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Пачка творога — и гора вкуснятины: творожные шарики на сковороде за 15 минут

Еда

Сырники и оладьи — это классика, но даже она приедается. Если в холодильнике завалялась пачка творога, не спешите готовить привычные блюда. Этот способ превращает обычный продукт в гору воздушных, румяных шариков, которые исчезают со стола быстрее, чем вы успеете поставить чайник. Никакой духовки и долгого замешивания — всего 15 минут, и у вас на столе уютная домашняя выпечка с тонким ароматом корицы, которую обожают и взрослые, и дети.

Творожные шарики
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Творожные шарики

Рецепт воздушных творожных шариков

Для получения достойного результата важно контролировать влажность основы. Если творог слишком зернистый, его стоит довести до однородности, чтобы структура готового изделия напоминала нежное облако, а не плотный комок. Это проверенный вариант для тех, кто ценит скорость и качество.

Ингредиенты 

  • Творог — 350 г.
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Сметана — 25 г. (1 ст. л.).
  • Сахар — 50 г. (2 ст. л.).
  • Соль — 2 г.
  • Разрыхлитель — 5 г.
  • Мука пшеничная — 200 г.
  • Корица молотая — 2 г.
  • Масло топленое — 100 г.
  • Сахарная пудра — для декора.

Технология жарки и работа с тестом

Шаг 1: Творог соединяется с яйцом, сметаной и сахаром. Добавление корицы на этом этапе позволяет аромату распределиться равномерно по всей массе. Любая кулинарная деталь влияет на итоговое восприятие блюда.

Шаг 2: Муку вводят порциями. Тесто должно сохранить небольшую липкость. Избыток муки сделает шарики тяжелыми, поэтому стоит вовремя остановиться. Этот процесс требует внимания к тактильным ощущениям.

Признак Правильный результат
Консистенция теста Мягкое, слегка липнущее к ладоням
Цвет при жарке Равномерный золотисто-коричневый колер

Тот самый секрет заключается в использовании топленого масла вместо обычного подсолнечного. Оно дает тонкий сливочный вкус и не дымит при высоких температурах. Шарики нужно катать размером не больше грецкого ореха, иначе середина останется сырой, пока верх начнет гореть. Правильное решение — жарить на среднем огне.

"Не бросайте сразу много шариков в сковороду. Температура масла мгновенно упадет, и тесто начнет впитывать жир как губка. Жарьте небольшими партиями, обеспечивая свободное пространство", — объяснила специально для Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Шаг 3: После извлечения из сковороды изделия помещают на бумажные полотенца. Это необходимо, чтобы избавиться от лишнего жира. Только после остывания их присыпают пудрой, иначе она просто растает и превратится в липкую глазурь.

"Для идеального мякиша используйте соду, гашеную сметаной, или качественный разрыхлитель. Пузырьки воздуха внутри — гарантия того, что десерт будет таять во рту", — отметил эксперт Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли запечь эти шарики в духовке?

Нет, данный рецепт рассчитан именно на обжарку. В духовке тесто без дрожжей или большого количества масла в составе может стать сухим и плотным.

Что делать, если творог очень сухой?

Добавьте дополнительную столовую ложку сметаны или увеличьте количество яиц. Тесто должно быть эластичным.

Почему шарики трескаются при жарке?

Вероятнее всего, огонь слишком сильный. Внешний слой схватывается быстро, а расширяющийся под действием температуры воздух внутри разрывает оболочку.

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Экспертная проверка: повар Людмила Кравцова, пекарь Иван Терентьев
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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