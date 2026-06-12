Румяный панцирь для идеального ужина: котлеты в кляре удивят сочностью с первого укуса

Куриное филе требует жесткой дисциплины. Лишняя минута на огне превращает мясо в сухую щепу. Кляр в этой технологической цепочке работает как изолятор. Он герметизирует поверхность, удерживая мясной сок внутри при температуре 74 градуса. Это не просто панировка, а броня для деликатного белка.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Куриные котлеты в кляре

Правила подготовки и выбивания фарша

Работа начинается с зачистки филе от пленок. Мясо и лук проходят через среднюю решетку мясорубки. Никакого хлеба. Углеводную составляющую возьмет на себя внешняя оболочка. Важный этап — выбивание фарша. Вы буквально бросаете массу в миску, разрушая грубые волокна и высвобождая белок, который свяжет компоненты без лишних добавок.

"Мясо должно отдохнуть в холоде минимум 20 минут. Это стабилизирует жиры и позволит специям раскрыться внутри структуры", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Чеснок и укроп — это база. Кориандр дает нужный колер и аромат при нагреве. Если фарш с овощами кажется вам слишком плотным, добавьте пару столовых ложек ледяной воды. Это создаст паровую подушку внутри каждой котлеты во время термической обработки на сковороде.

Технология создания эмульсионного кляра

Кляр — это не тесто для оладий. Цель — получить тонкую, эластичную пленку. Сливки здесь отвечают за нежность, мука — за фиксацию. Смешивание яиц с солью и сливками должно привести к однородной эмульсии. Комочки муки недопустимы, они создадут зоны непропеченного теста и испортят текстуру блюда.

"Не перегружайте кляр мукой. Лишняя плотность превратит мясо в пирожок, лишив его изящества", — объяснила эксперт Pravda.Ru по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Температурный режим и обжарка

Сковорода должна быть прогрета до момента, когда масло начинает мерцать. Панировка в муке перед кляром — обязательная детонация. Это создает адгезию, чтобы жидкая масса не сползла с влажного мяса. Сначала идет технология жарки мяса на интенсивном огне для схватывания корочки, затем — доводка под крышкой.

Параметр Значение Время подготовки 45 минут Энергетическая ценность 293.69 ккал Белки на порцию 36.70 г Температура внутри 74 градуса

Используйте щипцы или столовую ложку для выкладки. Касание руками нарушит целостность оболочки. Если вы планируете готовить диетический фарш, контролируйте количество масла, промакивая готовый продукт бумажным полотенцем.

Рецепт куриных котлет в кляре

Ингредиенты:

Куриное филе 500 г

Лук репчатый 100 г

Укроп 30 г

Чеснок 2 зубчика

Кориандр молотый 0.5 ч.л.

Яйцо куриное 2 шт.

Сливки 10% 30 мл

Мука пшеничная 5 ст.л.

Перец черный, соль по вкусу

Шаг 1. Подготовка основы. Пропустить через мясорубку мясо и лук. Если используете готовый сочный фарш, лук лучше натереть в кашицу.

Шаг 2. Ароматика. Добавить прессованный чеснок, рубленый укроп и специи. Тщательно выбить массу. Убрать в холод.

Шаг 3. Эмульсия. Соединить яйца, сливки и 2 ложки муки. Вымешать венчиком до исчезновения комков.

Шаг 4. Формовка. Сформировать небольшие изделия смазанными маслом руками. Это обеспечит гладкость поверхности.

Шаг 5. Термическая обработка. Обвалять в сухой муке, затем в кляре. Жарить по 3 минуты с каждой стороны. Довести до готовности под крышкой.

"Для идеального результата используйте только свежее филе. Замороженное сырье теряет клеточный сок, что делает кляр бесполезным", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы

Зачем нужна мука перед кляром?

Мука создает сухой слой, за который цепляется жидкий кляр. Без этого шага оболочка может отслоиться при контакте с горячим маслом.

Можно ли запечь такие котлеты в духовке?

Да, это отличный способ избежать лишнего жира. Запекайте при 180 градусах около 15–20 минут, но кляр будет менее хрустящим, чем на сковороде.

Какие пропорции мяса использовать?

Придерживайтесь формулы: 5 частей мяса к 1 части лука. Это золотой стандарт для пропорции мяса в домашних заготовках.

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