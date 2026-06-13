Сыроварня на обычной кухне: нежнейший сливочный круг, который готовится за час

Выбор в пользу натуральных продуктов часто останавливается на полках с сырами, где обилие добавок в заводских упаковках заставляет задуматься о качестве. Простой переход на домашнее приготовление позволяет полностью контролировать состав и получать нежную сливочную массу без лишних примесей. Этот процесс занимает минимум времени, а по результату превосходит большинство магазинных аналогов.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Домашний сыр с зеленью

Технология приготовления домашнего сыра

Для создания правильной текстуры необходимо соблюдать баланс жирности. Молоко лучше выбирать от 3,2 процента, так как из обезжиренного продукта выход массы будет минимальным, а вкус — сухим. В кастрюлю заливается основа, которую нужно довести до состояния уверенного закипания, постоянно контролируя дно, чтобы белок не пригорел. Это критический этап, влияющий на чистоту вкуса.

"Качество молока определяет 90 процентов успеха, поэтому лучше брать продукт с коротким сроком хранения. Если сыворотка отделяется плохо, можно слегка увеличить количество кислоты, используя натуральный йогурт или кефир", — объяснила в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Когда в кипящую среду вводится кислый вариант закваски, начинается активное отделение белка. Хлопья будут формировать тело будущего сыра. Важно дождаться момента, когда жидкость станет практически прозрачной с желтоватым оттенком. Обычно это занимает от пяти до семи минут на слабом огне.

Рецепт нежного сыра с укропом

Тот самый секрет мягкости кроется в деликатной работе с горячей массой. После того как сгусток откинут на марлю, не стоит слишком сильно отжимать его руками. Лишнее давление сделает структуру плотной и "резиновой", тогда как свободное стекание сохранит сливочную нежность.

Ингредиенты

2 л молока (от 3,2%).

1 л кефира.

2 ч. ложки соли.

2 ст. ложки сушеного укропа.

Пошаговое приготовление

Шаг 1. Вылить в глубокую кастрюлю, довести до кипения, помешивая лопаткой.

Шаг 2. Влить кефир, добавить соль. Варить на медленном огне 5–7 минут до прозрачности сыворотки.

Шаг 3. Переложить массу на дуршлаг с двойным слоем марли.

Шаг 4. Добавить сушеный укроп в горячую массу, перемешать.

Шаг 5. Сформировать головку, отправить в холод под легкий гнет на 3–4 часа.

Для тех, кто предпочитает более насыщенный сливочный вкус, существует интересное решение: добавить в теплые хлопья 30–50 граммов растопленного сливочного масла прямо перед прессованием. Это изменит жирность и позволит массе легче распределяться по хлебу. Такой продукт хранится в холоде не более пяти суток.

Параметр Домашний сыр Основа Цельное молоко и кефир Консерванты Только поваренная соль Срок созревания От 1 до 4 часов

Иногда при варке сыворотка долго остается мутной. Это прямой сигнал о слабой кислотности кефира. В такой ситуации помогает небольшая ложка лимонного сока или яблочного уксуса, добавленная в кастрюлю. Если на кухне есть агар-агар, его использование обеспечит еще более стабильный материал для формовки, хотя классическая рецептура этого не требует. Специи можно варьировать, заменяя укроп на паприку или сушеный чеснок. Любой выбранный деталь вкуса должен гармонировать с молочной нежностью.

"Домашний сыр — это честный продукт. Он не тянется как резина, потому что в нем нет фосфатов. Это чистый белок, который легко усваивается организмом и идеально подходит для семейных завтраков", — подчеркнула в разговоре с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать ультрапастеризованное молоко

Да, такое молоко подходит для варки сыра, так как оно уже прошло термическую обработку. Главное, чтобы содержание белка в нем было не менее 3 граммов на 100 мл продукта.

Почему сыр получился слишком соленым

Если соли оказалось в избытке, готовую головку можно промыть кипяченой холодной водой или подержать в небольшом количестве молока 30 минут перед употреблением.

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