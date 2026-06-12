Домашний вкус без сложных хлопот: ёжики с молодой картошкой станут любимым ужином семьи

Технология приготовления ежиков из курицы с молодым картофелем объединяет мясную основу и гарнир в одной емкости. Использование длиннозерного риса позволяет добиться характерной текстуры иголок, которая формируется при термической обработке в томатной среде.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ёжики с молодой картошкой

Техническая карта блюда

Для работы с птицей требуется соблюдение температурного режима. Куриный фарш склонен к потере влаги, поэтому соус и овощная подушка здесь играют роль барьера. Качественный сочный фарш требует баланса сухих и влажных компонентов.

Ингредиенты:

Куриный фарш — 500 гр

Молодой картофель — 700 гр

Рис длиннозерный — 120 гр

Лук репчатый — 1 шт.

Томаты протертые — 400 гр

Чеснок — 2 зубчика

Зелень свежая — 15 гр

Масло оливковое — 15 мл

Соль — 5 гр

Паприка — 5 гр

Перец черный — 2 гр

"Куриное мясо требует деликатного обращения. Если передержать ежики на огне без достаточного количества влаги, белок станет жестким, а рис не заберет нужный объем соуса", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Приготовление:

Шаг 1. Подготовка риса. Крупу промывают и отваривают до состояния аль денте. Это необходимо, чтобы рис дошел до готовности уже внутри мясного шарика, впитывая мясной сок. Остужают до комнатной температуры.

Шаг 2. Формовка. Рис смешивают с фаршем и половиной измельченного лука. Добавляют специи. Формируют сферы диаметром 4–5 см. Важно не перебивать массу слишком долго, чтобы сохранить структуру волокон.

Шаг 3. Соус и овощи. Картофель тщательно промывают щеткой. Кожуру оставляют — она удерживает форму клубня. В сотейнике пассеруют остатки лука, вводят томаты, чеснок и воду. Если вы используете рыбу вместо мяса, помните, что рыбные котлеты готовятся в два раза быстрее.

Параметр Значение Температура тушения 95–100 градусов Время томления 35–40 минут Вес порции 350–400 гр

Шаг 4: Финальная стадия. В кипящую среду выкладывают картофель и мясные заготовки. Закрывают крышкой. Процесс идет на минимальном огне. Жидкость должна слегка покрывать ингредиенты. Это обеспечивает равномерный прогрев.

"При тушении в томатном соусе кислота замедляет разваривание картофеля, поэтому нарезайте клубни среднего размера, чтобы они успели приготовиться одновременно с мясом", — объяснила специально для Pravda.Ru специалист по региональной кухне Мария Костина.

Правильная эксплуатация посуды с толстым дном предотвращает пригорание соуса. Когда рис расправится и создаст игольчатый рельеф, блюдо снимают с огня. Кулинарные ошибки часто связаны с избытком жидкости, превращающим тушение в варку.

"Для усиления аромата рекомендую вводить паприку в масло к луку, а не в соус. Жирорастворимые специи лучше раскрываются при прямом контакте с разогретой поверхностью", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о приготовлении фарша

Можно ли заменить свежие томаты на пасту?

Допустимо, но пасту нужно разводить водой 1 к 4 и обязательно добавлять щепотку сахара для нейтрализации избыточной кислоты. Свежие протертые томаты дают более густую и однородную фракцию.

Почему ежики разваливаются?

Причиной может быть слишком жидкий фарш или избыток лукового сока. Если консистенция кажется нестабильной, добавьте фруктовые добавки или небольшое количество сухарей для связки.

Зачем отваривать рис заранее?

Сухой рис заберет всю влагу из мяса, сделав ежики сухими. Предварительная обработка экономит время тушения и сохраняет сочность курицы.

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