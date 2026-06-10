Ягода-загадка: как за одну минуту понять, что перед вами лучшая черешня

Черешня — полезная костянка (такое ботаническое название ягоды), которая содержит витамины, минералы и клетчатку. Чтобы вкусный десерт принес пользу для организма, Роспотребнадзор дал советы, как выбирать черешню.

Фото: wikimedia by Hans Braxmeier, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черешня

Технология выбора: на что смотреть

Идем только в официальные точки, где у продавца на руках документы и сертификаты качества. Это основа вашей безопасности. Кожа плода должна блестеть и быть упругой. Матовый налет — это признак старости ягоды. Проверяйте плодоножку: сухая, коричневая палка вместо зеленого эластичного "хвостика" говорит о том, что черешня ехала к вам слишком долго и потеряла товарный вид и витамины.

Цвет плодов черешни напрямую связан к сахарам. Темные сорта — это концентрат сладости, желтые и розовые плоды дают тонкую кислинку.

Хранение и температурный режим

Черешня "дышит" и выделяет влагу. Идеальный вариант для хранения — бумажный пакет в сухой зоне холодильника.

Сорт/Состояние Срок хранения Темная (немытая) До 10 дней в холоде Желтая/Розовая До 5 дней (капризная) Без плодоножки Употребить немедленно

Важно держать черешню подальше от яблок и бананов. Эти "соседи" активно выделяют этилен, который ускоряет созревание и последующее гниение. Для тех, кто следит за советами по выпечке, помните: для начинок лучше брать плотную ягоду, которая не "поплывет" при контакте с сахаром.

"Черешня желтых сортов содержит меньше антоцианов, поэтому она портится быстрее темной. Не закупайте её впрок, если не планируете немедленную консервацию", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Дезинфекция: мыть или рисковать

На поверхности глянцевой кожицы черешни скапливается пыль, микроорганизмы и химические вещества (в том числе и ядохимикаты). Употребление грязного продукта — это прямой билет в инфекционное отделение. Особенно аккуратно стоит быть, если вы готовите десерт из клубники или черешни для детей. Перед употреблением — плоды в дуршлаг, промывка под мощным напором ледяной проточной воды. Никакого мыла или бытовой химии — пористая структура может впитать ПАВы. После водных процедур костянки нужно просушить на бумажном полотенце. Если оторвали хвостик — не храните ягоду, защитный барьер нарушен, бактерии уже внутри.

Помните, что черешня — это не только удовольствие, но и нагрузка на ЖКТ. При всей любви к плодам, знайте меру. Это не советы поваров по завтракам, а вопрос вашего здоровья.

Ответы на популярные вопросы о черешне

Можно ли есть черешню с червячками?

Личинки вишневой мухи не ядовиты, но это сигнализирует о том, что продукт не прошел должную проверку. Эстетически это брак, а для чувствительного ЖКТ — риск аллергической реакции.

Нужно ли мыть черешню горячей водой?

Нет, высокие температуры разрушают структуру костянки и уничтожают витамин С. Используйте только холодную проточную воду.

Почему нельзя покупать черешню у дорог?

Плоды активно впитывают тяжелые металлы из выхлопных газов. Без сопроводительных документов вы покупаете токсичный коктейль вместо витаминов.

Сколько черешни можно съесть за раз?

Врачи рекомендуют ограничиваться порцией в 300-400 граммов. Избыток клетчатки и сахаров может вызвать вздутие и расстройство желудка.

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