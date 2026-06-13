Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Старый метод из сороковых снова в деле: миллионы людей после тридцати возвращают себе силу и энергию
Жёсткий характер за кадром: Тутберидзе заставила власти увеличить метраж жилья для Медведевой
Рыбный пирог по цене буханки: простой рецепт из консервов и майонеза с ресторанным качеством
Жир не любит расписание: недельный план тренировок изменит тело без изнурительных нагрузок
Они буквально варятся в собственном соку: аномальное тепло лишило океанских гигантов сил
Счет в красной зоне: названа главная роковая ошибка начинающих инвесторов на бирже
Вместо сочного корнеплода — кусок деревяшки: что бывает, если не подкормить свёклу вовремя
Люди в панике скупают канистры: в Татарстане пошли на крайние меры ради спасения заправок
Люди лишились спокойного сна в Крыму: ЧП на крупнейшем заводе Армянска изменило жизнь привычного города

Лёгкость без капли масла: пять заправок делают овощной салат ярче и не утяжеляют рацион

Еда

Лишние калории попадают в тарелку не с овощами, а с заправкой. Столовая ложка масла весит 120 ккал, что превращает легкий перекус в тяжелый обед. Существуют технологичные альтернативы, которые создают нужную текстуру и баланс кислотности без жирового перегруза.

Заправка для салата
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Заправка для салата

Лимонный сок для свежести

Лимонный сок — самый радикальный способ снизить энергетическую ценность блюда. В 15 мл сока содержится всего 3 ккал. Кислота работает как усилитель вкуса, заставляя рецепторы острее реагировать на натуральную сладость томатов или свежесть огурца. Это база для средиземноморских миксов и блюд с морепродуктами.

"Использование цитрусовых оправдано, когда нужно подчеркнуть вкус дорогого продукта, не забивая его лишним жиром", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Натуральный йогурт и плотность

Кисломолочные продукты создают кремовую структуру. Столовая ложка йогурта дает 10 ккал против 120 ккал у масла. Технологически йогурт выступает связующим звеном, которое удерживает специи и мелко рубленную зелень на поверхности овощей. Это идеальная альтернатива майонезу в сложных салатах с птицей.

При выборе основы важно следить за составом. Отсутствие сахара и наполнителей — критическое условие. Для усиления вкусового профиля повара рекомендуют добавлять в йогурт чеснок или дижонскую горчицу. Такая заправка уместна в блюдах, где важна сытость и мягкое послевкусие.

Бальзамический уксус для акцента

Бальзамик — это концентрат вкуса. 10 ккал на порцию позволяют получить сложный букет от кислинки до фруктовых нот. Он незаменим при работе с листовыми салатами и мягкими сырами. Вязкая структура качественного продукта позволяет красиво декорировать тарелку, не растекаясь по дну.

Вариант заправки Калории (1 ст. л.)
Оливковое масло 120 ккал
Лимонный сок 3 ккал
Натуральный йогурт 10 ккал
Бальзамический уксус 10 ккал
Сметана (15%) 25 ккал

Медово-горчичная эмульсия

Для тех, кому не хватает яркости, существует медово-горчичная заправка. Она содержит около 30–40 ккал, что все равно в три раза меньше, чем в чистом масле. Пряность горчицы в сочетании с медом создает агрессивный, но сбалансированный вкус. Это решение для салатов с запеченным мясом или корнеплодами.

"При создании таких соусов важно соблюдать баланс. Мед не должен доминировать, его роль — смягчить остроту и помочь ингредиентам объединиться", — объяснила специально для Pravda.Ru повар кафе Людмила Кравцова.

Сметана в домашней кухне

Сметана остается классикой для овощей с грядки. Продукт жирностью 10–15% дает нужную густоту при 25 ккал на ложку. Она лучше других основ объединяет сок огурцов и томатов в единую эмульсию. Для ресторанной подачи в нее добавляют рубленый укроп или зеленый лук.

