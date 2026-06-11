Больше нет повода не готовить кальмара: этот приём позволит очистить его за секунды

Чистка кальмара часто вызывает апатию у домашних кулинаров. Ошибочное убеждение в сложности процесса заставляет многих отказываться от этого ценного белкового продукта. Технология требует точности, а не титанических усилий.

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Температурный шок: как очистить кальмара за секунды

Забудьте о часах соскабливания кожицы ножом. Мы используем метод контрастной обработки. Полная разморозка тушки при комнатной температуре обязательна. Выложите кальмаров в дуршлаг. Залейте крутым кипятком.

От шоковой температуры верхний слой пленки сворачивается мгновенно. Подденьте край острым ножом в районе головы и снимите "чулок" одним движением. Останется удалить внутренности и основательно промыть полость под проточной холодной водой. Продукт чист и готов к термической обработке.

"Главное в работе с головоногими — не допустить денатурации белка раньше времени. Короткий контакт с горячей водой — это единственный способ сохранить нежность волокон", — отметила повар столовой или кафе Людмила Кравцова.

Золотое правило варки: как избежать "резиновой" структуры

Ошибка большинства — передергивание кальмара в воде. Белок моллюска сжимается при нагреве свыше критических градусов. При долгой варке вы получаете безвкусную "резину".

Для сохранения структуры используйте метод аль денте. Варите тушку не более пары минут. Профессионалы часто ограничиваются тридцатью секундами для достижения идеальной плотности. Если в планах праздничная закуска, следите за таймингом предельно внимательно.

Параметр Технологическое требование Время варки От 30 до 120 секунд Подготовка Полная разморозка в дуршлаге

При сбоях в технологии продукт станет жестким. Аналогичная проблема возникает при приготовлении куриной грудки - пересушить мясо проще, чем кажется.

"Кальмар любит краткое воздействие жара. Длительная варка превращает ценный белок в нежующееся волокно. Это фундаментальная ошибка начинающих", — подчеркнула специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Ответы на популярные вопросы о морепродуктах

Можно ли повторно замораживать кальмара?

Нет. Повторная заморозка разрушает структуру ткани. После оттаивания продукт теряет соки и станет рыхлым при варке.

Как выбрать качественный экземпляр?

Тушка должна быть плотной, без разрывов кожицы и посторонних запахов. Цвет пленки — от розоватого до сероватого.

Нужно ли снимать внутреннюю пластину?

Да. Прозрачный "хитиновый" стержень внутри тушки несъедобен. Его нужно извлечь вместе с внутренностями.

Сколько времени хранить очищенного кальмара?

В холодильнике при температуре 0…+2 градуса — не более 24 часов до термической обработки.

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