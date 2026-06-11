Пикантный, хрустящий, дешёвый: этот салат обязательно должен быть на вашем столе

Никто не ждет чудес от обычной капусты. А зря. Этот бюджетный овощ — идеальный полигон для гастрономических экспериментов.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain Капуста

Капустный хруст под ореховым соусом: пошаговый разбор

Капусте нужна нужна тонкая нарезка, чтобы маринад пропитал ее. Этот салат отлично дополнит старинный ирландский рецепт или станет самостоятельным перекусом.

Название: Острая капуста по-азиатски с арахисом и маслинами.

Здесь важен баланс. Орехи нейтрализует кислоту уксуса, а маслины дают необходимую соленость.

⏱ Время: 15 мин (плюс 1 час на маринование) | 🍽 Порции: 4

Ингредиенты:

400 гр белокочанной капусты;

50 гр жареного арахиса;

10 шт маслин без косточки;

2 ст. ложки растительного масла;

3 ст. ложки винного уксуса;

5 гр соли;

Зелень (укроп, петрушка, кинза) — по вкусу.

Пошаговая инструкция:

Шаг 1: Шинкуем капусту. Используйте специальную шинковку или острый шеф-нож. Нарезка должна быть "в нитку". Добавляем соль, заливаем двумя ложками уксуса. Оставляем мариноваться на 1 час.

Шаг 2: Отправляем арахис в блендер. Нам нужна крошка, которая будет чувствоваться на зубах.

Шаг 3: Готовим заправку. Смешиваем оставшийся уксус с маслом. Красный перец — по желанию.

Шаг 4: Сливаем лишний сок из капусты. Добавляем орехи, целые или нарезанные маслины, заливаем соусом. Рубим зелень и подаем немедленно.

Секрет Шефа: Обжарьте арахис на сухой сковороде непосредственно перед измельчением. Эфирные масла "проснутся", и аромат заполнит всю кухню.

Почему это работает: физика вкуса

Если вы не сольете лишнюю жидкость после маринования, соус просто стечет на дно. Такая закуска идеально сочетается с горячими блюдами, например, когда на столе есть щавелевый суп с яйцом или плотный гарнир.

"Для заведений общепита такой салат — находка. Себестоимость копеечная, а вкус за счет орехов и маслин воспринимается на уровень выше. Главное — использовать свежий арахис, чтобы избежать прогорклого привкуса", — отметил в беседе с Pravda.Ru повар кафе Людмила Кравцова.

Компонент Функция в блюде Белокочанная капуста Основа, хрустящий каркас Винный уксус Денатурация белка, размягчение клетчатки Жареный арахис Создание жировой базы и аромата Маслины Акцент на соленость и маслянистость

"Данный рецепт — отличный пример того, как простые продукты превращаются в гастрономию. Использование ореховой крошки в качестве заправки характерно для южных регионов и Кавказа", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Ответы на популярные вопросы о заготовках из капусты

Можно ли заменить винный уксус на обычный столовый?

Можно, но вкус станет грубее. Винный уксус мягче и обладает богатым ароматом. Если берете столовый 9%, разбавьте его водой 1:1.

Как долго может храниться такой салат?

В холодильнике он проживет до 24 часов. Однако арахис со временем размокает и теряет хруст, поэтому добавляйте орехи непосредственно перед подачей.

Какая капуста лучше всего подходит для этого рецепта?

Выбирайте плотные кочаны поздних сортов. Они сочнее. Если используете молодую капусту, сократите время маринования до 30 минут.

Нужно ли бланшировать капусту перед маринованием?

Нет, это уничтожит текстуру. Нам нужен "живой" хруст. Уксус и соль сами справятся с задачей подготовки овоща.

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