"Сметана — это отличный проводник для специй. Она создает защитную оболочку вокруг овощей, не давая им быстро заветриться", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Для создания идеальной текстуры блюда важно учитывать особенности нарезки и температурный режим ингредиентов. Например, рецепт табуле требует ювелирной точности в подготовке крупы. А при работе с деликатными овощами, такими как клубника и спаржа, выбор соуса становится решающим фактором успеха.

Ответы на популярные вопросы

Чем лучше заправить овощной салат для похудения?

Оптимальный выбор — лимонный сок или яблочный уксус. Они практически не содержат калорий и при этом стимулируют пищеварение. Если нужна густая текстура, используйте йогурт.

Можно ли использовать соевый соус вместо масла?

Да, это популярный прием в азиатской кухне. Соевый соус дает глубокий вкус умами, но содержит много соли. В этом случае дополнительно солить блюдо нельзя.

Как сделать заправку густой без жира?

Используйте горчицу или пюре из печеного яблока. Также хорошим загустителем выступает небольшое количество тертого твердого сыра или яичный желток, если это вписывается в рацион.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по региональной кухне Мария Костина, повар Людмила Кравцова, консультант по питанию Екатерина Смирнова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Плотину наконец прорвало: в ОАЭ приняли решение по миллиардным капиталам Ирана
Мир. Новости мира
Плотину наконец прорвало: в ОАЭ приняли решение по миллиардным капиталам Ирана
Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов
Мир. Новости мира
Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов
Ботва по пояс, а завязей нет? Всего 2 компонента превратят пустоцветы в крупные томаты
Садоводство, цветоводство
Ботва по пояс, а завязей нет? Всего 2 компонента превратят пустоцветы в крупные томаты
Популярное
Ядерный подарок для Европы: вскрылась чудовищная правда о поставках из Украины древесины в Польшу

Варшава столкнулась с неожиданным последствием поддержки соседа, когда на мебельные фабрики поступило элитное сырье, заставившее приборы техконтроля захлебываться.

Ядерный подарок для Европы: вскрылась чудовищная правда о поставках из Украины древесины в Польшу
Империя связи трещит по швам: Нью-Дели и Москва обрубили щупальца Илону Маску
Империя связи трещит по швам: Нью-Дели и Москва обрубили щупальца Илону Маску
Точка невозврата пройдена: Великобритания официально лишила себя шанса на выход из тупика
Плотину наконец прорвало: в ОАЭ приняли решение по миллиардным капиталам Ирана
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Ботва по пояс, а завязей нет? Всего 2 компонента превратят пустоцветы в крупные томаты
Дворец хранит молчание: загадочный спутник Брижит Макрон спровоцировал сплетни по всему Парижу
Плоды размером с кулак: как заставить перец работать на урожай, а не на зелень
Плоды размером с кулак: как заставить перец работать на урожай, а не на зелень
Последние материалы
Новый блокбастер Спилберга глазами Тома Круза: что он написал в соцсетях и с кем разделил впечатления
Горький опыт за закрытыми дверями: актриса объяснила выбор в пользу коротких романов с мужчинами
Локдаун обнажил две правды о диких животных: одни готовы к соседству с человеком, другие — никогда
Хитрый барьер для глюкозы: как правильно съесть сладкое, чтобы сахар не подскочил
Исследователи зафиксировали опасный раскол в Антарктиде: вынужденная близость привела к печальному итогу
Чужие дети вызывают ярость: мать Тимати высказалась о травле внучки и нашла корень проблемы
Контроль за живыми деньгами: какие переводы наличных теперь под особым надзором банков
Такой исход стал неожиданным: в России выявили самые живучие кроссоверы из Китая
Жена Цекало в инвалидном кресле: когда закончится её восстановление после неудачного массажа
Полив уже не спасёт в одиночку: что нужно малине, чтобы ягоды выросли сладкими
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.