Оставьте мясо для холодов: такое сочетание продуктов в тарелке идеально для жары

Во время изнуряющей жары организм требует охлаждения, а не лишних калорий. Идеальным решением в таких условиях будет классический холодный суп. Белорусская кухня подарила миру свекольник — блюдо настолько же мощное по вкусу, насколько простое в исполнении.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Dzema, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Свекольник

Белорусский холодник: Технология и расчет

Этот суп обязательно нужно есть холодным, а не быть комнатной температуры.

⏱ Время: 40 мин (без учета варки овощей) | 🍽 Порции: 4

Ингредиенты:

Кефир (жирность не менее 3,2%) — 800 мл

Свекла среднего размера — 4 шт.

Огурец свежий — 2 шт.

Яйцо куриное С1 — 4 шт.

Зеленый лук — 30 гр.

Петрушка и укроп — по 20 гр.

Соль морская, перец черный — по вкусу.

Процесс приготовления:

Свеклу и яйца отварите заранее. Продукты должен быть полностью остывшим, иначе текстура супа поплывет. Очистите овощи. Разделите белки и желтки. Зелень мелко порубите. Специи отдают вкус лучше, если их растереть. В отдельной миске соедините зелень с желтками и щепоткой соли — разотрите в однородную пасту. Огурцы очистите от кожицы, если она горчит. Натрите на крупной терке свеклу, огурцы и яичные белки. Смешайте овощную массу с заправкой из зелени и желтков. Залейте холодным кефиром. Тщательно перемешайте, чтобы свекла отдала свой цвет. Не подавайте сразу. Накройте емкость пленкой и отправьте в холодное место. Суп должен настояться.

"Секрет любого холодного блюда в свежести продуктов. Если овощи вялые, никакой кефир их не спасет. Берите только хрустящий огурец и сладкую свеклу. И помните, что свекольник — это не просто еда, это быстрый способ вернуть организм в рабочее состояние в зной", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Акценты вкуса: Мясо и овощи

Некоторые пытаются усилить свекольник мясными добавками. Это ошибка. Белорусская классика — это овощная свежесть. Если вам не хватает сытости, подайте к супу горячий отварной картофель в мундире на отдельной тарелке.

Для тех, кто ищет более сложные текстуры, овощи можно предварительно бланшировать, но для классического холодника это лишнее. Достаточно качественной нарезки.

Сравнение техник приготовления

Чтобы понять преимущество белорусского рецепта, сравним его с привычными вариациями холодного супа.

Параметр Белорусский свекольник Классическая окрошка Основа Кефир и свекольный сок Квас или сыворотка Главный акцент Сладкая вареная свекла Картофель и мясной компонент

"Если вы планируете готовить свекольник не на один раз, храните основу и кефир раздельно. Смешивайте перед подачей. Так вы сохраните яркость цвета и не дадите кефиру перекиснуть от овощей", — подчеркнула в разговоре с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Секрет Шефа: Добавьте в готовую массу чайную ложку столового хрена или острой горчицы. Это даст супу "характер" и глубину, не перебивая свежесть кефира.

Ответы на популярные вопросы о свекольнике

Можно ли использовать маринованную свеклу?

Да, это сократит время приготовления, но в таком случае внимательно следите за солью и кислотой кефира. Промойте свеклу от лишнего уксуса.

Как добиться идеально алого цвета?

Натрите свеклу и сбрызните её лимонным соком перед тем, как заливать кефиром. Кислота закрепит пигмент, и суп не станет бледно-розовым.

Чем заменить кефир, если он слишком жирный?

Используйте смесь натурального йогурта и холодной минеральной воды с газом. Это добавит блюду легкости и приятную "колючесть".

Сколько хранится готовый суп в холодильнике?

Максимальный срок — 24 часа. После вкус становится плоским, а овощи теряют текстуру. Если планируете есть дольше — храните нарезку сухой.

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