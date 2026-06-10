Сытно и без мяса: настоящие монастырские щи из квашеной капусты и сушеных грибов

Монастырские щи — это строгая технология извлечения вкуса из сушеных белых грибов и ферментированной капусты. В рецепте нет мяса, картофеля или томатов. Весь акцент сделан на длительной подготовке грибного бульона и правильной пассеровке кореньев, создающих необходимую плотность и аромат блюда.
Классическая монастырская кухня опирается на продукты, доступные в России до массового распространения пасленовых. Вместо картофеля плотность супа обеспечивается мучной болтушкой и обилием корнеплодов. Сушеные белые грибы — база. Они дают глубокий древесный аромат и темный, насыщенный цвет. Шампиньоны здесь бесполезны, так как они не выдержат длительной варки и не дадут нужной экстракции.
"В постных супах крайне важно не переварить капусту до состояния каши. Квашеный продукт вводится в уже готовый грибной навар, чтобы сохранить характерную кислоту и упругость листа", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.
Для баланса вкуса в щи добавляют сахар. Он нивелирует резкую кислоту рассола и подчеркивает сладость моркови. Использование белых кореньев — петрушки, сельдерея или пастернака — обязательно. Эти ингредиенты работают как натуральные усилители вкуса в отсутствие мясных жиров. Если вы цените домашние рецепты, обратите внимание на качество квашения: капуста должна быть хрустящей.
Основное время уходит на подготовку грибов. Они должны полностью восстановить гидратацию. Не спешите сливать воду после замачивания — в ней концентрируются ароматические вещества, но ее нужно тщательно процедить через мелкое сито или марлю, чтобы избавиться от возможного песка.
Ингредиенты:
Шаг 1. Подготовка грибов. Сушеные белые залейте холодной водой на 3 часа. Промойте, нарежьте кусочками. Залейте 1.5 литрами чистой воды, вскипятите и варите на малом огне 25 минут.
Шаг 2. Измельчение овощей. Лук нарежьте мелким кубиком, морковь и коренья — тонкой соломкой. Такая нарезка обеспечит равномерную карамелизацию при обжаривании.
Шаг 3. Работа с капустой. Отожмите лишний рассол (не выливайте его). Крупно нарезанную капусту отправьте в кастрюлю к грибам. Варите 15 минут при слабом кипении. Так же готовится рецепт харчо, где важна последовательность закладки кислых компонентов.
"Мучная пассеровка — это клейстер, который связывает водянистую основу и жиры. Без нее постный суп будет казаться пустым. Обжаривайте муку до легкого орехового запаха", — отметил эксперт по уличной еде Максим Гришин.
Шаг 4. Пассеровка. На 2 ложках масла обжарьте лук до прозрачности. Добавьте морковь и коренья. Томите 5–7 минут. Это создаст необходимый колер. Переложите овощи в основной бульон.
Шаг 5. Загущение. На оставшемся масле обжарьте муку 2 минуты. Влейте половник бульона, интенсивно работая венчиком. Введите полученную массу в щи. Добавьте сахар, перец и лавровый лист. Проварите 5 минут. В конце всыпьте зелень и дайте настояться 10 минут под крышкой.
|Параметр
|Значение на 100 гр
|Калорийность
|144.55 ккал
|Белки
|4.47 гр
|Жиры
|8.16 гр
|Углеводы
|14.08 гр
Для тех, кто предпочитает старинную кухню, рекомендуем заменить пшеничную муку на ржаную. Она даст более грубую текстуру и характерный квасной аромат, идеально сочетающийся с грибами. Если грибы лесного сбора, используйте их только при полной уверенности в происхождении. В ином случае обратитесь к проверенным заготовителям.
"Для длительного хранения заготовок всегда проверяйте стерильность тары, чтобы исключить риск ботулизма. Домашняя капуста — живой продукт, требующий холода", — подчеркнула специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.
В оригинальном монастырском рецепте его нет. Если решите добавить, варите картофель до капусты. Кислота замедляет размягчение крахмала, и овощ останется жестким.
Сахар выступает балансиром. Он подчеркивает вкус грибов и смягчает агрессивную кислоту квашеной капусты. Аналогичный прием используется в летних ягодных супах для стабилизации аромата.
Тщательно промывайте грибы после замачивания и снимайте пену при закипании. Не допускайте бурного бурления, варите на минимальном огне.
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