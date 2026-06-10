Сытно и без мяса: настоящие монастырские щи из квашеной капусты и сушеных грибов

Монастырские щи — это строгая технология извлечения вкуса из сушеных белых грибов и ферментированной капусты. В рецепте нет мяса, картофеля или томатов. Весь акцент сделан на длительной подготовке грибного бульона и правильной пассеровке кореньев, создающих необходимую плотность и аромат блюда.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Щи монастырские с грибами

Технология без картофеля и томатов

Классическая монастырская кухня опирается на продукты, доступные в России до массового распространения пасленовых. Вместо картофеля плотность супа обеспечивается мучной болтушкой и обилием корнеплодов. Сушеные белые грибы — база. Они дают глубокий древесный аромат и темный, насыщенный цвет. Шампиньоны здесь бесполезны, так как они не выдержат длительной варки и не дадут нужной экстракции.

"В постных супах крайне важно не переварить капусту до состояния каши. Квашеный продукт вводится в уже готовый грибной навар, чтобы сохранить характерную кислоту и упругость листа", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Для баланса вкуса в щи добавляют сахар. Он нивелирует резкую кислоту рассола и подчеркивает сладость моркови. Использование белых кореньев — петрушки, сельдерея или пастернака — обязательно. Эти ингредиенты работают как натуральные усилители вкуса в отсутствие мясных жиров. Если вы цените домашние рецепты, обратите внимание на качество квашения: капуста должна быть хрустящей.

Пошаговый рецепт монастырских щей

Основное время уходит на подготовку грибов. Они должны полностью восстановить гидратацию. Не спешите сливать воду после замачивания — в ней концентрируются ароматические вещества, но ее нужно тщательно процедить через мелкое сито или марлю, чтобы избавиться от возможного песка.

Ингредиенты:

Капуста квашеная 500 гр

Грибы белые сушеные 50 гр

Лук репчатый 100 гр

Морковь 100 гр

Коренья (петрушка, сельдерей) 100 гр

Мука пшеничная 1 ст.л.

Масло растительное 3 ст.л.

Сахар 1 ч.л.

Зелень свежая 30 гр

Лавровый лист 2 шт

Соль, черный перец по вкусу

Шаг 1. Подготовка грибов. Сушеные белые залейте холодной водой на 3 часа. Промойте, нарежьте кусочками. Залейте 1.5 литрами чистой воды, вскипятите и варите на малом огне 25 минут.

Шаг 2. Измельчение овощей. Лук нарежьте мелким кубиком, морковь и коренья — тонкой соломкой. Такая нарезка обеспечит равномерную карамелизацию при обжаривании.

Шаг 3. Работа с капустой. Отожмите лишний рассол (не выливайте его). Крупно нарезанную капусту отправьте в кастрюлю к грибам. Варите 15 минут при слабом кипении. Так же готовится рецепт харчо, где важна последовательность закладки кислых компонентов.

"Мучная пассеровка — это клейстер, который связывает водянистую основу и жиры. Без нее постный суп будет казаться пустым. Обжаривайте муку до легкого орехового запаха", — отметил эксперт по уличной еде Максим Гришин.

Шаг 4. Пассеровка. На 2 ложках масла обжарьте лук до прозрачности. Добавьте морковь и коренья. Томите 5–7 минут. Это создаст необходимый колер. Переложите овощи в основной бульон.

Шаг 5. Загущение. На оставшемся масле обжарьте муку 2 минуты. Влейте половник бульона, интенсивно работая венчиком. Введите полученную массу в щи. Добавьте сахар, перец и лавровый лист. Проварите 5 минут. В конце всыпьте зелень и дайте настояться 10 минут под крышкой.

Параметр Значение на 100 гр Калорийность 144.55 ккал Белки 4.47 гр Жиры 8.16 гр Углеводы 14.08 гр

Для тех, кто предпочитает старинную кухню, рекомендуем заменить пшеничную муку на ржаную. Она даст более грубую текстуру и характерный квасной аромат, идеально сочетающийся с грибами. Если грибы лесного сбора, используйте их только при полной уверенности в происхождении. В ином случае обратитесь к проверенным заготовителям.

"Для длительного хранения заготовок всегда проверяйте стерильность тары, чтобы исключить риск ботулизма. Домашняя капуста — живой продукт, требующий холода", — подчеркнула специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Ответы на популярные вопросы о щах

Может ли картофель испортить щи?

В оригинальном монастырском рецепте его нет. Если решите добавить, варите картофель до капусты. Кислота замедляет размягчение крахмала, и овощ останется жестким.

Зачем добавлять сахар в суп?

Сахар выступает балансиром. Он подчеркивает вкус грибов и смягчает агрессивную кислоту квашеной капусты. Аналогичный прием используется в летних ягодных супах для стабилизации аромата.

Как сделать бульон прозрачным?

Тщательно промывайте грибы после замачивания и снимайте пену при закипании. Не допускайте бурного бурления, варите на минимальном огне.

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