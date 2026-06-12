Когда хочется порадовать близких: плов со свининой сделает обычный вечер особенно вкусным

Свинина — технологичный и благодарный продукт для домашнего плова. Она жирнее говядины, готовится вдвое быстрее баранины и прощает новичкам температурные погрешности. Главное — выдержать баланс температур при обжарке овощей и не разрушить структуру зерна при закладке риса.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use Плов со свининой

Технология подготовки и температурный режим

Приготовление плова начинается не с нарезки, а с выбора посуды. Вам нужен массивный казан или сотейник с толстым дном. Тонкая сталь мгновенно сожжет лук, не дав ему выпустить сок. Основа вкуса — это зирвак, смесь обжаренного мяса и овощей в специях. Здесь работает реакция Майяра: при сильном нагреве белки и сахара образуют ту самую карамельную корочку, которая отвечает за цвет и аромат итогового блюда.

"Ошибка многих — жарить все одновременно. Сначала в раскаленное масло идет морковь, она должна отдать цвет. Лук добавляется позже, чтобы не сгореть, пока морковь достигает нужной кондиции", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Критический момент — работа с рисом. Его нужно промывать до тех пор, пока вода не перестанет быть мутной. Это удаляет лишний крахмал, который превращает плов в кашу. Если вы используете альтернативные методы, например плов на сковороде, контроль за чистотой зерна становится еще строже.

Рецепт плова со свининой

Ингредиенты:

Мякоть свинины (лопатка или окорок) — 800 гр

Рис (длиннозерный или пропаренный) — 1 кг

Морковь средняя — 700 гр

Масло растительное рафинированное — 120 мл

Лук репчатый — 40 гр (для обжарки в начале)

Специи (зира, барбарис, паприка, куркума) — 1 ч. л.

Острый перец стручковый — 1 шт

Чеснок свежий — 2 головки

Соль поваренная — по вкусу

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Нарезка. Свинину режьте крупными кубами по 3-4 см. Мелкие куски высохнут и станут жесткими. Морковь шинкуйте вручную длинной соломкой. Терка превратит ее в кашу, что убьет текстуру. Лук — полукольцами.

Шаг 2. Обжарка базы. Раскалите масло в казане до появления легкого дымка. Сначала закладывайте морковь. Жарьте 5 минут, интенсивно помешивая. Следом отправляйте лук. Когда овощи изменят цвет, всыпайте специи. Это позволит эфирным маслам раскрыться в горячем жиру.

"Не закладывайте мясо в холодное масло. Белок должен схватиться сразу, чтобы сок остался внутри волокон. Если казан остынет, свинина начнет вариться, а не жариться", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Шаг 3. Зирвак. Добавьте мясо к овощам. Жарить 10 минут на сильном огне до образования корочки. В это время тщательно промойте рис. Залейте содержимое казана горячей водой так, чтобы жидкость была на 1,5 см выше уровня мяса. Положите острый перец. Тушите без крышки 10 минут. Это и есть зирвак — душа плова.

Шаг 4. Работа с зерном. С чеснока снимите только верхний слой шелухи, донца не срезайте. Выложите рис поверх мяса ровным слоем, не перемешивая. Вдавите головки чеснока. Влейте кипяток через шумовку, чтобы не размыть слой риса. Вода должна подняться выше крупы на 2 см. Используйте только горячую воду, так как правильная варка риса не терпит перепадов температур.

Шаг 5. Доводка. Готовьте без крышки на среднем огне, пока вода не уйдет с поверхности. Сделайте проколы до дна деревянной палочкой для выхода пара. Закройте крышкой, убавьте огонь до минимума и томите еще 15 минут. Выключите нагрев и дайте плову отдохнуть.

"Плов — блюдо, которое не любит суеты. После выключения огня казан нельзя открывать минимум 10 минут. Рис должен дойти за счет остаточной влаги и тепла", — отметил специально для Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Ответы на популярные вопросы

Почему рис в плове получается слипшимся?

Основная причина — избыток крахмала или неправильный выбор сорта. Используйте длиннозерные сорта с низким содержанием клейковины и промывайте их до прозрачности воды. Также важно соблюдать пропорции воды и жира.

Можно ли перемешивать плов во время варки?

Категорически нет. Перемешивание нарушает температурные слои и ломает структуру распаренного зерна. Плов перемешивают один раз — непосредственно перед подачей на стол.

Зачем в плов кладут целый чеснок?

Чеснок отдает свой аромат маслу и рису, при этом сам остается мягким и деликатным. Это классический технологический прием среднеазиатской кухни для ароматизации блюд длительного томления.

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