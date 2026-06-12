Клубника купается в воздушном облаке: этот французский десерт затмевает привычные пироги

Клафути представляет собой гибрид запеканки и нежного омлета, где ягоды томятся в яично-молочной заливке. Этот десерт исключает сухость классического теста. Главное правило — точное соблюдение пропорций жидкой основы для достижения текстуры пудинга.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клубничный клафути

Технология приготовления французского десерта

Клафути требует иного подхода, чем традиционная кростата. Здесь нет песочной основы, поэтому стабилизация происходит за счет коагуляции яичного белка. Лишняя влага — главный враг, она превратит десерт в кашу. Используйте только сухую, плотную ягоду среднего размера.

"Основная ошибка домашних кулинаров кроется в использовании замороженных продуктов. При нагреве они выделяют сок, который разрывает структуру теста. Для клафути критически важна свежесть", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Форму необходимо подготовить заранее. Колер корочки зависит от качества смазки: используйте рафинированное масло или холодное сливочное с тонким слоем муки. Это обеспечит легкое извлечение порционных кусков после остывания.

Рецептура и расчет компонентов

Ингредиент Количество Свежая клубника 250 гр Сметана (20%) 250 гр Молоко 150 мл Мука пшеничная 100 гр Сахарная пудра 100 гр Яйцо куриное 2 шт Ванилин 2 гр

Правильный клубничный пирог начинается с выбора муки. Для клафути оптимально брать сорт с низким содержанием клейковины, чтобы десерт оставался воздушным, а не резиновым.

Пошаговый алгоритм действий

Шаг 1. Подготовка базы. Соедините яйца, сахарную пудру и ванилин. Взбивайте до растворения кристаллов. Введите сметану и молоко. Масса должна стать однородной, без отслоений жира.

Шаг 2. Работа с сухой фазой. Всыпайте муку частями, постоянно работая венчиком. Важно исключить комочки на этом этапе. Консистенция должна напоминать жидкие сливки или тесто для тонких блинов.

"Не перевзбивайте тесто. Если в нем будет слишком много воздуха, десерт в духовке поднимется, а потом резко упадет, став плотным и жестким", — объяснила специально для Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Шаг 3. Формовка. Промытую и обсушенную клубнику лишите плодоножек. Целые ягоды распределите по дну формы. Крупные плоды разрежьте пополам. Ягодная галета допускает нахлест начинки, но в клафути ягоды должны лежать в один слой.

Шаг 4. Термическая обработка. Залейте ягоды и отправьте в разогретый до 180 градусов духовой шкаф. Запекайте 35 минут. Поверхность должна схватиться и приобрести золотистый оттенок.

"Температура внутри готового изделия должна достичь 75-80 градусов. Это гарантия того, что яичная смесь стабилизировалась и не осталась сырой в центре", — подчеркнула повар Людмила Кравцова в беседе с Pravda.Ru.

Шаг 5. Стабилизация. Не режьте горячий десерт. Клафути должен полностью остыть. За это время структура окончательно уплотнится, и вы получите идеальный срез.

Ответы на популярные вопросы о клафути

Можно ли заменить сахарную пудру на сахар?

Пудра растворяется быстрее и не утяжеляет яичную массу. Если используете сахар, берите мелкокристаллический, чтобы он не осел на дно сиропом.

Почему десерт получился слишком влажным?

Вероятно, вы использовали переспевшую клубнику или не просушили ее после мытья. Избыток сока разжижает тесто.

Нужно ли добавлять разрыхлитель?

В классическом рецепте разрыхлитель не используется. Подъем обеспечивают только яйца. Это делает текстуру более кремовой, а не хлебной.

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