перебить массу блендером, она станет слишком жидкой, и шарики поплывут. Используйте только ручное смешивание лопаткой", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Пошаговое руководство

Шаг 1. Нарезка. Овощи и зелень рубим максимально мелко. Это не салат, это начинка, которая должна слиться с сыром. Твердый сыр измельчаем на самой мелкой терке. Грецкие орехи дробим ножом или в ступке до состояния средней крошки.

Шаг 2. База. В глубокой емкости соединяем сметану, хрен, паприку и специи. Добавляем сливочный сыр. Растираем до однородности. Хрен должен равномерно распределиться по объему, иначе острота будет бить пятнами.

Шаг 3. Микс. Вводим в массу натертый сыр, морковь и лук. Перемешиваем и отправляем в холодильник на полчаса. Жир должен схватиться, чтобы работа руками стала возможной.

"Такие холодные закуски идеально дополняют сырные гренки или подсушенный в духовке багет. Главное — подавать их сразу из холодильника", — отметила повар Людмила Кравцова.

Шаг 4. Формовка. Мокрыми руками катаем шарики размером с грецкий орех. Сразу обваливаем в ореховой крошке. Слой панировки защитит сыр от заветривания. Готовое блюдо выдерживаем в холоде еще 60 минут.

Параметр Значение Тип закуски Холодная, сырная Основная панировка Грецкий орех Срок хранения 24 часа в холоде

"В региональных рецептах часто вместо грецкого ореха используют тертую брынзу или семена льна. Это меняет профиль блюда, делая его более соленым или землистым", — подчеркнула специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Для создания гармоничного стола можно добавить зеленые оладьи или тонкие лепешки на кефире. Сырные шарики считаются универсальным дополнением к овощным нарезкам и мясным деликатесам.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать плавленый сырок вместо сливочного?

Нет, плавленый сыр имеет иную текучесть. Закуска потеряет форму и станет прилипать к зубам. Используйте только творожный или профессиональный крем-чиз.

Как добиться идеально круглых шариков?

Используйте ложку для нуазетки или обычную чайную ложку для дозирования. Формуйте шарики быстро, чтобы тепло рук не растопило жир в составе сыра.

Чем заменить грецкий орех?

Подойдет обжаренный кунжут, крошка хлебцов или мелко рубленная зелень кинзы и укропа. Важно, чтобы посыпка была сухой.

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