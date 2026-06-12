Клубника купается в воздушном облаке: этот французский десерт затмевает привычные пироги

Клафути представляет собой гибрид запеканки и нежного омлета, где ягоды томятся в яично-молочной заливке. Этот десерт исключает сухость классического теста. Главное правило — точное соблюдение пропорций жидкой основы для достижения текстуры пудинга.
Клафути требует иного подхода, чем традиционная кростата. Здесь нет песочной основы, поэтому стабилизация происходит за счет коагуляции яичного белка. Лишняя влага — главный враг, она превратит десерт в кашу. Используйте только сухую, плотную ягоду среднего размера.
"Основная ошибка домашних кулинаров кроется в использовании замороженных продуктов. При нагреве они выделяют сок, который разрывает структуру теста. Для клафути критически важна свежесть", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.
Форму необходимо подготовить заранее. Колер корочки зависит от качества смазки: используйте рафинированное масло или холодное сливочное с тонким слоем муки. Это обеспечит легкое извлечение порционных кусков после остывания.
|Ингредиент
|Количество
|Свежая клубника
|250 гр
|Сметана (20%)
|250 гр
|Молоко
|150 мл
|Мука пшеничная
|100 гр
|Сахарная пудра
|100 гр
|Яйцо куриное
|2 шт
|Ванилин
|2 гр
Правильный клубничный пирог начинается с выбора муки. Для клафути оптимально брать сорт с низким содержанием клейковины, чтобы десерт оставался воздушным, а не резиновым.
Шаг 1. Подготовка базы. Соедините яйца, сахарную пудру и ванилин. Взбивайте до растворения кристаллов. Введите сметану и молоко. Масса должна стать однородной, без отслоений жира.
Шаг 2. Работа с сухой фазой. Всыпайте муку частями, постоянно работая венчиком. Важно исключить комочки на этом этапе. Консистенция должна напоминать жидкие сливки или тесто для тонких блинов.
"Не перевзбивайте тесто. Если в нем будет слишком много воздуха, десерт в духовке поднимется, а потом резко упадет, став плотным и жестким", — объяснила специально для Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.
Шаг 3. Формовка. Промытую и обсушенную клубнику лишите плодоножек. Целые ягоды распределите по дну формы. Крупные плоды разрежьте пополам. Ягодная галета допускает нахлест начинки, но в клафути ягоды должны лежать в один слой.
Шаг 4. Термическая обработка. Залейте ягоды и отправьте в разогретый до 180 градусов духовой шкаф. Запекайте 35 минут. Поверхность должна схватиться и приобрести золотистый оттенок.
"Температура внутри готового изделия должна достичь 75-80 градусов. Это гарантия того, что яичная смесь стабилизировалась и не осталась сырой в центре", — подчеркнула повар Людмила Кравцова в беседе с Pravda.Ru.
Шаг 5. Стабилизация. Не режьте горячий десерт. Клафути должен полностью остыть. За это время структура окончательно уплотнится, и вы получите идеальный срез.
Пудра растворяется быстрее и не утяжеляет яичную массу. Если используете сахар, берите мелкокристаллический, чтобы он не осел на дно сиропом.
Вероятно, вы использовали переспевшую клубнику или не просушили ее после мытья. Избыток сока разжижает тесто.
В классическом рецепте разрыхлитель не используется. Подъем обеспечивают только яйца. Это делает текстуру более кремовой, а не хлебной.
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