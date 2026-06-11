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Зеленый суп с яйцом: дети не хотят ничего есть в жару, но этот уплетают махом

Еда

Щавелевый суп — это главный кулинарный символ начала лета, но добиться "того самого" баланса кислинки удается не всем. Этот рецепт лишен лишних сложностей: минимум продуктов, 30 минут времени и результат, который возвращает в детство с первой ложки. Нежная зелень, правильно заваренное яйцо и насыщенный бульон — идеальное блюдо для июньского зноя, которое одинаково хорошо воспринимается как в горячем, так и в холодном виде.

Суп со щавелем и яйцом
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суп со щавелем и яйцом

Технология приготовления щавелевого супа

Для создания плотной текстуры и насыщенного аромата важно соблюдать последовательность закладки овощей. Если переварить зелень, она превратится в безвкусную массу и потеряет свой яркий изумрудный цвет. Основой выступает прозрачный овощной отвар, который постепенно насыщается вкусами зажарки и основного компонента.

Ингредиенты

  • Щавель свежий — 200 г.
  • Картофель — 500 г.
  • Морковь — 100 г.
  • Лук репчатый — 80 г.
  • Яйца куриные — 5 шт.
  • Вода — 2 л.
  • Масло растительное рафинированное — 30 мл.
  • Соль — 10 г.
  • Сметана 20% — 100 г. (для подачи).

Пошаговое приготовление 

Шаг 1: Картофель нужно очистить и нарезать ровными кубиками со стороной 1,5 см. В кипящую воду опускается корнеплод, после чего нагрев снижается до среднего. Важно вовремя убирать пену, чтобы вариант готового блюда выглядел эстетично.

"Главная ошибка домашних кулинаров — использование жилистых стеблей щавеля. Они не развариваются и портят общее впечатление. Используйте только листовую пластину, а стебли можно мелко порубить и добавить в самом начале варки картофеля для дополнительной экстракции кислоты", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар столовой или кафе Людмила Кравцова.

Шаг 2: Морковь натирается на мелкой терке, лук шинкуется максимально мелко. Овощи пассеруются на масле до мягкости. Цвет должен стать золотистым, но не коричневым. Если пережарить лук, в супе появится неприятная горечь, которая перекроет свежесть зелени.

Профессиональные тонкости работы с зеленью

Щавель содержит большое количество органических кислот, которые начинают активно выделяться при термической обработке. Чтобы суп не стал слишком кислым, зелень закладывается в кастрюлю в последнюю очередь. Это позволяет сохранить витаминный профиль и натуральный вкус. Для тех, кто предпочитает более густые и наваристые блюда, подойдет решение с добавлением грибной составляющей.

Параметр Рекомендация шефа
Нарезка щавеля Поперечные полоски шириной 1 см
Введение яиц Тонкой струйкой при активном помешивании
Время настоя Минимум 15 минут под крышкой

Важный нюанс: взбитые яйца нужно вливать в момент активного кипения. Это создает в кастрюле "яичные нити", которые равномерно распределяются по всему объему. Если влить яйца в едва теплую воду, они просто помутнеют, превратив бульон в неприглядную субстанцию. Правильное введение белка и желтка — это ключевой процесс, фиксирующий вкус.

"Качество продукта определяет результат. Если щавель старый, в нем слишком много щавелевой кислоты и мало сока. Выбирайте молодые, ярко-зеленые листья. Если берете лесную зелень, используйте ее только в том случае, если на сто процентов уверены в находке", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Тот самый секрет заключается в подаче. Суп одинаково хорош как в горячем, так и в холодном виде. При остывании кислота становится мягче, а аромат трав — отчетливее. Добавление жирной сметаны в тарелку нивелирует избыточную остроту и делает текстуру бархатистой. Профессионалы часто добавляют в суп мелко порубленный укроп в самый последний момент, чтобы освежить общую картину.

Для создания более сытной версии можно использовать мясной бульон. Это добавит глубины, хотя классический рецепт подразумевает легкость. Любая деталь, будь то качество воды или сорт картофеля, влияет на итоговую прозрачность и наваристость обеда.

Ответы на популярные вопросы о щавелевом супе

Можно ли использовать замороженный щавель?

Да, замороженный продукт сохраняет вкусовые качества. Предварительная разморозка не требуется — зелень добавляется непосредственно в кипящий бульон. Учитывайте, что замороженный щавель обычно дает больше сока.

Чем заменить щавель, если его мало?

Допустимо смешивать щавель со шпинатом в пропорции 1:1. В этом случае в суп нужно добавить немного лимонного сока, чтобы компенсировать отсутствие природной кислинки шпината.

Как долго может храниться такой суп?

Из-за содержания яиц суп рекомендуется хранить в холодильнике не более 24–36 часов. При более длительном хранении яйцо и кислота могут изменить вкус бульона не в лучшую сторону.

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Экспертная проверка: повар Людмила Кравцова, специалист по региональной кухне России Мария Костина
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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